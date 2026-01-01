Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de lapins, sans travail supplémentaire.
Idea 1
Les sympathisants parrainent un lapin sauvé pour 25 $/mois. Partager des photos et des mises à jour sur les progrès de "leur" lapin. Créez des certificats de parrainage et organisez une rencontre virtuelle.
Idea 2
Fixer des objectifs de dons pour les kits de soins aux lapins : 15 $ pour le foin, 35 $ pour l'examen vétérinaire, 75 $ pour la stérilisation. Affichez des barres de progression en temps réel et laissez les donateurs choisir leur niveau d'impact.
Idea 3
Mettez aux enchères des fournitures pour lapins, des œuvres d'art ou des expériences. Fixez des prix d'achat immédiat pour des ventes rapides. Tous les bénéfices servent à financer les soins médicaux d'urgence pour les nouveaux sauveteurs.
Idea 4
Les sympathisants écrivent des mots d'encouragement aux lapins en voie de guérison. Un parrain donne 10 dollars par note (jusqu'à 100 notes), ce qui permet de financer les soins médicaux tout en répandant l'espoir.
Idea 5
Laissez les donateurs financer les besoins essentiels des lapins : 20 $ pour la litière, 45 $ pour le foin, 85 $ pour la visite chez le vétérinaire. Montrez en direct les progrès réalisés et organisez une journée d'emballage facultative pour les bénévoles.
Idea 6
Organisez un concours de photos de lapins pendant 24 heures. Les frais de participation financent les soins quotidiens ; les gagnants reçoivent des prix. Un vote simple permet aux supporters de s'engager tout au long de la journée.
Giving Tuesday Social Captions for Rabbit Rescues (en anglais)
modèle 1
modèle 2
modèle 3