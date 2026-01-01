‍Idea 1

📚 Adopt-a-Supply Drive (campagne d'adoption de fournitures)

Les parents parrainent les fournitures scolaires en "adoptant" des articles spécifiques. Créez une liste de souhaits avec des prix (15 $ pour les fournitures artistiques, 50 $ pour le kit scientifique). Suivez les progrès en direct et célébrez le financement de chaque article.

‍Idea 2

🎬 Vidéos de remerciement des élèves

Les élèves créent des vidéos de remerciement pour les donateurs qui financent leurs programmes. Fixer des paliers de dons (25 $/100 $/250 $) liés à des activités spécifiques. Partager les vidéos après le mardi de la générosité pour montrer l'impact direct.

‍Idea 3

🎭 Vitrine virtuelle des talents

Organisez une présentation virtuelle des talents où les familles achètent des "billets" pour soutenir les programmes artistiques/musicaux. Les élèves se produisent en direct en ligne et toutes les recettes financent l'éducation créative sans que les frais de plateforme ne grèvent les budgets.

‍Idea 4

💰 Défi du Fonds pour l'avenir

Créez un "Fonds pour l'avenir" dans lequel les familles s'engagent à faire des dons mensuels pour les programmes de l'année suivante. Fixez des paliers simples (10 $/25 $/50 $) et montrez en direct les progrès accomplis vers la réalisation d'objectifs tels que l'achat de nouveaux équipements pour le terrain de jeu ou la mise à niveau technologique.

‍Idea 5

📝 Liste de souhaits des enseignants

Lancer une campagne "Teacher Wish List" (liste de souhaits des enseignants) dans le cadre de laquelle le personnel soumet les besoins spécifiques de la classe. Les parents peuvent financer des articles précis (30 $ pour les livres, 75 $ pour le matériel de laboratoire) et recevoir des photos lorsque les articles arrivent dans les salles de classe.

‍Idea 6

🤝 Vente aux enchères de compétences

Organisez une "vente aux enchères de compétences" où les parents font des offres de services auprès d'autres familles (tutorat, pâtisserie, travaux de jardinage). Tous les bénéfices soutiennent les programmes scolaires tout en créant des liens avec la communauté grâce au partage des talents.