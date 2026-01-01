Modèles de mardi de la générosité pour les organisations de justice raciale

Modèles de courriels pour le mardi de la générosité - Organisations pour la justice raciale

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce pourrait tout changer ce mardi 💙 Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent pour les causes qui leur tiennent le plus à cœur. Nous lançons une campagne visant à fournir une aide juridique et un soutien en matière de défense à 25 familles confrontées à la discrimination en matière de logement. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Et grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement à notre fonds de défense juridique - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Faites partie des 10 premiers donateurs pour lancer la campagne → Votre premier don crée une dynamique et incite d'autres personnes à faire de même. Merci de vous tenir à nos côtés. La justice ne peut pas attendre. - L'équipe de [Nom de l'organisation
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today is Giving Tuesday — your gift fights housing discrimination **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide legal aid and advocacy support for 25 families facing housing discrimination. Every gift brings us closer to justice. Your donation can help provide: - **$50** — one legal consultation for a family in crisis - **$125** — housing advocacy support for one week - **$300** — full legal representation for one discrimination case **100% of your donation goes to our legal defense fund** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Stand with families facing discrimination today →]({{donation_link}}) Together, we can help 25 families secure safe, fair housing. Justice can't wait. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 💙 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 8 750 $**. **Grâce à votre générosité, 18 familles ont maintenant accès à une aide juridique et à un soutien en matière de logement. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 438 $ en frais** - assez pour financer 8 consultations juridiques supplémentaires pour les familles en crise. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque nous nous unissons pour la justice". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - nous partagerons des mises à jour au fur et à mesure que les familles obtiennent des logements sûrs et équitables. Avec gratitude, **[Nom de l'organisation] Équipe**
Mardi de la générosité : des légendes sociales pour les organisations de justice raciale

modèle 1

**C'est le Mardi de la générosité** - et aujourd'hui, votre soutien peut nous aider à lutter contre la discrimination en matière de logement. 🏠 Nous collectons des fonds pour fournir une aide juridique à 25 familles confrontées à des pratiques injustes en matière de logement. Chaque don nous rapproche de la justice. [Insérer le lien de don] Votre don fait une réelle différence : **50$** = une consultation juridique pour une famille en crise **125 $** = aide à la défense du logement pendant une semaine **300 $** = représentation juridique complète pour une affaire Parce que nous utilisons Zeffy, 100% de votre don va directement à notre fonds de défense juridique - aucun frais n'est prélevé, aucune réduction n'est faite. L'intégralité de votre don finance la mission. Ensemble, nous pouvons garantir un logement sûr et équitable aux familles qui en ont le plus besoin. La justice ne peut pas attendre. 💙 [Insérer le lien de don] #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité - et la justice ne peut pas attendre. ✊ Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour continuer à lutter pour l'équité dans notre communauté. Chaque dollar nous aide à organiser, éduquer et plaider pour un changement réel. [Insérer le lien de donation] 25 $ = Matériel pour l'atelier communautaire 📚 50 $ = Aide juridique pour une famille 100 $ = Formation des jeunes au leadership Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la lutte pour la justice. Ensemble, nous construisons le monde que nous voulons voir. Merci de vous tenir à nos côtés aujourd'hui. 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité et nous nous battons pour la justice là où elle compte le plus : dans nos communautés. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 8 000 dollars pour financer des programmes de défense juridique et d'éducation communautaire qui s'attaquent directement au racisme systémique. Votre impact : - 50 $ = Atelier "Connaissez vos droits" pour 20 membres de la communauté - 150 $ = Consultation juridique pour une famille confrontée à la discrimination en matière de logement - 500 $ = Mois de formation à la défense des droits pour des leaders émergents Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, de sorte que chaque dollar va directement au travail de justice - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de notre équipe de base qui rend possible un changement réel. Si la justice raciale résonne en vous - partagez, faites un don, ou laissez un mot ci-dessous 💙. #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la générosité pour les organisations de justice raciale

Idée 1

💬 Parrainer une conversation

Les sympathisants parrainent une conversation communautaire (25 $ chacun). Organisez des dialogues virtuels ou en personne sur des sujets liés à la justice. Les fonds soutiennent votre travail de plaidoyer tout en favorisant la compréhension.

Idée 2

🤝 Paquets de soins de justice

Créer des colis de soins pour les familles touchées (50 $ chacun). Ils contiennent des ressources, des en-cas et des notes d'espoir. Les donateurs voient exactement ce que leur don leur apporte.

Idée 3

📢 Histoires de force

Organiser un partage d'histoires sur 24 heures. Les membres de la communauté soumettent des vidéos/photos de résilience. Les donateurs donnent pour chaque histoire partagée, finançant ainsi vos programmes tout en amplifiant les voix.

Idée 4

📚 Fonds pour un atelier

Les sympathisants financent des ateliers "Connaissez vos droits" (30 $ chacun). Organisez des sessions sur les protections juridiques, le droit de vote ou le droit au logement. Suivez la fréquentation, partagez les histoires d'impact.

Idée 5

🛠️ Kits d'action de plaidoyer

Créer des boîtes à outils de plaidoyer pour les membres de la communauté (40 $ chacune). Elles comprennent des guides, des listes de contacts et des mesures à prendre. Les donateurs voient exactement comment leur don permet de changer les choses.

Idée 6

⚡ Promesse d'action en 30 jours

Organisez une campagne d'engagement de 30 jours. Les sympathisants s'engagent à des actions quotidiennes (appels, messages, dons). Suivre les progrès publiquement, célébrer les étapes importantes, financer les efforts d'organisation.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
