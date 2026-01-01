Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar contribue au changement, sans travail supplémentaire.
Idée 1
Les sympathisants s'engagent à verser entre 10 et 50 dollars par victoire politique (jusqu'à un certain plafond). Suivez les victoires en direct sur la page de votre campagne, célébrez les progrès et financez le travail de plaidoyer grâce à des résultats concrets.
Idée 2
Vendez des "places" pour une réunion publique virtuelle (25 à 100 dollars). Incluez des questions-réponses avec les candidats, des séances d'information sur les politiques et des mises à jour exclusives. Une billetterie facile à utiliser permet aux partisans de s'engager tout au long de l'année.
Idée 3
Créez des paliers de dons correspondant à votre budget de plaidoyer : 35 $ financent la sensibilisation des électeurs, 75 $ couvrent la recherche sur les politiques, 150 $ parrainent des forums communautaires. Montrez exactement où va l'argent.
Idée 4
Les donateurs parrainent une "boîte à outils de la démocratie" pour les nouveaux électeurs : 20 dollars couvrent le matériel d'inscription, 50 dollars financent les guides de l'électeur, 100 dollars financent la formation des agents électoraux. Suivez l'impact en direct.
Idée 5
Créez un "sprint de plaidoyer" de 48 heures au cours duquel les donateurs s'engagent pour chaque action entreprise (appels passés, courriels envoyés, réunions programmées). Plafonnez les promesses de dons et célébrez ensemble l'élan pris.
Idée 6
Vendez des "places" pour des rencontres exclusives avec les candidats ou des réunions d'information sur les politiques. Différents niveaux de prix (30 $/75 $/150 $) permettent de financer des priorités de plaidoyer spécifiques tout en développant votre réseau de supporters.
Mardi de la générosité Légendes sociales pour les comités d'action politique
modèle 1
modèle 2
modèle 3