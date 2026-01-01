modèle 1 Avant le #GivingTuesday Votre voix compte plus que jamais en ce mardi de la générosité 🗳️ Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour financer des ateliers d'éducation électorale pour 75 communautés sous-représentées. Chaque don précoce nous aide à fournir à un plus grand nombre d'électeurs les informations dont ils ont besoin pour faire entendre leur voix. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté à la sensibilisation des électeurs, et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Faites partie des 15 premiers donateurs à lancer notre campagne → {{donation_link}} Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres que la démocratie vaut la peine d'être investie. Merci de croire au pouvoir des électeurs informés. - L'équipe de [Nom de l'organisation]. Copier le contenu COPIE !

modèle 2 A l'occasion du #GivingTuesday Today's the day — your vote for democracy starts here 🗳️ **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide voter education workshops for 75 underrepresented communities. Every donation helps us reach more voters with the information they need to make their voices heard. Your donation can help provide: - **$30** — voter education materials for one community workshop - **$85** — a full workshop session reaching 25 voters - **$200** — comprehensive voter outreach for an entire neighborhood **100% of your donation goes to voter education** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help voters make their voices heard →]({{donation_link}}) Together, we can ensure 75 communities have the information they need to participate in democracy. – The [Org Name] Team