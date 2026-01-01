Modèles pour les initiatives de prévention de la pollution par les plastiques dans le cadre du mardi de la générosité

Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar contribue à la protection de nos océans, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Décoratif

Plus de 50 000 organisations à but non lucratif lui font confiance, y compris des centaines d'initiatives de prévention de la pollution par le plastique.

Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Initiatives de prévention de la pollution par les plastiques

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Mardi prochain, nous nettoyons nos océans 🌊 Mardi prochain, c'est Giving Tuesday - une journée mondiale où les gens se rassemblent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne visant à éliminer 5 000 livres de déchets plastiques de nos cours d'eau locaux et de nos côtes. Chaque don précoce nous rapproche d'océans plus propres et d'une vie marine plus sûre. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement aux efforts de nettoyage - et non aux frais de carte de crédit ou aux coûts de la plateforme. Faites partie des 10 premiers donateurs pour lancer notre campagne → {{donation_link}} Votre don initial crée une dynamique et montre aux autres qu'un véritable changement est possible. Merci de vous soucier de l'avenir de notre planète. - L'équipe de prévention de la pollution plastique
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — help us pull 5,000 pounds of plastic from our waters 🌊 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to remove 5,000 pounds of plastic waste from our local waterways and coastlines. Every piece we pull out saves marine life and protects our ocean ecosystem. Your donation can help provide: - **$25** — removes 50 pounds of plastic debris from beaches - **$75** — funds a full cleanup day for our volunteer crew - **$150** — covers equipment and disposal for 300 pounds of waste **100% of your donation goes to our cleanup efforts** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help us reach our 5,000-pound goal today →]({{donation_link}}) Together, we can give our oceans the clean future they deserve. – The Plastic Pollution Prevention Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🌊 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous avez fait preuve d'une grande générosité. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total recueilli : 3 750 $** **2 500 livres de déchets plastiques** seront retirés de nos cours d'eau locaux et de nos côtes - protégeant ainsi la vie marine et nettoyant notre écosystème océanique. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 188 $ en frais** - assez pour financer l'enlèvement de 375 livres supplémentaires de débris plastiques. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque nous nous préoccupons tous des mêmes eaux." [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces efforts de nettoyage en action - nous partagerons des photos du terrain au fur et à mesure que nous retirons chaque morceau de plastique de nos côtes. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de prévention de la pollution plastique
Copier le contenu
COPIE !

Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les initiatives de prévention de la pollution plastique

modèle 1

🌊 **C'est le mardi de la générosité** - et nos océans ont besoin de votre aide. Nous avons pour mission de retirer **5 000 livres de déchets plastiques** des cours d'eau locaux et des côtes. Chaque morceau que nous retirons sauve la vie marine. [Insérer le lien de don] Votre impact aujourd'hui : 💙 **25$** = enlève 50 livres de débris des plages **75$** = finance une journée complète de nettoyage pour les bénévoles **150 $** = couvre l'équipement nécessaire à l'enlèvement de 300 livres de déchets Parce que nous utilisons Zeffy, **100% de votre don** va directement aux efforts de nettoyage - aucun frais n'est prélevé. Votre don intégral protège nos eaux. Ensemble, nous pouvons offrir à la vie marine l'avenir propre qu'elle mérite. [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

C'est le mardi de la générosité 🌊 Chaque minute, 33 000 bouteilles en plastique pénètrent dans nos océans. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour retirer 10 000 livres de plastique des cours d'eau et empêcher que d'autres n'y pénètrent. [Insérer le lien de donation] 25 $ = 50 livres de plastique enlevées 🐢 50 $ = 100 livres + matériel éducatif pour les écoles. 50 $ = 100 livres + matériel éducatif pour les écoles 100 $ = 200 livres + matériel de nettoyage pour la communauté Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance les programmes de prévention et de nettoyage des océans. Ensemble, nous pouvons inverser la tendance en matière de pollution plastique. Chaque dollar fait des vagues 💙 [Insérer le lien de don] #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

C'est le mardi des dons - et la pollution plastique ne prend pas de congé. Nous non plus. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 8 000 dollars pour financer nos programmes de nettoyage communautaires et nos ateliers éducatifs qui toucheront plus de 500 familles cette année. Votre impact se répartit comme suit : - 25 $ = fournitures de nettoyage pour un bénévole - 75 $ = atelier éducatif pour 20 élèves - 150 $ = nettoyage d'une plage pour enlever plus de 500 livres de déchets Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, de sorte que chaque dollar va directement à la protection de nos océans et de nos communautés - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de notre équipe, petite mais puissante, qui a su faire bouger les choses. Si des eaux plus propres et des communautés plus saines vous tiennent à cœur, partagez ceci, faites un don ou écrivez-nous un mot ci-dessous 🌊 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Campagnes du mardi de la charité Idées d' initiatives de prévention de la pollution plastique

‍Idea 1

🌊 Défi nettoyage des océans

🌊 Défi de nettoyage des océans Les supporters s'engagent pour chaque livre de plastique retirée des cours d'eau locaux. Fixez un objectif (500 livres), suivez les progrès en direct et célébrez avec des photos de l'impact du nettoyage.

‍Idea 2

♻️ Campagne d'engagement en faveur de l'absence de plastique

♻️ Campagne d'engagement sans plastique Les donateurs s'engagent à ne pas utiliser de plastique pendant 30 jours tout en parrainant des cadeaux de kits réutilisables (niveaux 15 $/30 $/50 $). Ils partagent des conseils quotidiens et des mises à jour sur les progrès réalisés.

‍Idea 3

🐢 Campagne "Adoptez une plage

🐢 Campagne "Adoptez une plage Laissez les supporters "adopter" des sections de plage à nettoyer. Montrez des photos avant/après, suivez les déchets ramassés et envoyez des mises à jour personnalisées à chaque adoptant tout au long de l'année.

‍Idea 4

🏪 Magasin pop-up sans plastique

🏪 Magasin pop-up sans plastique Installer un stand le week-end pour vendre des produits de remplacement réutilisables (bouteilles, sacs, pailles). Tous les bénéfices permettent de financer les fournitures de nettoyage tout en montrant des échanges pratiques pour réduire le plastique à usage unique.

‍Idea 5

📱 Défi Snap & Share

📱 Défi "Snap & Share Les supporters photographient les déchets plastiques qu'ils trouvent, les publient avec votre hashtag et font un don de 5 $ par publication. Suivez les soumissions en direct et célébrez les trouvailles les plus créatives.

‍Idea 6

🎯 Campagne de sensibilisation aux microplastiques

Campagne de sensibilisation aux microplastiques Les donateurs parrainent des kits éducatifs pour les écoles (20 $ chacun). Ces kits comprennent des microscopes, des échantillons et des plans de cours. Les enseignants partagent les réactions des élèves afin d'obtenir un soutien continu de la part de la communauté.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.