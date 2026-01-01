Modèles du mardi de la générosité pour les programmes de jeunes en faveur de la nature et de la conservation

Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de jeunes défenseurs de l'environnement, sans travail supplémentaire.

Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Nature & Conservation Youth Programs
Campagnes du mardi de la générosité Idées pour les programmes de jeunesse sur la nature et la conservation

Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Nature & Conservation Youth Programs

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce pourrait tout changer pour 25 enfants ce mardi 🌱 **Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité** - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour permettre à 25 enfants de sortir en plein air cette année grâce à des camps de nature, des nettoyages de sentiers et des projets de conservation pratiques. **Chaque don précoce nous aide à atteindre cet objectif. Et grâce à Zeffy, **100% de votre don est directement affecté à la sortie des enfants en plein air** - et non à des frais de carte de crédit ou à des plates-formes. Soyez l'un des 10 premiers donateurs à lancer la campagne →
Votre don précoce crée un élan et montre aux autres donateurs que nous sommes déterminés à avoir un impact. Merci de croire au pouvoir de la nature pour changer la vie des jeunes.
- L'équipe
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — help 25 kids discover nature 🌱 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to get 25 kids outdoors this year through nature camps, trail cleanups, and hands-on conservation projects. Your donation can help provide: - **$30** — one child's nature camp supplies and materials - **$75** — a week of outdoor programming for one kid - **$150** — a full month of conservation activities and mentorship **100% of your donation goes to getting kids outside** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a child fall in love with nature today →]({{donation_link}}) Together, we can give 25 kids the chance to explore, learn, and protect the natural world around them. – The Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🌱 **Merci de participer à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité.** Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 1 875 $**. **Grâce à votre générosité, 25 enfants ont maintenant accès à des camps de nature, au nettoyage de sentiers et à des projets de conservation pratiques. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 94 $ en frais** - assez pour financer les fournitures et le matériel pour que 3 enfants de plus puissent faire l'expérience du plein air. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque les enfants et la nature se rencontrent." [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - le meilleur reste à venir. Avec gratitude, **L'équipe**
Les légendes sociales du mardi de la générosité au service des programmes pour la jeunesse en faveur de la nature et de la protection de l'environnement

modèle 1

🌲 C'est le Giving Tuesday - et 25 enfants attendent de tomber amoureux de la nature. Nous collectons des fonds pour des camps de nature, des nettoyages de sentiers et des projets de conservation pratiques qui amènent les enfants à l'extérieur et à se soucier de notre planète. [Insérer le lien de don] Votre don fait une réelle différence : 💚 **$30** = fournitures pour un camp nature pour un enfant 💚 **75$** = une semaine de programmation en plein air 💚 **150$** = un mois complet d'activités de conservation Parce que nous utilisons Zeffy, **100% de votre don est directement utilisé pour permettre aux enfants de sortir** - aucun frais n'est prélevé, aucune réduction de votre impact. Aidez-nous à donner à 25 enfants la chance d'explorer, d'apprendre et de protéger le monde qui les entoure. [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 🌱 Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour permettre à 50 enfants de plus de sortir cet hiver - camps de nature, nettoyage des sentiers et projets de conservation pratiques qui forment les leaders environnementaux de demain. [Insérer le lien de don] 25 $ = équipement de sentier pour un enfant 50 $ = Une semaine de camp nature pour un enfant qui n'a jamais fait de randonnée 100 $ = Semences, outils et fournitures pour notre projet de jardinage pour les jeunes Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don permet de connecter les enfants à la nature. Ces jeunes défenseurs de l'environnement sont notre avenir. Aidez-nous à former la prochaine génération de protecteurs de la terre ! 💙 [Insérer le lien de don] #GivingTuesday
modèle 3

C'est le Mardi de la générosité - et nous collectons des fonds pour permettre à 200 enfants de sortir cet hiver. [Insérer le lien de don] Nous collectons 3 000 dollars pour financer des programmes hivernaux de découverte de la nature destinés aux jeunes défavorisés de notre communauté. - 25 $ = bottes de neige pour un enfant - 75 $ = une journée complète d'éducation en plein air - 150 $ = équipement d'hiver pour toute une famille Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar est directement affecté à l'éducation des enfants en plein air - et non aux frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite équipe qui rend l'éducation en plein air accessible tout au long de l'année. Si la connexion des enfants avec la nature résonne - partagez, faites un don, ou laissez un mot ci-dessous 🌲. #GivingTuesday
Campagnes du mardi de la générosité Idées pour les programmes de jeunesse sur la nature et la conservation

Idée 1

🌱 Défi "Adoptez un sentier

🌱 Adopt-a-Trail Challenge
Les supporters "adoptent" des tronçons de sentier pour 25 à 100 dollars. Partagez des photos avant/après les nettoyages, affichez des mises à jour sur les progrès réalisés et permettez aux donateurs de voir leur impact grâce à de simples mises à jour de photos.

Idée 2

🦋 Nature Mentor Match

🦋 Nature Mentor Match
Jumeler des donateurs avec de jeunes défenseurs de l'environnement. 50 $ parrainent un mois de mentorat, 200 $ couvrent l'équipement et les sorties sur le terrain. Partagez des mises à jour et des photos d'enfants découvrant la faune et la flore.

Idée 3

🏕️ Campagne d'histoires pour le feu de camp

🏕️ Campfire Stories Campaign
Les enfants partagent des vidéos de 30 secondes sur leurs moments préférés dans la nature. Les donateurs versent 10 à 50 dollars par histoire, ce qui permet de financer des programmes d'éducation en plein air tout en mettant en valeur les jeunes.

Idée 4

🌿 L'engagement des gardiens de l'environnement

🌿 Green Guardians Pledge
De jeunes défenseurs de l'environnement créent des vidéos d'une minute sur les "promesses pour la nature". Les donateurs s'engagent à verser entre 15 et 75 dollars par promesse, ce qui permet de financer l'éducation en plein air tout en mettant en valeur les engagements des enfants en faveur de l'environnement.

Idée 5

🦅 Fonds de sauvetage de la faune sauvage

🦅 Fonds de sauvetage de la faune sauvage
Fixez des niveaux de dons pour des besoins de sauvetage spécifiques : 30 dollars pour nourrir les oiseaux blessés, 100 dollars pour les soins médicaux. Partagez de vraies histoires de sauvetage et des photos de récupération.

Idée 6

🌳 Fonds forestier d'avenir

🌳 Fonds pour les forêts du futur
Les enfants plantent des graines dans de petits pots, les donateurs "parrainent" chaque plant pour 20 dollars. Ils suivent leur croissance à l'aide de photos mensuelles, puis les transplantent ensemble au printemps.

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
