‍Idea 1

🌊 Adoptez un carré d'océan

Les sympathisants parrainent un mètre carré de nettoyage des océans pour 25 dollars. Affichez une carte en direct des zones "adoptées", envoyez des mises à jour sur les débris enlevés et organisez une célébration du nettoyage de la plage.

‍Idea 2

🐢 Kits de sauvetage en mer

Les donateurs financent des "kits de sauvetage" de la vie marine à différents niveaux (50 $/100 $/200 $). Suivez le déploiement des kits en temps réel, partagez les histoires de sauvetage et invitez les donateurs aux cérémonies de remise des noms.

‍Idea 3

Rallye photo des héros de l'océan

Organisez un concours photo de 24 heures sur la conservation des océans. Les frais de participation financent vos programmes ; les gagnants reçoivent des prix écologiques. Le vote facile permet de maintenir l'engagement des supporters tout au long du mardi de la générosité.

‍Idea 4

🐠 Parrainer une espèce

Les supporters "parrainent" une tortue de mer, une baleine ou un récif corallien pour 30 à 100 dollars. Ils reçoivent des mises à jour personnalisées sur les progrès de la récupération de leur espèce et sont invités à des visites virtuelles de leur habitat.

‍Idea 5

⚓ Fund-the-Fleet

Les donateurs financent des outils spécifiques de nettoyage des océans (15 dollars pour les filets, 50 dollars pour les bateaux, 100 dollars pour l'équipement). Suivez les outils en action grâce à des photos et des mises à jour sur l'impact tout au long de la journée.

‍Idea 6

🌊 Adhésion à Ocean Guardian

Créez des niveaux d'adhésion en tant que "gardien de l'océan" (25 $/75 $/150 $). Chaque niveau permet de bénéficier d'un contenu exclusif, de rapports d'impact et d'invitations à des plongées virtuelles sur les récifs ou à des conférences d'experts réservées aux membres.