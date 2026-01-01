Idée 1

🌱 Défi "Adoptez un sentier

🌱 Adopt-a-Trail Challenge

Les supporters "adoptent" des tronçons de sentier pour 25 à 100 dollars. Partagez des photos avant/après les nettoyages, affichez des mises à jour sur les progrès réalisés et permettez aux donateurs de voir leur impact grâce à de simples mises à jour de photos.

Idée 2

🦋 Nature Mentor Match

🦋 Nature Mentor Match

Jumeler des donateurs avec de jeunes défenseurs de l'environnement. 50 $ parrainent un mois de mentorat, 200 $ couvrent l'équipement et les sorties sur le terrain. Partagez des mises à jour et des photos d'enfants découvrant la faune et la flore.

Idée 3

🏕️ Campagne d'histoires pour le feu de camp

🏕️ Campfire Stories Campaign

Les enfants partagent des vidéos de 30 secondes sur leurs moments préférés dans la nature. Les donateurs versent 10 à 50 dollars par histoire, ce qui permet de financer des programmes d'éducation en plein air tout en mettant en valeur les jeunes.

Idée 4

🌿 L'engagement des gardiens de l'environnement

🌿 Green Guardians Pledge

De jeunes défenseurs de l'environnement créent des vidéos d'une minute sur les "promesses pour la nature". Les donateurs s'engagent à verser entre 15 et 75 dollars par promesse, ce qui permet de financer l'éducation en plein air tout en mettant en valeur les engagements des enfants en faveur de l'environnement.

Idée 5

🦅 Fonds de sauvetage de la faune sauvage

🦅 Fonds de sauvetage de la faune sauvage

Fixez des niveaux de dons pour des besoins de sauvetage spécifiques : 30 dollars pour nourrir les oiseaux blessés, 100 dollars pour les soins médicaux. Partagez de vraies histoires de sauvetage et des photos de récupération.

Idée 6

🌳 Fonds forestier d'avenir

🌳 Fonds pour les forêts du futur

Les enfants plantent des graines dans de petits pots, les donateurs "parrainent" chaque plant pour 20 dollars. Ils suivent leur croissance à l'aide de photos mensuelles, puis les transplantent ensemble au printemps.