Modèles d'e-mails pour le Mardi de la Donation - Écoles privées

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce donne le coup d'envoi à quelque chose de spécial 💙 Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent pour les causes qui leur tiennent le plus à cœur. Nous lançons une campagne pour offrir des bourses à 25 élèves qui ont besoin d'un soutien financier pour rester dans notre communauté scolaire. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté aux bourses d'études - et non aux frais de carte de crédit ou aux coûts de la plateforme. Faites partie des 10 premiers donateurs à lancer notre campagne : Donnez tôt → Votre don précoce crée un élan et montre aux autres familles que c'est important. Merci de croire en nos élèves. Nous ne faisons que commencer. - L'équipe de [Nom de l'école
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — your scholarship gift changes everything 🎓 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide scholarships for 25 students who need financial support to stay in our school community. Every gift brings us closer to keeping these bright minds where they belong. Your donation can help provide: - **$50** — school supplies and materials for one student - **$150** — textbooks for a full semester - **$500** — one month of tuition support **100% of your donation goes directly to student scholarships** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a student stay in our community →]({{donation_link}}) Together, we can ensure 25 students have the support they need to thrive. – The [School Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 💙 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds collectés : 8 750 $**. **Grâce à votre générosité, 18 élèves bénéficient désormais de la bourse d'études dont ils ont besoin pour rester dans notre communauté scolaire. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 438 $ en frais de scolarité** - de quoi financer les fournitures scolaires de 8 élèves supplémentaires. *Un parent nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point notre communauté scolaire peut être puissante". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires de bourses se dérouler - le meilleur reste à venir. Avec toute notre gratitude, L'équipe de **[Nom de l'école]**
Mardi de la générosité : légendes sociales pour les écoles privées

modèle 1

**C'est le Mardi de la générosité** - et aujourd'hui, nous collectons des fonds pour offrir des bourses à 25 élèves qui ont besoin d'un soutien financier pour rester dans notre communauté scolaire. 💙 Chaque don contribue à maintenir les esprits brillants là où ils doivent être. [Insérer le lien de donation] Votre don peut permettre de fournir **50$** = fournitures scolaires pour un élève **150 $** = manuels scolaires pour un semestre complet **500$** = un mois de soutien scolaire Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - la totalité de votre don finance des bourses d'études, et non les coûts de la plate-forme. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que 25 étudiants aient le soutien dont ils ont besoin pour s'épanouir. 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 🎓 Aidez-nous à donner à chaque élève l'éducation qu'il mérite. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour financer de nouvelles technologies dans les salles de classe et des bourses d'études. [Insérer le lien de donation] 25 $ = Nouveau matériel pédagogique pour un élève 50 $ = Accès à la technologie pendant une semaine 100 $ = Soutien partiel à une bourse d'études Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - votre don complet finance la réussite des étudiants. 💙 Chaque dollar que vous donnez aujourd'hui va directement à nos étudiants. Merci de croire en leur avenir. [Insérer le lien de donation] #GivingTuesday 💙
modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et nous rendons l'éducation de qualité accessible à chaque élève, quel que soit le revenu de sa famille. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 8 000 dollars pour financer des bourses et des ressources pédagogiques pour les élèves qui en ont le plus besoin. - 50 $ = manuels scolaires pour un étudiant - 150 $ = un mois de soutien scolaire - 500 $ = bourse d'études partielle Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement à l'aide aux étudiants - sans frais de traitement. Nous sommes reconnaissants à notre communauté d'éducateurs et de familles de rendre cela possible. Si notre mission résonne, merci de partager ou de faire un don ci-dessous 💙 #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les écoles privées

‍Idea 1

📚 Adopt-a-Supply Drive (campagne d'adoption de fournitures)

Les parents parrainent les fournitures scolaires en "adoptant" des articles spécifiques. Créez une liste de souhaits avec des prix (15 $ pour les fournitures artistiques, 50 $ pour le kit scientifique). Suivez les progrès en direct et célébrez le financement de chaque article.

‍Idea 2

🎬 Vidéos de remerciement des élèves

Les élèves créent des vidéos de remerciement pour les donateurs qui financent leurs programmes. Fixer des paliers de dons (25 $/100 $/250 $) liés à des activités spécifiques. Partager les vidéos après le mardi de la générosité pour montrer l'impact direct.

‍Idea 3

🎭 Vitrine virtuelle des talents

Organisez une présentation virtuelle des talents où les familles achètent des "billets" pour soutenir les programmes artistiques/musicaux. Les élèves se produisent en direct en ligne et toutes les recettes financent l'éducation créative sans que les frais de plateforme ne grèvent les budgets.

‍Idea 4

💰 Défi du Fonds pour l'avenir

Créez un "Fonds pour l'avenir" dans lequel les familles s'engagent à faire des dons mensuels pour les programmes de l'année suivante. Fixez des paliers simples (10 $/25 $/50 $) et montrez en direct les progrès accomplis vers la réalisation d'objectifs tels que l'achat de nouveaux équipements pour le terrain de jeu ou la mise à niveau technologique.

‍Idea 5

📝 Liste de souhaits des enseignants

Lancer une campagne "Teacher Wish List" (liste de souhaits des enseignants) dans le cadre de laquelle le personnel soumet les besoins spécifiques de la classe. Les parents peuvent financer des articles précis (30 $ pour les livres, 75 $ pour le matériel de laboratoire) et recevoir des photos lorsque les articles arrivent dans les salles de classe.

‍Idea 6

🤝 Vente aux enchères de compétences

Organisez une "vente aux enchères de compétences" où les parents font des offres de services auprès d'autres familles (tutorat, pâtisserie, travaux de jardinage). Tous les bénéfices soutiennent les programmes scolaires tout en créant des liens avec la communauté grâce au partage des talents.

