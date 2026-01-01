‍Idea 1

🏠 Fonds Welcome Home

Les donateurs financent des besoins spécifiques en matière de réinstallation (50 dollars pour la cuisine, 100 dollars pour les vêtements d'hiver, 200 dollars pour le premier mois). Montrer en temps réel les progrès réalisés pour aider les familles à reconstruire leur vie.

‍Idea 2

📚 Histoires de force

Les réfugiés partagent des vidéos ou des photos de leur voyage. Les sympathisants donnent plus de 10 dollars pour "parrainer" chaque histoire et financer des cours de langue, des formations professionnelles ou des services d'aide juridique.

‍Idea 3

🤝 Journée de parrainage d'un service

Créez des paliers de dons pour les services (25 $ pour l'aide à la traduction, 75 $ pour la préparation d'un entretien d'embauche, 150 $ pour une séance de conseil familial). Laissez les donateurs choisir ce qui leur convient le mieux.

‍Idea 4

🛒 Parrain de la première semaine

Les sympathisants parrainent les produits de première nécessité d'une famille de réfugiés pour la première semaine. 30 $ couvrent les courses, 60 $ ajoutent les titres de transport, 100 $ comprennent l'installation du téléphone et d'Internet. Suivez l'évolution de l'installation des familles.

‍Idea 5

☕ Café des compétences et des histoires

Organiser un "café chat" virtuel où les réfugiés partagent leurs compétences (cuisine, artisanat, histoires). Les donateurs paient plus de 15 dollars pour "participer", ce qui permet de financer des programmes de placement et des cours d'anglais.

‍Idea 6

Défi de l'aide juridique en 24 heures

Créez un défi de 24 heures où chaque don de 20 $ permet de financer une heure d'aide juridique ou d'aide à la rédaction de documents. Affichez un compteur en direct des "heures financées" tout au long de la journée.