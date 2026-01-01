Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar contribue à la protection de nos océans, sans travail supplémentaire.
Idea 1
Les sympathisants parrainent un mètre carré de nettoyage des océans pour 25 dollars. Affichez une carte en direct des zones "adoptées", envoyez des mises à jour sur les débris enlevés et organisez une célébration du nettoyage de la plage.
Idea 2
Les donateurs financent des "kits de sauvetage" de la vie marine à différents niveaux (50 $/100 $/200 $). Suivez le déploiement des kits en temps réel, partagez les histoires de sauvetage et invitez les donateurs aux cérémonies de remise des noms.
Idea 3
Organisez un concours photo de 24 heures sur la conservation des océans. Les frais de participation financent vos programmes ; les gagnants reçoivent des prix écologiques. Le vote facile permet de maintenir l'engagement des supporters tout au long du mardi de la générosité.
Idea 4
Les supporters "parrainent" une tortue de mer, une baleine ou un récif corallien pour 30 à 100 dollars. Ils reçoivent des mises à jour personnalisées sur les progrès de la récupération de leur espèce et sont invités à des visites virtuelles de leur habitat.
Idea 5
Les donateurs financent des outils spécifiques de nettoyage des océans (15 dollars pour les filets, 50 dollars pour les bateaux, 100 dollars pour l'équipement). Suivez les outils en action grâce à des photos et des mises à jour sur l'impact tout au long de la journée.
Idea 6
Créez des niveaux d'adhésion en tant que "gardien de l'océan" (25 $/75 $/150 $). Chaque niveau permet de bénéficier d'un contenu exclusif, de rapports d'impact et d'invitations à des plongées virtuelles sur les récifs ou à des conférences d'experts réservées aux membres.
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les organisations de conservation des océans
