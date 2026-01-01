Modèles pour les organisations de conservation des océans dans le cadre du mardi de la générosité

Modèles d'e-mails pour le Mardi de la Donation - Organisations de protection des océans

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Your ocean needs you this Tuesday 🌊 Next Tuesday is Giving Tuesday — a global day when people rally around causes that matter most. We're launching a campaign to protect 25 miles of critical marine habitat through cleanup efforts, coral restoration, and community education. Every early donation brings us closer to healthier oceans. Thanks to Zeffy, 100% of your donation goes directly to ocean conservation — not to credit card fees or platforms. Be one of the first 15 donors to kick off our campaign: {{donation_link}} Your early gift builds momentum and shows others that our oceans are worth protecting. Thank you for being part of this movement. The ocean is counting on us. – The Team
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — your ocean gift makes waves 🌊 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to protect 25 miles of critical marine habitat through cleanup efforts, coral restoration, and community education. Your donation can help provide: - **$30** — removes 50 pounds of plastic debris from coastal waters - **$75** — plants and nurtures 10 coral fragments for reef restoration - **$150** — funds a full day of community education reaching 100 people **100% of your donation goes to ocean conservation** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help us protect our oceans today →]({{donation_link}}) Together, we can safeguard 25 miles of marine habitat for future generations. – The Ocean Conservation Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🌊 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous avez fait preuve d'une grande générosité. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds collectés : 3 240 $** **Grâce à votre générosité, 8 miles d'habitat marin critique** sont désormais protégés par des efforts de nettoyage, de restauration du corail et d'éducation de la communauté. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 162 $ en frais** - assez pour retirer 270 livres supplémentaires de débris plastiques de nos eaux côtières. *Un supporter nous a dit : "Savoir que 100% de mon don va à l'océan me donne envie de donner encore plus". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces efforts de conservation se déployer - nous partagerons des photos de notre premier nettoyage la semaine prochaine. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de conservation des océans
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les organisations de conservation des océans

modèle 1

🌊 **C'est le mardi de la générosité** - et nos océans ont besoin de nous maintenant. Nous collectons des fonds pour protéger 25 miles d'habitat marin critique grâce à des efforts de nettoyage, de restauration du corail et d'éducation de la communauté. [Insérer le lien de donation] Votre don fait une réelle différence : **30$** = enlève 50 livres de débris plastiques **75 $** = plante 10 fragments de corail pour la restauration des récifs **150 $** = finance l'éducation communautaire de 100 personnes Parce que nous utilisons Zeffy, 100 % de votre don va directement à la conservation des océans - aucun frais n'est prélevé. Votre don intégral protège la vie marine. Ensemble, nous pouvons sauvegarder nos océans pour les générations futures. [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité 🌊 Nos océans sont en crise - mais ensemble, nous pouvons inverser la tendance. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour protéger les habitats marins et sauver les espèces menacées. Chaque dollar fait des vagues. [Insérer le lien de don] 💙 25 $ = Une semaine de fournitures pour la restauration des coraux 50 $ = Nettoyage de plage pour 20 bénévoles 100 $ = équipement de sauvetage de la faune et de la flore marines Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la conservation des océans, et non les coûts de la plateforme. L'océan ne peut pas attendre. Allez-vous plonger aujourd'hui ? [Insérer le lien de don] Merci de faire des vagues avec nous 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi des dons - et nos océans ont plus que jamais besoin de nous. 🌊 [Insérer le lien de don] Nous collectons 8 000 dollars pour financer des nettoyages de plages essentiels et des programmes d'éducation marine qui protègent les côtes d'Hawaï de la pollution plastique. Votre impact : - 25 $ = matériel de nettoyage pour 5 bénévoles - 75 $ = matériel pédagogique pour une classe - 150 $ = retrait de plus de 500 livres de débris de nos côtes Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, de sorte que chaque dollar va directement à la conservation des océans - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite mais puissante équipe qui fait des vagues pour la vie marine. Si la protection de nos océans vous touche, partagez, faites un don ou écrivez-nous un mot ci-dessous 💙. #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les organisations de conservation des océans

‍Idea 1

🌊 Adoptez un carré d'océan

Les sympathisants parrainent un mètre carré de nettoyage des océans pour 25 dollars. Affichez une carte en direct des zones "adoptées", envoyez des mises à jour sur les débris enlevés et organisez une célébration du nettoyage de la plage.

‍Idea 2

🐢 Kits de sauvetage en mer

Les donateurs financent des "kits de sauvetage" de la vie marine à différents niveaux (50 $/100 $/200 $). Suivez le déploiement des kits en temps réel, partagez les histoires de sauvetage et invitez les donateurs aux cérémonies de remise des noms.

‍Idea 3

Rallye photo des héros de l'océan

Organisez un concours photo de 24 heures sur la conservation des océans. Les frais de participation financent vos programmes ; les gagnants reçoivent des prix écologiques. Le vote facile permet de maintenir l'engagement des supporters tout au long du mardi de la générosité.

‍Idea 4

🐠 Parrainer une espèce

Les supporters "parrainent" une tortue de mer, une baleine ou un récif corallien pour 30 à 100 dollars. Ils reçoivent des mises à jour personnalisées sur les progrès de la récupération de leur espèce et sont invités à des visites virtuelles de leur habitat.

‍Idea 5

⚓ Fund-the-Fleet

Les donateurs financent des outils spécifiques de nettoyage des océans (15 dollars pour les filets, 50 dollars pour les bateaux, 100 dollars pour l'équipement). Suivez les outils en action grâce à des photos et des mises à jour sur l'impact tout au long de la journée.

‍Idea 6

🌊 Adhésion à Ocean Guardian

Créez des niveaux d'adhésion en tant que "gardien de l'océan" (25 $/75 $/150 $). Chaque niveau permet de bénéficier d'un contenu exclusif, de rapports d'impact et d'invitations à des plongées virtuelles sur les récifs ou à des conférences d'experts réservées aux membres.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
