It's Giving Tuesday — your ocean impact starts now 🌊 **It's Giving Tuesday** — and today, your ocean impact matters more than ever. We're raising funds to bring ocean education programs to 200 students this year through hands-on marine science lessons and coastal conservation projects. Your donation can help provide: - **$30** — marine science materials for one student - **$75** — a full classroom ocean education session - **$150** — coastal field trip for an entire class **100% of your donation goes to ocean education** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help us reach 200 students with ocean education →]({{donation_link}}) Together, we can inspire the next generation of ocean protectors. – The Ocean Education Services Team

