Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de jeunes défenseurs de l'environnement, sans travail supplémentaire.
Idée 1
🌱 Adopt-a-Trail Challenge
Les supporters "adoptent" des tronçons de sentier pour 25 à 100 dollars. Partagez des photos avant/après les nettoyages, affichez des mises à jour sur les progrès réalisés et permettez aux donateurs de voir leur impact grâce à de simples mises à jour de photos.
Idée 2
🦋 Nature Mentor Match
Jumeler des donateurs avec de jeunes défenseurs de l'environnement. 50 $ parrainent un mois de mentorat, 200 $ couvrent l'équipement et les sorties sur le terrain. Partagez des mises à jour et des photos d'enfants découvrant la faune et la flore.
Idée 3
🏕️ Campfire Stories Campaign
Les enfants partagent des vidéos de 30 secondes sur leurs moments préférés dans la nature. Les donateurs versent 10 à 50 dollars par histoire, ce qui permet de financer des programmes d'éducation en plein air tout en mettant en valeur les jeunes.
Idée 4
🌿 Green Guardians Pledge
De jeunes défenseurs de l'environnement créent des vidéos d'une minute sur les "promesses pour la nature". Les donateurs s'engagent à verser entre 15 et 75 dollars par promesse, ce qui permet de financer l'éducation en plein air tout en mettant en valeur les engagements des enfants en faveur de l'environnement.
Idée 5
🦅 Fonds de sauvetage de la faune sauvage
Fixez des niveaux de dons pour des besoins de sauvetage spécifiques : 30 dollars pour nourrir les oiseaux blessés, 100 dollars pour les soins médicaux. Partagez de vraies histoires de sauvetage et des photos de récupération.
Idée 6
🌳 Fonds pour les forêts du futur
Les enfants plantent des graines dans de petits pots, les donateurs "parrainent" chaque plant pour 20 dollars. Ils suivent leur croissance à l'aide de photos mensuelles, puis les transplantent ensemble au printemps.
Les légendes sociales du mardi de la générosité au service des programmes pour la jeunesse en faveur de la nature et de la protection de l'environnement
