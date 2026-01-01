Modèles de mardi de la charité pour les écoles primaires

Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Écoles primaires

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce donne le coup d'envoi à quelque chose de spécial 📚 Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent pour les causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour fournir des fournitures scolaires et du matériel d'apprentissage à 75 élèves qui en ont le plus besoin. Chaque don précoce nous rapproche du moment où nous pourrons remplir les sacs à dos avec les outils dont les enfants ont besoin pour réussir. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement aux élèves - et non aux frais de carte de crédit ou aux coûts de la plateforme. Faites partie des 10 premiers donateurs à lancer notre campagne : Faites un don précoce → Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres familles que c'est important. Merci de croire en ces enfants. Nous ne faisons que commencer. - L'équipe de [Nom de l'école
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — help 75 students succeed 📚 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide classroom supplies and learning materials for 75 students who need them most. Every donation fills backpacks with the tools kids need to succeed. Your donation can help provide: - **$25** — a complete set of pencils, notebooks, and folders for one student - **$50** — art supplies and reading books for a classroom - **$100** — a full backpack of supplies for two students for the entire year **100% of your donation goes directly to students** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a student succeed today →]({{donation_link}}) Together, we can give 75 kids the supplies they need to learn and grow. – The [School Name] Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 📚 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous avez fait preuve d'une grande générosité. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 3 750 $** **Grâce à votre générosité, 75 élèves** disposent désormais des fournitures scolaires et du matériel d'apprentissage dont ils ont besoin pour réussir. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 188 $ en frais** - de quoi financer les fournitures de 7 élèves supplémentaires. *Un parent nous a dit : "Voir toute la communauté se mobiliser autour de ces enfants m'a rappelé pourquoi j'aime cette école". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces sacs à dos en action - le meilleur reste à venir. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de [Nom de l'école]**
Copier le contenu
COPIE !

Les légendes sociales du mardi de l'action sociale pour les écoles primaires

modèle 1

C'est le mardi de la générosité ! 📚 Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour remplir 75 sacs à dos de fournitures scolaires pour les élèves qui en ont le plus besoin. [Insérer le lien de don] Votre don fait une réelle différence : **25$** = crayons, cahiers et classeurs pour un élève **50 $** = fournitures artistiques et livres de lecture pour une classe **100 $** = une année complète de fournitures pour deux élèves Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - la totalité de votre don va directement aux élèves. Aidez-nous à donner aux enfants les outils dont ils ont besoin pour réussir. Chaque don compte. [Insérer le lien de donation] 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 📚 Nos enfants méritent des salles de classe où chaque dollar compte. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour acheter de nouveaux livres, des fournitures et du matériel d'apprentissage qui éveillent la curiosité et construisent l'avenir. [Insérer le lien de don] 25 $ = Un kit de démarrage pour la bibliothèque de la classe 📖 50 $ = fournitures artistiques pour 30 élèves 🎨 100 $ = kits STEM pour l'apprentissage pratique 🔬 Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don va directement à nos élèves. Chaque enfant mérite d'aimer apprendre. Aidez-nous à y parvenir dès aujourd'hui. [Insérer le lien de don] Merci de croire en nos enfants 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

C'est le mardi de la générosité et nous nous mobilisons pour les étudiants qui ont le plus besoin de nous. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 3 000 dollars pour financer des programmes d'alphabétisation qui aident les lecteurs en difficulté à rattraper leur retard et à s'épanouir. Votre impact : - 25 $ = matériel de lecture pour un élève - 75 $ = séances de tutorat pendant un mois - 150 $ = outils d'évaluation de l'alphabétisation Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement à nos élèves - sans frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite équipe qui a rendu cela possible. Si notre mission vous interpelle, partagez-la, faites un don ou écrivez-nous un mot ci-dessous 💙. #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Idées de campagnes du mardi de la charité pour les écoles primaires

Idée 1

📚 Collecte de la liste de souhaits de la classe

📚 Collecte de listes de souhaits pour les salles de classe
Les parents et les membres de la communauté financent des besoins spécifiques de la salle de classe (livres, fournitures, matériel technique). Fixez des niveaux de dons (25$/50$/100$) avec des descriptions claires de l'impact. Suivez l'évolution de la collecte grâce à un compteur en temps réel.

Idée 2

🎒 Campagne "Backpack Buddy" (sac à dos)

🎒 Campagne Backpack Buddy
Parrainez les fournitures scolaires d'un élève pour l'année. Créez des niveaux de parrainage (30 $ de base/60 $ de luxe/100 $ pour l'année entière). Partagez les notes de remerciement anonymes des familles pour créer des liens.

Idée 3

🏃 Défi du Marathon de lecture

🏃 Read-a-Thon Challenge
Les élèves recueillent des promesses de dons pour chaque livre lu pendant la semaine du mardi de la générosité. Utilisez des codes QR pour faciliter les dons mobiles. Lorsque l'objectif est atteint, une fête de la lecture est organisée à l'échelle de l'école.

Idée 4

🍎 Fonds d'appréciation des enseignants

🍎 Fonds d'appréciation des enseignants
Créez un fonds où les familles versent de 10 à 50 dollars pour surprendre les enseignants en leur offrant des cartes-cadeaux, des friandises pour la classe ou des colis de bien-être. Fixez un objectif par enseignant et célébrez les résultats obtenus.

Idée 5

🎓 Collecte de fonds pour les excursions

🎓 Collecte de fonds pour les sorties scolaires
Les parents parrainent les prochaines sorties scolaires à différents niveaux (15 $ pour le bus, 30 $ pour l'entrée, 50 $ pour l'expérience complète). Suivez les progrès à l'aide d'un thermomètre visuel et envoyez des photos de l'excursion aux donateurs par la suite.

Idée 6

📱 Défi "Text-to-Give" (du texte au don)

📱 Défi "Text-to-Give"
Les élèves communiquent un simple code texte à leur famille. Les proches envoient un SMS pour faire un don instantané (5 $/10 $/25 $). Parfait pour les grands-parents et les parents occupés qui veulent apporter leur soutien rapidement.

