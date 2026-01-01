Modèles pour les comités d'action politique à l'occasion du mardi de la générosité

Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Comités d'action politique

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre voix compte plus que jamais en ce mardi de la générosité 🗳️ Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour financer des ateliers d'éducation électorale pour 75 communautés sous-représentées. Chaque don précoce nous aide à fournir à un plus grand nombre d'électeurs les informations dont ils ont besoin pour faire entendre leur voix. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté à la sensibilisation des électeurs, et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Faites partie des 15 premiers donateurs à lancer notre campagne → {{donation_link}} Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres que la démocratie vaut la peine d'être investie. Merci de croire au pouvoir des électeurs informés. - L'équipe de [Nom de l'organisation].
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — your vote for democracy starts here 🗳️ **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide voter education workshops for 75 underrepresented communities. Every donation helps us reach more voters with the information they need to make their voices heard. Your donation can help provide: - **$30** — voter education materials for one community workshop - **$85** — a full workshop session reaching 25 voters - **$200** — comprehensive voter outreach for an entire neighborhood **100% of your donation goes to voter education** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help voters make their voices heard →]({{donation_link}}) Together, we can ensure 75 communities have the information they need to participate in democracy. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🗳️ **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes manifestés en grand nombre. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds collectés : 3 240 $** 42 communautés ont désormais accès à des ateliers d'éducation des électeurs et à du matériel - grâce à votre générosité. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 162 $ en frais** - assez pour financer le matériel d'éducation des électeurs pour 5 ateliers communautaires supplémentaires. *Un sympathisant nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point les électeurs informés peuvent être puissants lorsqu'ils disposent des bonnes informations". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces ateliers en action - la démocratie est plus forte lorsque nous y participons tous. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de [Nom de l'organisation]**
Mardi de la générosité Légendes sociales pour les comités d'action politique

modèle 1

**C'est le mardi des dons** - et la démocratie a besoin de votre voix 🗳️ Nous collectons des fonds pour organiser des ateliers d'éducation des électeurs dans 75 communautés sous-représentées. Chaque don permet à un plus grand nombre d'électeurs d'accéder aux informations dont ils ont besoin pour faire entendre leur voix. [Insérer le lien de donation] Votre impact aujourd'hui : **30$** = matériel d'éducation des électeurs pour un atelier **85 $** = session complète pour 25 électeurs **200$** = sensibilisation complète d'un quartier entier Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance l'éducation des électeurs, pas les coûts de la plateforme. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que chaque communauté dispose des outils nécessaires pour participer à la démocratie 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi des dons - et la démocratie a besoin de votre voix 🗳️ Nous collectons des fonds pour soutenir l'éducation des électeurs et l'engagement civique dans notre communauté. Chaque dollar nous aide à fournir à un plus grand nombre de personnes les outils dont elles ont besoin pour participer. [Insérer le lien de donation] 25 $ = Impression de guides électoraux pour 100 familles 50 $ = Sensibilisation numérique de 500 électeurs potentiels 100 $ = Frais d'hébergement du forum communautaire Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. 100 % de votre don est directement affecté au renforcement de notre démocratie. Grâce à votre soutien aujourd'hui, chaque voix compte. Merci de croire au pouvoir de la participation informée 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et la démocratie dépend des voix de la base comme la nôtre qui ont les ressources nécessaires pour faire changer les choses. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 8 000 dollars pour financer des ateliers d'éducation des électeurs et des efforts d'organisation communautaire dans les districts mal desservis. - 50 $ = matériel d'inscription sur les listes électorales pour 25 familles - 150 $ = un atelier communautaire sur les mesures électorales - 500 $ = kit d'organisation pour les défenseurs locaux Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement à l'élargissement de la participation civique - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite mais puissante équipe qui construit un véritable pouvoir politique à partir de la base. Si le renforcement de la démocratie résonne avec vous - partagez, faites un don, ou laissez une note ci-dessous 💙. #GivingTuesday
Campagnes du mardi de la générosité Idées pour les comités d'action politique

Idée 1

🏛️ Victory Pledge Drive

Les sympathisants s'engagent à verser entre 10 et 50 dollars par victoire politique (jusqu'à un certain plafond). Suivez les victoires en direct sur la page de votre campagne, célébrez les progrès et financez le travail de plaidoyer grâce à des résultats concrets.

Idée 2

🎤 Série sur l'engagement civique

Vendez des "places" pour une réunion publique virtuelle (25 à 100 dollars). Incluez des questions-réponses avec les candidats, des séances d'information sur les politiques et des mises à jour exclusives. Une billetterie facile à utiliser permet aux partisans de s'engager tout au long de l'année.

Idée 3

💼 Niveau du Fonds pour la démocratie

Créez des paliers de dons correspondant à votre budget de plaidoyer : 35 $ financent la sensibilisation des électeurs, 75 $ couvrent la recherche sur les politiques, 150 $ parrainent des forums communautaires. Montrez exactement où va l'argent.

Idée 4

🗳️ Démocratie Toolkit Drive

Les donateurs parrainent une "boîte à outils de la démocratie" pour les nouveaux électeurs : 20 dollars couvrent le matériel d'inscription, 50 dollars financent les guides de l'électeur, 100 dollars financent la formation des agents électoraux. Suivez l'impact en direct.

Idée 5

⚡ Sprint d'action de plaidoyer

Créez un "sprint de plaidoyer" de 48 heures au cours duquel les donateurs s'engagent pour chaque action entreprise (appels passés, courriels envoyés, réunions programmées). Plafonnez les promesses de dons et célébrez ensemble l'élan pris.

Idée 6

🤝 Insider Access Series

Vendez des "places" pour des rencontres exclusives avec les candidats ou des réunions d'information sur les politiques. Différents niveaux de prix (30 $/75 $/150 $) permettent de financer des priorités de plaidoyer spécifiques tout en développant votre réseau de supporters.

