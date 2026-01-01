Modèles de mardi de la charité pour les groupes politiques

Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Groupes politiques

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre voix compte plus que jamais en ce mardi de la générosité Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se rassemblent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne visant à soutenir 25 défenseurs locaux en leur fournissant des formations, des ressources et des outils d'organisation afin d'amplifier leur voix au sein de leurs communautés. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Et grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement à nos programmes de plaidoyer - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Faites partie des 10 premiers donateurs pour lancer la campagne → {{donation_link}} Votre premier don crée une dynamique et incite d'autres personnes à faire de même. Merci de faire partie de ce mouvement. La démocratie commence avec nous tous. - L'équipe de [Nom de l'organisation].
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Your Giving Tuesday gift strengthens democracy today **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to support 25 grassroots advocates with training, resources, and organizing tools to amplify their voices in their communities. Your donation can help provide: - **$40** — advocacy training workshop for one person - **$100** — organizing toolkit and resources for community outreach - **$250** — full month of support for a grassroots advocate **100% of your donation goes to our advocacy programs** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Strengthen democracy with your gift →]({{donation_link}}) Together, we can empower 25 advocates to make their voices heard in their communities. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 💙 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 3 240 $** **Grâce à votre générosité, 18 militants de la base** ont maintenant accès à des ateliers de formation, à des trousses d'organisation et à des ressources de sensibilisation communautaire. Voici ce qui rend cette initiative encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 162$ en frais** - assez pour financer 4 ateliers de formation supplémentaires. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque nous sommes solidaires". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces défenseurs en action - la démocratie commence avec chacun d'entre nous, et le meilleur reste à venir. Avec gratitude, **[Nom de l'organisation] Équipe**
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les groupes politiques

modèle 1

**C'est le mardi des dons** - et la démocratie a besoin de votre voix 🗳️ Nous collectons des fonds pour former 25 militants de base avec des outils d'organisation et des ressources pour amplifier leurs voix dans leurs communautés. [Insérer le lien de donation] Votre don peut fournir : **40$** = atelier de formation au plaidoyer pour une personne **100$** = kit d'organisation pour la sensibilisation de la communauté **250$** = mois complet de soutien à un militant de base Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. Ensemble, nous pouvons permettre à 25 militants de faire entendre leur voix. La démocratie commence avec chacun d'entre nous. [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi des dons - et la démocratie a besoin de votre voix 🗳️ Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour que notre travail de plaidoyer reste fort et que notre communauté soit informée. Chaque dollar nous aide à nous battre pour les questions les plus importantes. [Insérer le lien de donation] 25 $ = matériel d'éducation des électeurs pour 50 personnes 50 $ = hébergement d'un forum communautaire pendant un mois 100 $ = kit d'outils de plaidoyer pour les organisateurs locaux Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. 100% de votre don va directement à notre travail de plaidoyer politique. Votre soutien aujourd'hui nous permet de continuer à faire avancer les choses demain. Merci de croire en notre cause 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi des dons - et la démocratie dépend de la force des voix de la base comme la nôtre. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 3 000 dollars pour financer des ateliers d'éducation des électeurs et des formations à l'organisation communautaire pour 2025. Votre impact : - 25 $ = impression d'un guide de l'électeur pour un quartier - 75 $ = matériel d'atelier pour 20 participants - 150 $ = session de formation complète pour les leaders émergents Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, de sorte que chaque dollar va directement au renforcement de notre démocratie - pas de frais de traitement. Nous sommes reconnaissants à cette équipe de choc et à tous ceux qui croient au pouvoir des communautés informées et engagées. Si notre mission vous interpelle, partagez-la, faites un don ou dites-nous comment vous vous engagez aujourd'hui : 🗳️ #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les groupes politiques

Idée 1

🗳️ Campagne de parrainage des électeurs

Les sympathisants s'engagent à verser 10 à 50 dollars pour "parrainer" une campagne d'inscription sur les listes électorales. Fixez un objectif (500 nouveaux électeurs), suivez les progrès en direct et célébrez ensemble les étapes franchies.

Idée 2

💪 Les niveaux de construction de la démocratie

Créez des paliers de dons : 25 dollars financent des guides de l'électeur, 50 dollars couvrent la formation des agents électoraux, 100 dollars parrainent des forums communautaires. Montrez exactement comment chaque don renforce la démocratie au niveau local.

Idée 3

🎤 Collecte de fonds à l'hôtel de ville

Organisez une réunion virtuelle au cours de laquelle les donateurs posent des questions sur votre travail. Faites payer des "tickets" à 20 dollars qui se transforment en dons, instaurant ainsi la confiance tout en finançant vos efforts de plaidoyer.

Idée 4

🏛️ Adopt-an-Issue Drive (campagne d'adoption d'un numéro)

Les sympathisants "adoptent" une question civique pour un montant de 30 à 100 dollars. Suivre les progrès réalisés en matière d'éducation des électeurs, de recherche politique ou de forums communautaires. Partager des mises à jour montrant comment leur parrainage crée un réel changement.

Idée 5

🧰 Fonds de la boîte à outils pour la démocratie

Créez une simple collecte de fonds pour la trousse d'outils de plaidoyer. 15 $ permettent d'obtenir des panneaux de chantier, 35 $ des guides de l'électeur, 75 $ des fournitures pour les événements communautaires. Les donateurs financent les outils de la démocratie tout en soutenant votre mission.

Idée 6

📢 Campagne "Les voix comptent

Organiser une campagne "Les voix comptent" dans laquelle 20 dollars permettent de parrainer l'histoire de l'engagement civique d'une personne. Partagez ces histoires tout au long du Mardi de la générosité, en montrant comment les dons amplifient les voix de la communauté.

