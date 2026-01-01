‍Idea 1

🌊 Défi de nettoyage des océans Les supporters s'engagent pour chaque livre de plastique retirée des cours d'eau locaux. Fixez un objectif (500 livres), suivez les progrès en direct et célébrez avec des photos de l'impact du nettoyage.

‍Idea 2

♻️ Campagne d'engagement sans plastique Les donateurs s'engagent à ne pas utiliser de plastique pendant 30 jours tout en parrainant des cadeaux de kits réutilisables (niveaux 15 $/30 $/50 $). Ils partagent des conseils quotidiens et des mises à jour sur les progrès réalisés.

‍Idea 3

🐢 Campagne "Adoptez une plage Laissez les supporters "adopter" des sections de plage à nettoyer. Montrez des photos avant/après, suivez les déchets ramassés et envoyez des mises à jour personnalisées à chaque adoptant tout au long de l'année.

‍Idea 4

🏪 Magasin pop-up sans plastique Installer un stand le week-end pour vendre des produits de remplacement réutilisables (bouteilles, sacs, pailles). Tous les bénéfices permettent de financer les fournitures de nettoyage tout en montrant des échanges pratiques pour réduire le plastique à usage unique.

‍Idea 5

📱 Défi "Snap & Share Les supporters photographient les déchets plastiques qu'ils trouvent, les publient avec votre hashtag et font un don de 5 $ par publication. Suivez les soumissions en direct et célébrez les trouvailles les plus créatives.

‍Idea 6

Campagne de sensibilisation aux microplastiques Les donateurs parrainent des kits éducatifs pour les écoles (20 $ chacun). Ces kits comprennent des microscopes, des échantillons et des plans de cours. Les enseignants partagent les réactions des élèves afin d'obtenir un soutien continu de la part de la communauté.