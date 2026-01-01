modèle 3 Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 💙 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 8 750 $**. **Grâce à votre générosité, 18 familles ont maintenant accès à une aide juridique et à un soutien en matière de logement. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 438 $ en frais** - assez pour financer 8 consultations juridiques supplémentaires pour les familles en crise. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque nous nous unissons pour la justice". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - nous partagerons des mises à jour au fur et à mesure que les familles obtiennent des logements sûrs et équitables. Avec gratitude, **[Nom de l'organisation] Équipe**

