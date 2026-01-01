Modèles du mardi de la générosité pour les sauvetages de rapaces

Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de rapaces, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Décoratif

Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines de sauveteurs de rapaces, lui font confiance.

Modèles de courriels pour le Mardi de la Donation - Raptor Rescues

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce permet à nos rapaces de prendre leur envol en ce mardi de la générosité 🦅 Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour fournir des soins médicaux d'urgence à 25 rapaces blessés - faucons, hiboux et aigles qui ont besoin d'un traitement immédiat pour survivre et retourner à l'état sauvage. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté aux soins vétérinaires et à la réadaptation, et non aux frais de carte de crédit ou de plateforme. Faites partie des 10 premiers donateurs pour lancer notre campagne → Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres donateurs que nos rapaces ont des champions prêts à agir. Merci de participer à cette mission de sauvetage. Ces oiseaux comptent sur nous. - L'équipe de [Nom de l'organisation].
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — help 25 raptors heal and soar 🦅 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide emergency medical care for 25 injured raptors — hawks, owls, and eagles that need immediate treatment to survive and return to the wild. Your donation can help provide: - **$35** — one day of critical care medication - **$85** — emergency surgery for a wing fracture - **$200** — complete rehabilitation for one raptor **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a raptor heal and fly free →]({{donation_link}}) Together, we can give 25 injured birds of prey their second chance at soaring. – The [Org Name] Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🦅 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous avez fait preuve d'une grande générosité. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 4 250 $** **17 rapaces blessés** ont maintenant accès à des soins médicaux d'urgence et à une rééducation - grâce à votre générosité. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 212 $ en frais** - assez pour financer 6 jours supplémentaires de médicaments de soins intensifs pour les oiseaux en convalescence. *Un supporter nous a dit : "Savoir que 100% de mon don va à la guérison de ces magnifiques oiseaux fait toute la différence". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires de guérison se dérouler - nous partagerons des mises à jour au fur et à mesure que nos patients guérissent et retournent à l'état sauvage. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de [Nom de l'organisation]**
Copier le contenu
COPIE !

Giving Tuesday Social Captions for Raptor Rescues (en anglais)

modèle 1

🦅 **C'est le mardi de la générosité** - et les rapaces blessés ont besoin de votre aide AUJOURD'HUI. Nous collectons des fonds pour fournir des soins médicaux d'urgence à 25 faucons, hiboux et aigles qui ont besoin d'un traitement immédiat pour survivre et retourner à la vie sauvage. **[Insérer le lien de don]** Votre don fait une réelle différence : 💙 **35$** = une journée de médicaments pour les soins intensifs 85$** = chirurgie d'urgence pour une fracture de l'aile 200$** = réhabilitation complète d'un rapace Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - votre **don intégral** finance la mission. Aidez-nous à donner à 25 rapaces blessés une seconde chance de s'élever. **[Insérer le lien de don]** 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 🦅 Chaque rapace blessé mérite une seconde chance de voler. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour couvrir les soins médicaux d'urgence des plus de 200 oiseaux que nous sauvons chaque année. [Insérer le lien de don] Votre don fait une différence immédiate : 💙 25 $ = radiographies pour un faucon dont l'aile est cassée 50 $ = matériel chirurgical pour un hibou renversé par une voiture 100 $ = une semaine complète de soins de réadaptation Parce que nous utilisons Zeffy, 100% de votre don va directement à la sauvegarde des oiseaux - aucun frais n'est prélevé, jamais. L'intégralité de votre don finance la mission. Ces magnifiques créatures ne peuvent pas attendre. Pouvez-vous nous aider à leur donner les soins dont ils ont besoin pour reprendre leur envol ? #GivingTuesday 💙
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

C'est le mardi des dons - et chaque rapace blessé mérite une seconde chance de voler. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 3 000 dollars pour financer la réhabilitation des oiseaux de proie dans notre communauté. - 50 $ = soins médicaux d'urgence pour un oiseau - 150 $ = un mois d'alimentation et d'hébergement spécialisés - 300 $ = réhabilitation complète, du sauvetage à la remise en liberté Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, afin que chaque dollar serve directement à sauver des vies - et non à payer des frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite mais puissante équipe qui fait des miracles tous les jours. Si la conservation de la faune et de la flore résonne en vous - partagez, faites un don ou racontez-nous une rencontre avec un rapace ci-dessous 🦅 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Idées de campagnes du mardi de la charité pour les sauvetages de rapaces

‍Idea 1

🦅 Sponsor-a-Raptor Drive

Les sympathisants parrainent les soins d'un rapace sauvé pour 25 $/mois. Partager des photos et des mises à jour sur le rétablissement de l'animal. Créez une page de parrainage simple avec différents niveaux de soins (25 $/50 $/100 $).

‍Idea 2

Campagne du kit de sauvetage

Les donateurs financent des kits de sauvetage prédéfinis : soins d'urgence (75 $), matériel d'entraînement au vol (150 $) ou fournitures de libération (200 $). Affichez un compteur en direct des kits financés.

‍Idea 3

📸 Wings & Wonder Auction

Organisez une vente aux enchères de photos pendant 24 heures avec vos rapaces sauvés. Fixez des prix d'achat immédiat, laissez les supporters enchérir et donnez les recettes au fonds médical ou à l'expansion de l'habitat.

‍Idea 4

🕊️ Engagement pour le vol de la liberté

Les donateurs s'engagent à verser 10 dollars par libération réussie de rapaces. Suivez les libérations sur la page de votre campagne, partagez les vidéos de célébration et permettez aux donateurs de voir leur impact direct sur les vols de la liberté.

‍Idea 5

🎯 Milestone Mission Drive

Créez des objectifs intermédiaires : 500 dollars permettent de nourrir tous les rapaces pendant une semaine, 1 200 dollars couvrent les fournitures médicales, 2 000 dollars financent l'équipement d'entraînement au vol. Affichez les barres de progression et célébrez chaque étape franchie.

‍Idea 6

📅 Campagne de la Journée de la récupération

Les sympathisants achètent des "jours de récupération" au prix de 15 dollars l'unité. Partagez des mises à jour quotidiennes sur des rapaces spécifiques pris en charge, depuis les photos d'admission jusqu'aux célébrations de remise en liberté. Parfait pour les médias sociaux.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.