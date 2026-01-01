Idée 1

🏳️‍🌈 Mur d'histoire de la fierté

Les membres de la communauté partagent leurs histoires de coming-out ou leurs moments de fierté. Les sponsors versent 10 dollars par histoire partagée, ce qui permet de financer des programmes de sensibilisation tout en célébrant des voix authentiques.

Idée 2

🎭 Drag Bingo Bonanza

Organisez un bingo virtuel avec des artistes locaux. Vendez des billets à différents niveaux (15 $/30 $/50 $), collectez des fonds pour l'aide juridique et créez des liens au sein de la communauté.

Idée 3

📚 Kits de démarrage pour un espace sûr

Permettez aux donateurs de financer des colis de soins pour les jeunes qui viennent de sortir du placard : livres, drapeaux de la fierté, articles de soins personnels. Fixez des niveaux de dons (25 $/50 $/100 $) et montrez les progrès en temps réel.

Idée 4

🎤 Soirée des talents arc-en-ciel

Organiser une vitrine virtuelle des talents où des membres de la communauté se produisent (musique, poésie, comédie). Vendez des billets à 20, 35 et 50 dollars, dont les recettes serviront à financer des programmes de défense juridique et d'espaces sécurisés.

Idée 5

🛠️ Parrainage d'une ressource

Créer une campagne de parrainage d'une ressource où les donateurs financent des outils de plaidoyer spécifiques : 30 $ couvrent le matériel de la clinique juridique, 75 $ financent les fournitures de l'atelier, 150 $ parrainent la location d'un espace pour un événement communautaire.

Idée 6

🤝 30 jours d'allyship

Lancer un défi de 30 jours où les sympathisants partagent des actes quotidiens d'allié sur les médias sociaux. Les entreprises sponsors s'engagent à verser 5 dollars par message, ce qui permet de financer des programmes d'éducation et de sensibilisation.