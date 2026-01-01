Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de rapaces, sans travail supplémentaire.
Les sympathisants parrainent les soins d'un rapace sauvé pour 25 $/mois. Partager des photos et des mises à jour sur le rétablissement de l'animal. Créez une page de parrainage simple avec différents niveaux de soins (25 $/50 $/100 $).
Les donateurs financent des kits de sauvetage prédéfinis : soins d'urgence (75 $), matériel d'entraînement au vol (150 $) ou fournitures de libération (200 $). Affichez un compteur en direct des kits financés.
Organisez une vente aux enchères de photos pendant 24 heures avec vos rapaces sauvés. Fixez des prix d'achat immédiat, laissez les supporters enchérir et donnez les recettes au fonds médical ou à l'expansion de l'habitat.
Les donateurs s'engagent à verser 10 dollars par libération réussie de rapaces. Suivez les libérations sur la page de votre campagne, partagez les vidéos de célébration et permettez aux donateurs de voir leur impact direct sur les vols de la liberté.
Créez des objectifs intermédiaires : 500 dollars permettent de nourrir tous les rapaces pendant une semaine, 1 200 dollars couvrent les fournitures médicales, 2 000 dollars financent l'équipement d'entraînement au vol. Affichez les barres de progression et célébrez chaque étape franchie.
Les sympathisants achètent des "jours de récupération" au prix de 15 dollars l'unité. Partagez des mises à jour quotidiennes sur des rapaces spécifiques pris en charge, depuis les photos d'admission jusqu'aux célébrations de remise en liberté. Parfait pour les médias sociaux.
Giving Tuesday Social Captions for Raptor Rescues (en anglais)
