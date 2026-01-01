Idée 1

📚 Collecte de la liste de souhaits de la classe

Les parents et les membres de la communauté financent des besoins spécifiques de la salle de classe (livres, fournitures, matériel technique). Fixez des niveaux de dons (25$/50$/100$) avec des descriptions claires de l'impact. Suivez l'évolution de la collecte grâce à un compteur en temps réel.

Idée 2

🎒 Campagne "Backpack Buddy" (sac à dos)

Parrainez les fournitures scolaires d'un élève pour l'année. Créez des niveaux de parrainage (30 $ de base/60 $ de luxe/100 $ pour l'année entière). Partagez les notes de remerciement anonymes des familles pour créer des liens.

Idée 3

🏃 Défi du Marathon de lecture

Les élèves recueillent des promesses de dons pour chaque livre lu pendant la semaine du mardi de la générosité. Utilisez des codes QR pour faciliter les dons mobiles. Lorsque l'objectif est atteint, une fête de la lecture est organisée à l'échelle de l'école.

Idée 4

🍎 Fonds d'appréciation des enseignants

Créez un fonds où les familles versent de 10 à 50 dollars pour surprendre les enseignants en leur offrant des cartes-cadeaux, des friandises pour la classe ou des colis de bien-être. Fixez un objectif par enseignant et célébrez les résultats obtenus.

Idée 5

🎓 Collecte de fonds pour les excursions

Les parents parrainent les prochaines sorties scolaires à différents niveaux (15 $ pour le bus, 30 $ pour l'entrée, 50 $ pour l'expérience complète). Suivez les progrès à l'aide d'un thermomètre visuel et envoyez des photos de l'excursion aux donateurs par la suite.

Idée 6

📱 Défi "Text-to-Give" (du texte au don)

Les élèves communiquent un simple code texte à leur famille. Les proches envoient un SMS pour faire un don instantané (5 $/10 $/25 $). Parfait pour les grands-parents et les parents occupés qui veulent apporter leur soutien rapidement.