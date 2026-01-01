‍Idea 1

🏛️ Adoptez un artefact

Les donateurs "adoptent" des pièces de collection pour un montant compris entre 25 et 500 dollars. Ils reçoivent un certificat, une photo et une histoire de la conservation. Les fonds préservent l'histoire tout en créant des liens personnels avec votre mission.

‍Idea 2

🎨 Carte d'accès aux coulisses

Vendez des visites exclusives virtuelles ou en personne, des conférences de conservateurs ou des visites de réserves. Les prix échelonnés (15 $/50 $/100 $) permettent de financer les expositions tout en offrant aux donateurs des expériences d'accès spéciales.

‍Idea 3

📚 Campagne des faiseurs de mémoire

Les visiteurs partagent les souvenirs suscités par les expositions. Les sponsors donnent 10 dollars par histoire partagée en ligne. Les récits deviennent des archives numériques et permettent de financer des programmes éducatifs et des actions de sensibilisation de la communauté.

‍Idea 4

📚 Fonds-en-programme

Les donateurs financent des programmes éducatifs spécifiques (30 $/75 $/150 $). Chaque niveau débloque des histoires d'impact et des mises à jour différentes. Les niveaux simples facilitent les dons tout en finançant des visites d'écoles et des ateliers.

‍Idea 5

🎯 Soirée de vente aux enchères du musée

Créez une vente aux enchères en ligne de 24 heures avec des articles sur le thème des musées. Fixez des prix d'achat immédiat pour des ventes rapides. Chaque enchère permet de financer des travaux de préservation tout en engageant les supporters dans une compétition amicale.

‍Idea 6

🏷️ Sponsor-a-Label

Les donateurs parrainent des étiquettes d'exposition au prix de 25 $ chacune. Ils voient leur nom affiché et apprennent des détails sur la conservation. Les fonds servent à financer de nouvelles expositions et les donateurs se sentent concernés.