Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar fasse avancer la justice raciale, sans travail supplémentaire.
Idée 1
Les sympathisants parrainent une conversation communautaire (25 $ chacun). Organisez des dialogues virtuels ou en personne sur des sujets liés à la justice. Les fonds soutiennent votre travail de plaidoyer tout en favorisant la compréhension.
Idée 2
Créer des colis de soins pour les familles touchées (50 $ chacun). Ils contiennent des ressources, des en-cas et des notes d'espoir. Les donateurs voient exactement ce que leur don leur apporte.
Idée 3
Organiser un partage d'histoires sur 24 heures. Les membres de la communauté soumettent des vidéos/photos de résilience. Les donateurs donnent pour chaque histoire partagée, finançant ainsi vos programmes tout en amplifiant les voix.
Idée 4
Les sympathisants financent des ateliers "Connaissez vos droits" (30 $ chacun). Organisez des sessions sur les protections juridiques, le droit de vote ou le droit au logement. Suivez la fréquentation, partagez les histoires d'impact.
Idée 5
Créer des boîtes à outils de plaidoyer pour les membres de la communauté (40 $ chacune). Elles comprennent des guides, des listes de contacts et des mesures à prendre. Les donateurs voient exactement comment leur don permet de changer les choses.
Idée 6
Organisez une campagne d'engagement de 30 jours. Les sympathisants s'engagent à des actions quotidiennes (appels, messages, dons). Suivre les progrès publiquement, célébrer les étapes importantes, financer les efforts d'organisation.
Mardi de la générosité : des légendes sociales pour les organisations de justice raciale
