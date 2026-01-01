Modèles du mardi de la générosité pour les programmes d'aide et de soutien aux réfugiés

Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de familles de réfugiés, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Décoratif

Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines de programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés, lui font confiance.

Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Refugee Support & Assistance Programs

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce aide les familles à trouver la sécurité en ce mardi de la générosité 🏠 Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour aider 75 familles de réfugiés à accéder à un logement d'urgence, à un soutien juridique et à des services de réinstallation. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Et grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement aux programmes d'aide aux réfugiés - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Faites partie des 15 premiers donateurs à lancer notre campagne : Faites un don anticipé → Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres donateurs que cette communauté se préoccupe de la situation. Merci de vous tenir aux côtés des familles de réfugiés. Ensemble, nous ne faisons que commencer. - L'équipe de [Nom de l'organisation
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today is Giving Tuesday — help 75 families find safety 🏠 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to help 75 refugee families access emergency housing, legal support, and resettlement services. Your donation can provide: - **$50** — emergency housing assistance for one family for a week - **$125** — legal consultation and document preparation - **$300** — comprehensive resettlement support for one month **100% of your donation goes to refugee families** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a family find safety today →]({{donation_link}}) Together, we can help 75 families rebuild their lives with dignity and hope. – The [Org Name] Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🏠 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds collectés : 8 750 $**. **Grâce à votre générosité, 47 familles de réfugiés ont désormais accès à un logement d'urgence, à un soutien juridique et à des services de réinstallation. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 438 $ en frais** - assez pour financer l'hébergement d'urgence de 8 familles supplémentaires pendant une semaine. *Un donateur nous a dit : "Savoir que 100% de mon don va aux familles qui en ont le plus besoin - c'est pourquoi j'ai donné deux fois". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler. Nous partagerons la façon dont votre soutien aide déjà les familles à reconstruire leur vie avec dignité et espoir. Avec gratitude, **[Nom de l'organisation] Équipe**
Copier le contenu
COPIE !

Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés

modèle 1

**C'est le mardi de la générosité** - et les familles de réfugiés ont besoin de notre aide aujourd'hui. 🏠 Nous collectons des fonds pour aider 75 familles à accéder à un logement d'urgence, à un soutien juridique et à des services de réinstallation. [Insérer le lien de don] Votre don fait une différence immédiate : **50$** = logement d'urgence pour une famille pendant une semaine **125 $** = consultation juridique et préparation de documents **300 $** = soutien complet à la réinstallation pendant un mois Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. Ensemble, nous pouvons aider 75 familles à reconstruire leur vie avec dignité et espoir. [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

C'est le mardi de la générosité 💙 En ce moment même, les familles qui fuient la violence ont besoin d'un abri sûr, de repas chauds et d'espoir. Nous collectons aujourd'hui 2 500 dollars pour soutenir les familles de réfugiés dans notre communauté. [Insérer le lien de don] 25 $ = nourriture d'urgence pour une famille de 4 personnes 50 $ = logement sûr pour une nuit 100 $ = consultation d'aide juridique Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. Chaque famille mérite la sécurité. Chaque dollar que vous donnez rend cela possible. Merci de croire en un monde où chacun a un endroit qu'il peut appeler sa maison 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et pour les familles de réfugiés qui reconstruisent leur vie, chaque dollar compte vraiment. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 8 000 dollars pour fournir une aide d'urgence et un soutien à la réinstallation aux familles nouvellement arrivées dans notre communauté. Votre impact : - 50 $ = nourriture d'urgence pour une famille de quatre personnes - 150 $ = matériel de formation professionnelle et préparation à l'entretien - 300 $ = premier mois de charges pour un nouvel appartement Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, afin que chaque dollar aille directement aux familles - sans frais de traitement. Lorsque vous aidez les gens à repartir à zéro, la transparence est importante. Nous sommes fiers de notre petite mais puissante équipe qui a rendu cela possible. Si soutenir les familles de réfugiés résonne avec vous - partagez, donnez, ou laissez une note ci-dessous 💙. #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Idées de campagnes du mardi de la charité pour les programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés

‍Idea 1

🏠 Fonds Welcome Home

Les donateurs financent des besoins spécifiques en matière de réinstallation (50 dollars pour la cuisine, 100 dollars pour les vêtements d'hiver, 200 dollars pour le premier mois). Montrer en temps réel les progrès réalisés pour aider les familles à reconstruire leur vie.

‍Idea 2

📚 Histoires de force

Les réfugiés partagent des vidéos ou des photos de leur voyage. Les sympathisants donnent plus de 10 dollars pour "parrainer" chaque histoire et financer des cours de langue, des formations professionnelles ou des services d'aide juridique.

‍Idea 3

🤝 Journée de parrainage d'un service

Créez des paliers de dons pour les services (25 $ pour l'aide à la traduction, 75 $ pour la préparation d'un entretien d'embauche, 150 $ pour une séance de conseil familial). Laissez les donateurs choisir ce qui leur convient le mieux.

‍Idea 4

🛒 Parrain de la première semaine

Les sympathisants parrainent les produits de première nécessité d'une famille de réfugiés pour la première semaine. 30 $ couvrent les courses, 60 $ ajoutent les titres de transport, 100 $ comprennent l'installation du téléphone et d'Internet. Suivez l'évolution de l'installation des familles.

‍Idea 5

☕ Café des compétences et des histoires

Organiser un "café chat" virtuel où les réfugiés partagent leurs compétences (cuisine, artisanat, histoires). Les donateurs paient plus de 15 dollars pour "participer", ce qui permet de financer des programmes de placement et des cours d'anglais.

‍Idea 6

Défi de l'aide juridique en 24 heures

Créez un défi de 24 heures où chaque don de 20 $ permet de financer une heure d'aide juridique ou d'aide à la rédaction de documents. Affichez un compteur en direct des "heures financées" tout au long de la journée.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.