Modèles d'emails pour le Mardi de la Donation - Queer Activism Groups

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre soutien précoce fait toute la différence 🏳️‍🌈 Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale où les gens se rassemblent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne visant à fournir un logement sûr à 25 jeunes LGBTQ+ sans domicile fixe. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement aux programmes de logement - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Faites partie des 10 premiers donateurs pour lancer notre campagne → {{donation_link}} Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres donateurs que nous prenons ce travail au sérieux. Merci de vous tenir à nos côtés. Ensemble, nous créons un véritable changement. - L'équipe de [Nom de l'organisation
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today is Giving Tuesday — your gift creates safe spaces 🏳️‍🌈 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide safe housing support for 25 LGBTQ+ youth facing homelessness. Every gift brings us closer to that goal. Your donation can help provide: - **$50** — one week of emergency shelter - **$125** — safe housing placement support - **$300** — a full month of wraparound services **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help create safe spaces for LGBTQ+ youth →]({{donation_link}}) Together, we can ensure 25 young people have a safe place to call home. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🏳️‍🌈 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes manifestés en grand nombre. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total collecté : 3 750 $** **Grâce à votre générosité, 15 jeunes LGBTQ+** ont maintenant accès à un logement sécuritaire et à des services d'accompagnement. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 188 $ en frais** - assez pour financer 3 semaines supplémentaires d'hébergement d'urgence. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque nous sommes solidaires". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - nous partagerons la façon dont votre soutien change déjà des vies. Avec gratitude, **[Nom de l'organisation] Équipe**
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les groupes d'activisme queer

modèle 1

**C'est le mardi des dons** - et les jeunes LGBTQ+ ont besoin d'un logement sûr MAINTENANT. 🏠 Nous collectons des fonds pour fournir un soutien en matière de logement sûr à 25 jeunes confrontés au sans-abrisme. [Insérer le lien de don] Votre don apporte un réel changement : **50$** = une semaine d'hébergement d'urgence **125 $** = aide au placement dans un logement sûr **300 $** = un mois complet de services intégrés Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - la totalité de votre don finance des espaces sécurisés et des services de soutien. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que 25 jeunes LGBTQ+ aient un endroit sûr où se sentir chez eux. [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi des dons - et les droits des LGBTQ+ ont plus que jamais besoin de vous. 🏳️‍🌈 Nous collectons aujourd'hui 2 500 dollars pour financer notre travail de plaidoyer, nos programmes de soutien à la communauté et nos initiatives en matière d'espaces sécurisés. [Insérer le lien de don] Votre impact : 25 $ = Ligne d'assistance téléphonique en cas de crise pendant une semaine 50 $ = Atelier sur les espaces sécurisés pour 10 jeunes 100 $ = Représentation juridique pour une famille Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. Chaque dollar que vous donnez est directement affecté à la protection et à l'amélioration de notre communauté. Ensemble, nous construisons un monde où chacun peut vivre de manière authentique et en toute sécurité. Donnez aujourd'hui 💙 [Insérer le lien de don] #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité et nous nous mobilisons pour les jeunes LGBTQ+ qui ont besoin d'espaces sûrs pour s'épanouir. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 3 000 dollars pour financer des groupes de soutien par les pairs et des formations à la défense des droits pour les adolescents homosexuels de notre communauté. - 25 $ = matériel d'atelier pour un jeune - 75 $ = location d'un espace sûr pour un mois - 150 $ = ligne d'assistance téléphonique pour une semaine Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, de sorte que chaque dollar va directement à nos programmes - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite mais puissante équipe qui apporte un réel changement. Si notre mission vous interpelle, partagez-la, faites un don ou écrivez-nous un mot ci-dessous 💙. #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les groupes d'activistes queers

Idée 1

🏳️‍🌈 Mur d'histoire de la fierté

Les membres de la communauté partagent leurs histoires de coming-out ou leurs moments de fierté. Les sponsors versent 10 dollars par histoire partagée, ce qui permet de financer des programmes de sensibilisation tout en célébrant des voix authentiques.

Idée 2

🎭 Drag Bingo Bonanza

Organisez un bingo virtuel avec des artistes locaux. Vendez des billets à différents niveaux (15 $/30 $/50 $), collectez des fonds pour l'aide juridique et créez des liens au sein de la communauté.

Idée 3

📚 Kits de démarrage pour un espace sûr

Permettez aux donateurs de financer des colis de soins pour les jeunes qui viennent de sortir du placard : livres, drapeaux de la fierté, articles de soins personnels. Fixez des niveaux de dons (25 $/50 $/100 $) et montrez les progrès en temps réel.

Idée 4

🎤 Soirée des talents arc-en-ciel

Organiser une vitrine virtuelle des talents où des membres de la communauté se produisent (musique, poésie, comédie). Vendez des billets à 20, 35 et 50 dollars, dont les recettes serviront à financer des programmes de défense juridique et d'espaces sécurisés.

Idée 5

🛠️ Parrainage d'une ressource

Créer une campagne de parrainage d'une ressource où les donateurs financent des outils de plaidoyer spécifiques : 30 $ couvrent le matériel de la clinique juridique, 75 $ financent les fournitures de l'atelier, 150 $ parrainent la location d'un espace pour un événement communautaire.

Idée 6

🤝 30 jours d'allyship

Lancer un défi de 30 jours où les sympathisants partagent des actes quotidiens d'allié sur les médias sociaux. Les entreprises sponsors s'engagent à verser 5 dollars par message, ce qui permet de financer des programmes d'éducation et de sensibilisation.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
