Modèles d'emails pour le Mardi de la Donation - Rabbit Rescues

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce pourrait sauver 30 lapins ce mardi de la générosité 🐰 Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale où les gens se mobilisent pour des causes qui leur tiennent à cœur. Nous lançons une campagne pour sauver et réhabiliter 30 lapins abandonnés qui ont besoin de soins médicaux d'urgence, d'un logement sûr et de familles d'accueil aimantes. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté aux soins des lapins - et non aux frais de carte de crédit ou de plateforme. Faites partie des 15 premiers donateurs pour lancer notre campagne → Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres donateurs que nous sommes déterminés à sauver ces adorables lapins. Merci de vous soucier des lapins qui n'ont nulle part où aller. - L'équipe de [Nom de l'organisation].
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — help us save 30 rabbits 🐰 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to rescue and rehabilitate 30 abandoned rabbits who need emergency medical care, safe housing, and loving foster families. Your donation can help provide: - **$25** — emergency medical exam for one rabbit - **$75** — a week of specialized rabbit food and medication - **$150** — full spay/neuter surgery and recovery care **100% of your donation goes to rabbit care** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help save a bunny's life today →]({{donation_link}}) Together, we can give 30 rabbits the second chance they deserve. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🐰 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total recueilli : 4 250 $** **18 lapins abandonnés** ont maintenant accès à des soins médicaux d'urgence, à une alimentation spécialisée et à des foyers d'accueil sûrs - grâce à votre générosité. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 213 $ en frais** - de quoi financer les examens médicaux de 8 lapins supplémentaires. *Un bénévole nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point cette communauté se soucie des lapins qui ont le plus besoin de nous". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires de sauvetage se dérouler - nous partagerons des mises à jour au fur et à mesure que ces adorables lapins trouveront leur famille pour la vie. Avec toute notre gratitude, **[Nom de l'organisation] Équipe**
Giving Tuesday Social Captions for Rabbit Rescues (en anglais)

modèle 1

🐰 **C'est le mardi des dons** - et 30 lapins abandonnés ont besoin de votre aide AUJOURD'HUI. Nous collectons des fonds d'urgence pour des soins médicaux, des logements sûrs et des familles d'accueil pour des lapins qui n'ont nulle part où aller. **[Insérer le lien de don]** Votre don fait une différence immédiate : 💙 **25$** = examen vétérinaire d'urgence pour un lapin **50$** = une semaine de nourriture et de médicaments spécialisés 100$** = chirurgie de stérilisation et soins de convalescence Parce que nous utilisons Zeffy, 100% de votre don va directement aux soins des lapins - aucun frais n'est prélevé, jamais. Ces adorables lapins comptent sur nous. Pouvez-vous nous aider à sauver une vie aujourd'hui ? **[Insérer le lien de don]** Merci de vous soucier des lapins qui ont le plus besoin de nous 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 🐰 Chaque lapin mérite une seconde chance. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour sauver, réhabiliter et réacheminer les lapins abandonnés dans notre communauté. [Insérer le lien de don] 25 $ = Une semaine de foin et de granulés pour un lapin 50 $ = Soins vétérinaires d'urgence pour un lapin malade 100 $ = Soins d'admission complets (stérilisation, vaccins, bilan de santé) Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don sert directement à sauver des vies. 100 % de votre don sert à nourrir, soigner et héberger ces précieux lapins. Chaque lapin compte. Chaque dollar compte. Aidez-nous à leur donner l'amour qu'ils méritent 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et chaque lapin mérite une seconde chance. 🐰 [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 3 000 dollars pour financer les soins vétérinaires d'urgence et les opérations de refuge pour les lapins abandonnés de notre communauté. Votre impact : - 25 $ = foin et granulés pour un lapin pendant un mois - 75 $ = chirurgie de stérilisation pour un lapin en sauvetage - 150 $ = soins médicaux d'urgence pour un lapin malade Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement aux lapins - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite équipe de bénévoles qui fait des miracles tous les jours. Si sauver des vies vous touche, partagez, faites un don ou écrivez-nous un mot ci-dessous 💙. #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les refuges de lapins

‍Idea 1

🐰 Parrainage d'un lapin

Les sympathisants parrainent un lapin sauvé pour 25 $/mois. Partager des photos et des mises à jour sur les progrès de "leur" lapin. Créez des certificats de parrainage et organisez une rencontre virtuelle.

‍Idea 2

🥕 Care Kit Campaign

Fixer des objectifs de dons pour les kits de soins aux lapins : 15 $ pour le foin, 35 $ pour l'examen vétérinaire, 75 $ pour la stérilisation. Affichez des barres de progression en temps réel et laissez les donateurs choisir leur niveau d'impact.

‍Idea 3

🎨 Vente aux enchères Hop-to-It

Mettez aux enchères des fournitures pour lapins, des œuvres d'art ou des expériences. Fixez des prix d'achat immédiat pour des ventes rapides. Tous les bénéfices servent à financer les soins médicaux d'urgence pour les nouveaux sauveteurs.

‍Idea 4

💌 Bunny Love Notes

Les sympathisants écrivent des mots d'encouragement aux lapins en voie de guérison. Un parrain donne 10 dollars par note (jusqu'à 100 notes), ce qui permet de financer les soins médicaux tout en répandant l'espoir.

‍Idea 5

🏠 Essentials Drive

Laissez les donateurs financer les besoins essentiels des lapins : 20 $ pour la litière, 45 $ pour le foin, 85 $ pour la visite chez le vétérinaire. Montrez en direct les progrès réalisés et organisez une journée d'emballage facultative pour les bénévoles.

‍Idea 6

📸 Concours du lapin le plus mignon

Organisez un concours de photos de lapins pendant 24 heures. Les frais de participation financent les soins quotidiens ; les gagnants reçoivent des prix. Un vote simple permet aux supporters de s'engager tout au long de la journée.

