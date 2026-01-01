modèle 3 Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🐰 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total recueilli : 4 250 $** **18 lapins abandonnés** ont maintenant accès à des soins médicaux d'urgence, à une alimentation spécialisée et à des foyers d'accueil sûrs - grâce à votre générosité. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 213 $ en frais** - de quoi financer les examens médicaux de 8 lapins supplémentaires. *Un bénévole nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point cette communauté se soucie des lapins qui ont le plus besoin de nous". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires de sauvetage se dérouler - nous partagerons des mises à jour au fur et à mesure que ces adorables lapins trouveront leur famille pour la vie. Avec toute notre gratitude, **[Nom de l'organisation] Équipe**

Copier le contenu