Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de familles de réfugiés, sans travail supplémentaire.
Idea 1
Les donateurs financent des besoins spécifiques en matière de réinstallation (50 dollars pour la cuisine, 100 dollars pour les vêtements d'hiver, 200 dollars pour le premier mois). Montrer en temps réel les progrès réalisés pour aider les familles à reconstruire leur vie.
Idea 2
Les réfugiés partagent des vidéos ou des photos de leur voyage. Les sympathisants donnent plus de 10 dollars pour "parrainer" chaque histoire et financer des cours de langue, des formations professionnelles ou des services d'aide juridique.
Idea 3
Créez des paliers de dons pour les services (25 $ pour l'aide à la traduction, 75 $ pour la préparation d'un entretien d'embauche, 150 $ pour une séance de conseil familial). Laissez les donateurs choisir ce qui leur convient le mieux.
Idea 4
Les sympathisants parrainent les produits de première nécessité d'une famille de réfugiés pour la première semaine. 30 $ couvrent les courses, 60 $ ajoutent les titres de transport, 100 $ comprennent l'installation du téléphone et d'Internet. Suivez l'évolution de l'installation des familles.
Idea 5
Organiser un "café chat" virtuel où les réfugiés partagent leurs compétences (cuisine, artisanat, histoires). Les donateurs paient plus de 15 dollars pour "participer", ce qui permet de financer des programmes de placement et des cours d'anglais.
Idea 6
Créez un défi de 24 heures où chaque don de 20 $ permet de financer une heure d'aide juridique ou d'aide à la rédaction de documents. Affichez un compteur en direct des "heures financées" tout au long de la journée.
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés
modèle 1
modèle 2
modèle 3