Modèles de courriels pour le mardi de la générosité - Parcs nationaux

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce pourrait protéger 25 sentiers ce mardi 🌲 Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour protéger et restaurer 25 sentiers menacés à travers nos parcs locaux. Chaque don précoce nous rapproche de la préservation de ces sentiers pour les générations futures. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté à la restauration des sentiers, et non aux frais de carte de crédit ou de plateforme. Soyez l'un des 15 premiers donateurs à lancer notre campagne → Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres donateurs que nous prenons au sérieux la protection de ces sentiers. Merci de vous soucier de nos parcs. Ensemble, nous pouvons maintenir ces sentiers en vie. - L'équipe de [Nom de l'organisme
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — help us protect 25 trails 🥾 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to protect and restore 25 endangered trails across our local parks. Every donation helps preserve these paths for future generations. Your donation can help provide: - **$30** — trail markers and signage for one mile - **$75** — erosion control materials for a damaged section - **$150** — full restoration of one trail segment **100% of your donation goes to trail protection** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help us protect these trails today →]({{donation_link}}) Together, we can keep 25 trails alive for hikers, families, and wildlife for years to come. – The [Org Name] Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🌲 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité.** Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 3 750 $** **Grâce à votre générosité, 18 sentiers menacés** bénéficient désormais de la protection et de la restauration dont ils ont besoin. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 188 $ en frais** - assez pour financer le balisage de 6 miles supplémentaires. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point nos parcs sont importants pour cette communauté". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces sentiers reprendre vie - nous partagerons des photos de l'avancement des travaux au fur et à mesure qu'ils commencent. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de [Nom de l'organisation]**
Copier le contenu
COPIE !

Mardi de la générosité : des légendes sociales pour les parcs nationaux

modèle 1

🌲 **C'est le mardi de la générosité** - et nos sentiers ont besoin de vous. Nous collectons des fonds pour protéger et restaurer 25 sentiers menacés dans nos parcs locaux. Ces sentiers relient les familles à la nature et préservent les habitats de la faune et de la flore pour les générations à venir. **[Insérer le lien de don]** Votre don fait une réelle différence : 💚 **30$** = balises de sentier pour un mile 💚 **75$** = matériaux de contrôle de l'érosion **150 $** = restauration complète d'un segment de sentier Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - la totalité de votre don finance la protection des sentiers. Aidez-nous à préserver ces 25 sentiers pour les randonneurs, les familles et la faune. Chaque dollar compte aujourd'hui. **[Insérer le lien de donation]** Merci de vous soucier de nos parcs 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

C'est le mardi de la générosité 🌲 Nos parcs nationaux ont plus que jamais besoin de nous. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour protéger les sentiers, la faune et les espaces sauvages qui nous relient tous. [Insérer le lien de don] 25 $ = Fournitures pour l'entretien d'un sentier d'un kilomètre 50 $ = Restauration de plantes indigènes dans les zones endommagées 100 $ = Programmes éducatifs pour 20 enfants Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance des travaux de conservation qui comptent. Chaque dollar que vous donnez aujourd'hui sert directement à protéger ces lieux incroyables pour les générations futures 💙 [Insérer le lien de don] #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

C'est le mardi des dons - et nos parcs nationaux ont plus que jamais besoin de champions. [Insérer le lien de don] Nous collectons 8 000 dollars pour financer la restauration des sentiers et les programmes d'éducation des jeunes qui relient la prochaine génération à nos espaces sauvages. Votre impact : - 50 $ = fournitures pour l'entretien d'un sentier d'un kilomètre - 150 $ = éducation en plein air pour 10 étudiants - 300 $ = matériel de restauration de l'habitat Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement à la protection de nos parcs - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite équipe qui rend la conservation accessible à tous. Si la préservation du patrimoine naturel de l'Amérique vous touche, partagez, faites un don ou écrivez-nous à l'adresse suivante : 🏔️. #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Idées de campagnes du mardi de la charité pour les parcs nationaux

Idée 1

🏔️ Défi "Adoptez un sentier

Les supporters "adoptent" des tronçons de sentiers à différents niveaux de dons (25 $/50 $/100 $). Affichez une carte en direct des sentiers adoptés et utilisez les fonds pour l'entretien, la signalisation ou la restauration de l'habitat.

Idée 2

Vente aux enchères de la mémoire du parc

Mettez aux enchères des photos, des œuvres d'art ou des cartes postales anciennes ayant fait l'objet d'un don, au prix d'achat immédiat. Chaque vente permet de financer l'amélioration des sentiers ou des programmes éducatifs tout en célébrant la beauté du parc.

Idée 3

🌲 Miles for Conservation

Les supporters s'engagent pour chaque kilomètre parcouru par votre équipe lors du Mardi de la générosité. Fixez un objectif de distance, suivez vos progrès en direct et collectez des fonds pour des projets de conservation.

Idée 4

📹 Parrainage de Wildlife Watch

Les donateurs parrainent des caméras pour la faune à différents prix (30 $/75 $/150 $). Partagez les mises à jour des images en direct et utilisez les fonds pour la surveillance de l'habitat, la recherche ou les programmes d'éducation des visiteurs.

Idée 5

🎫 Virtual Park Pass Drive

Créez des paliers de dons correspondant aux droits d'entrée dans les parcs (15 $/25 $/50 $). Chaque "visite virtuelle" permet de financer des travaux de conservation, tandis que les donateurs reçoivent des laissez-passer numériques pour le parc ou des guides sur la nature.

Idée 6

🗺️ Cartographier le défi de la mission

Les donateurs achètent des carrés sur une carte numérique du parc (10 $ chacun). Affichez les progrès en temps réel au fur et à mesure que la carte se remplit, pour financer des projets de restauration de sentiers ou de protection de la faune et de la flore.

