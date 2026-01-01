Today's the day — help 25 raptors heal and soar 🦅 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide emergency medical care for 25 injured raptors — hawks, owls, and eagles that need immediate treatment to survive and return to the wild. Your donation can help provide: - **$35** — one day of critical care medication - **$85** — emergency surgery for a wing fracture - **$200** — complete rehabilitation for one raptor **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a raptor heal and fly free →]({{donation_link}}) Together, we can give 25 injured birds of prey their second chance at soaring. – The [Org Name] Team

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🦅 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous avez fait preuve d'une grande générosité. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 4 250 $** **17 rapaces blessés** ont maintenant accès à des soins médicaux d'urgence et à une rééducation - grâce à votre générosité. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 212 $ en frais** - assez pour financer 6 jours supplémentaires de médicaments de soins intensifs pour les oiseaux en convalescence. *Un supporter nous a dit : "Savoir que 100% de mon don va à la guérison de ces magnifiques oiseaux fait toute la différence". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires de guérison se dérouler - nous partagerons des mises à jour au fur et à mesure que nos patients guérissent et retournent à l'état sauvage. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de [Nom de l'organisation]**

