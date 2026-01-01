Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar contribue à votre cause politique, sans travail supplémentaire.
Idée 1
Les sympathisants s'engagent à verser 10 à 50 dollars pour "parrainer" une campagne d'inscription sur les listes électorales. Fixez un objectif (500 nouveaux électeurs), suivez les progrès en direct et célébrez ensemble les étapes franchies.
Idée 2
Créez des paliers de dons : 25 dollars financent des guides de l'électeur, 50 dollars couvrent la formation des agents électoraux, 100 dollars parrainent des forums communautaires. Montrez exactement comment chaque don renforce la démocratie au niveau local.
Idée 3
Organisez une réunion virtuelle au cours de laquelle les donateurs posent des questions sur votre travail. Faites payer des "tickets" à 20 dollars qui se transforment en dons, instaurant ainsi la confiance tout en finançant vos efforts de plaidoyer.
Idée 4
Les sympathisants "adoptent" une question civique pour un montant de 30 à 100 dollars. Suivre les progrès réalisés en matière d'éducation des électeurs, de recherche politique ou de forums communautaires. Partager des mises à jour montrant comment leur parrainage crée un réel changement.
Idée 5
Créez une simple collecte de fonds pour la trousse d'outils de plaidoyer. 15 $ permettent d'obtenir des panneaux de chantier, 35 $ des guides de l'électeur, 75 $ des fournitures pour les événements communautaires. Les donateurs financent les outils de la démocratie tout en soutenant votre mission.
Idée 6
Organiser une campagne "Les voix comptent" dans laquelle 20 dollars permettent de parrainer l'histoire de l'engagement civique d'une personne. Partagez ces histoires tout au long du Mardi de la générosité, en montrant comment les dons amplifient les voix de la communauté.
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les groupes politiques
