Idée 1

🏔️ Défi "Adoptez un sentier

Les supporters "adoptent" des tronçons de sentiers à différents niveaux de dons (25 $/50 $/100 $). Affichez une carte en direct des sentiers adoptés et utilisez les fonds pour l'entretien, la signalisation ou la restauration de l'habitat.

Idée 2

Vente aux enchères de la mémoire du parc

Mettez aux enchères des photos, des œuvres d'art ou des cartes postales anciennes ayant fait l'objet d'un don, au prix d'achat immédiat. Chaque vente permet de financer l'amélioration des sentiers ou des programmes éducatifs tout en célébrant la beauté du parc.

Idée 3

🌲 Miles for Conservation

Les supporters s'engagent pour chaque kilomètre parcouru par votre équipe lors du Mardi de la générosité. Fixez un objectif de distance, suivez vos progrès en direct et collectez des fonds pour des projets de conservation.

Idée 4

📹 Parrainage de Wildlife Watch

Les donateurs parrainent des caméras pour la faune à différents prix (30 $/75 $/150 $). Partagez les mises à jour des images en direct et utilisez les fonds pour la surveillance de l'habitat, la recherche ou les programmes d'éducation des visiteurs.

Idée 5

🎫 Virtual Park Pass Drive

Créez des paliers de dons correspondant aux droits d'entrée dans les parcs (15 $/25 $/50 $). Chaque "visite virtuelle" permet de financer des travaux de conservation, tandis que les donateurs reçoivent des laissez-passer numériques pour le parc ou des guides sur la nature.

Idée 6

🗺️ Cartographier le défi de la mission

Les donateurs achètent des carrés sur une carte numérique du parc (10 $ chacun). Affichez les progrès en temps réel au fur et à mesure que la carte se remplit, pour financer des projets de restauration de sentiers ou de protection de la faune et de la flore.