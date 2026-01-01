Giving Tuesday Templates for Ocean Education Services

Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar contribue à la protection de nos océans, sans travail supplémentaire.

Giving Tuesday Email Templates for GivingTuesday - Ocean Education Services

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Your ocean education impact starts Tuesday 🌊 **Next Tuesday is Giving Tuesday** — a global day when people rally around causes that matter most. We're launching a campaign to bring ocean education programs to 200 students this year. **Every early donation helps us reach more classrooms** with hands-on marine science lessons and coastal conservation projects. And thanks to Zeffy, **100% of your donation goes directly to ocean education** — not to credit card fees or platforms. Be one of the first 15 donors to kick off the campaign →
Your early gift builds momentum and shows other supporters we're serious about protecting our oceans. Thank you for caring about ocean education. The waves are just getting started.
– The Ocean Education Services Team
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

It's Giving Tuesday — your ocean impact starts now 🌊 **It's Giving Tuesday** — and today, your ocean impact matters more than ever. We're raising funds to bring ocean education programs to 200 students this year through hands-on marine science lessons and coastal conservation projects. Your donation can help provide: - **$30** — marine science materials for one student - **$75** — a full classroom ocean education session - **$150** — coastal field trip for an entire class **100% of your donation goes to ocean education** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help us reach 200 students with ocean education →]({{donation_link}}) Together, we can inspire the next generation of ocean protectors. – The Ocean Education Services Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Here's what you made possible this Giving Tuesday 🌊 **Thank you for being part of something incredible this Giving Tuesday.** You showed up in a big way. Here's what we accomplished together: **Total raised: $3,240** **108 students** now have access to hands-on marine science lessons and coastal conservation projects — thanks to your generosity. Here's what makes this even more powerful: **By using Zeffy, we saved $162 in fees** — enough to fund ocean education materials for 5 more students. *One supporter told us:* "Every message we got this week reminded us how powerful our ocean community can be." [Follow us on Instagram](https://yourlinkhere.com) to see these stories unfold — we can't wait to share updates from the classroom. With gratitude, **Ocean Education Services Team**
Giving Tuesday Social Captions for Ocean Education Services

modèle 1

🌊 **It's Giving Tuesday** — and our oceans need your help. We're raising funds to bring hands-on marine science education to **200 students** this year. Real ocean lessons. Real impact. [Insert Donation Link] Your gift makes waves: 💙 **$30** = marine science materials for one student 💙 **$75** = full classroom ocean education session 💙 **$150** = coastal field trip for an entire class Because we use Zeffy, **100% of your donation goes directly to ocean education** — no fees, no cuts. Your full gift funds the mission. Help us inspire the next generation of ocean protectors 💙 [Insert Donation Link] #GivingTuesday
modèle 2

It's Giving Tuesday! 🌊 Our oceans need your help TODAY. We're raising funds to bring ocean education to 500 more kids this year — because the next generation of ocean protectors starts in the classroom. [Insert Donation Link] $25 = Marine science kit for one student 🐠 $50 = Field trip to local aquarium for 2 kids $100 = Week of ocean conservation curriculum Because we use Zeffy, we don't lose a cent to fees — your full gift funds ocean education and protection programs. Every donation today helps kids fall in love with our blue planet. 💙 #GivingTuesday
modèle 3

It's Giving Tuesday — and we're raising funds to protect our oceans through education that creates lasting change. [Insert Donation Link] We're raising $3,000 today to expand our marine conservation programs for local schools and communities. Impact breakdown: - $25 = ocean science kit for one classroom - $75 = field trip to marine sanctuary for 5 students - $150 = week-long educator training workshop We use Zeffy, a 100% free fundraising platform, so every dollar goes directly to ocean education — not processing fees. Proud of our small team for making waves in marine conservation. If protecting our oceans resonates — share, donate, or drop a note below 🌊 #GivingTuesday
Giving Tuesday Campaigns Ideas for Ocean Education Services

Idée 1

🐢 Adopt-a-Marine-Friend

Supporters sponsor a marine animal for $25-$100. Share photos and facts about "their" sea turtle, dolphin, or coral. Track sponsorships live and send updates throughout the year.

Idée 2

🌊 Ocean Impact Kits

Create ocean-themed kits ($15 beach cleanup, $50 classroom materials, $150 field trip). Show a live counter as kits get funded. Host an optional volunteer packing day.

Idée 3

📸 Waves of Wonder Auction

Run a 24-hour online auction featuring ocean photography, art, or experiences. Set buy-it-now prices for quick sales. Each bid funds marine education programs in your community.

Idée 4

🏫 Fund-a-Field-Trip

Supporters pledge $10-$50 to "fund a field trip" to local beaches or aquariums. Track pledges live, share trip photos with donors, and send impact updates.

Idée 5

🎯 Ocean Education Challenges

Create simple challenges: $25 = classroom visit, $75 = beach cleanup kit, $200 = student scholarships. Show live progress bars and celebrate each milestone reached.

Idée 6

🐠 Ocean Facts for Impact

Supporters buy $5-$20 "ocean facts" cards with marine education content. Kids help create them, donors get digital copies, funds support your programs.

