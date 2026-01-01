Modèles de mardi de la générosité pour les musées

Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar contribue à préserver l'histoire et la culture, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines de musées, lui font confiance.

Modèles d'e-mails pour le Mardi de la Donation - Musées

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

L'histoire de votre musée commence mardi 🏛️ Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale où les gens se mobilisent pour les causes qui leur tiennent le plus à cœur. Nous lançons une campagne visant à amener 200 élèves de la région à franchir nos portes pour des sorties scolaires gratuites cette année. Chaque don précoce nous rapproche de l'ouverture de nos expositions à des enfants qui n'auraient jamais pu les visiter autrement. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté à des programmes éducatifs, et non à des frais de carte de crédit ou à des plates-formes. Soyez l'un des 10 premiers donateurs à lancer la campagne → Votre premier don crée une dynamique et inspire d'autres donateurs. Merci de croire au pouvoir des musées pour susciter la curiosité et l'émerveillement. - L'équipe de [nom du musée
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

It's Giving Tuesday — your museum gift opens doors today 🏛️ **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to bring 200 local students through our doors for free field trips this year. Every donation gets us closer to opening our exhibits to kids who might never visit otherwise. Your donation can help provide: - **$25** — one student's full museum experience and educational materials - **$75** — a small group field trip with guided tour - **$150** — transportation and admission for an entire classroom **100% of your donation goes to educational programs** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a child discover wonder today →]({{donation_link}}) Together, we can spark curiosity in 200 young minds this year. – The [Museum Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🏛️ **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes manifestés en grand nombre. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds collectés : 3 850 $** 154 élèves de la région ont maintenant accès à des sorties scolaires gratuites et à des expériences d'apprentissage pratiques - grâce à votre générosité. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 193 dollars en frais de scolarité**, ce qui nous a permis de financer l'expérience complète de 7 autres élèves au musée. *Un donateur nous a dit : "Savoir que 100 % de mon don va aux enfants fait toute la différence". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces jeunes découvrir l'émerveillement en temps réel - le meilleur reste à venir. Avec toute ma gratitude, **L'équipe de [Nom du musée]**
Mardi de la générosité Légendes sociales pour les musées

modèle 1

**C'est le Mardi de la générosité** - et aujourd'hui, nous ouvrons nos portes à la merveilleuse 🏛️. Nous collectons des fonds pour permettre à **200 élèves de la région** de visiter gratuitement notre musée cette année. Chaque don nous rapproche de l'objectif d'éveiller la curiosité d'enfants qui ne viendraient jamais nous voir autrement. **[Insérer le lien de donation]** Votre don a un impact réel : **25$** = une visite complète du musée pour un élève **75 $** = visite guidée pour un petit groupe **150 $** = transport + entrée pour toute une classe Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - **votre don complet finance des programmes éducatifs**. Aidez-nous à inspirer 200 jeunes esprits cette année 💙 **[Insérer le lien de donation]** #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 🏛️ Aidez-nous à préserver l'histoire pour les générations futures. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour numériser notre collection d'objets rares, afin de rendre des siècles d'histoire locale accessibles à tous. [Insérer le lien de don] 25 $ = Un artefact conservé numériquement pour toujours 50 $ = Un mois d'entreposage dans un environnement climatisé 100 $ = Matériel pédagogique pour 20 élèves Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. 100 % de chaque don est directement affecté à la préservation des trésors de notre communauté. Chaque morceau d'histoire compte. Chaque dollar compte. 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et nous préservons l'histoire tout en établissant des liens communautaires qui comptent. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 3 000 dollars pour développer nos programmes éducatifs pour les jeunes et maintenir l'accès au musée pour toutes les familles. - 25 $ = matériel d'atelier pratique pour un élève - 75 $ = bourses d'excursion pour les écoles défavorisées - 150 $ = mises à jour d'expositions interactives qui donnent vie à l'histoire Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement à la préservation des histoires de notre communauté - pas de frais de traitement. Nous sommes reconnaissants à notre petite mais puissante équipe de rendre la culture accessible à tous. Si notre mission de relier le passé et le présent vous interpelle, partagez cet article, faites un don ou racontez-nous votre meilleur souvenir de musée ci-dessous : 🏛️ #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les musées

‍Idea 1

🏛️ Adoptez un artefact

Les donateurs "adoptent" des pièces de collection pour un montant compris entre 25 et 500 dollars. Ils reçoivent un certificat, une photo et une histoire de la conservation. Les fonds préservent l'histoire tout en créant des liens personnels avec votre mission.

‍Idea 2

🎨 Carte d'accès aux coulisses

Vendez des visites exclusives virtuelles ou en personne, des conférences de conservateurs ou des visites de réserves. Les prix échelonnés (15 $/50 $/100 $) permettent de financer les expositions tout en offrant aux donateurs des expériences d'accès spéciales.

‍Idea 3

📚 Campagne des faiseurs de mémoire

Les visiteurs partagent les souvenirs suscités par les expositions. Les sponsors donnent 10 dollars par histoire partagée en ligne. Les récits deviennent des archives numériques et permettent de financer des programmes éducatifs et des actions de sensibilisation de la communauté.

‍Idea 4

📚 Fonds-en-programme

Les donateurs financent des programmes éducatifs spécifiques (30 $/75 $/150 $). Chaque niveau débloque des histoires d'impact et des mises à jour différentes. Les niveaux simples facilitent les dons tout en finançant des visites d'écoles et des ateliers.

‍Idea 5

🎯 Soirée de vente aux enchères du musée

Créez une vente aux enchères en ligne de 24 heures avec des articles sur le thème des musées. Fixez des prix d'achat immédiat pour des ventes rapides. Chaque enchère permet de financer des travaux de préservation tout en engageant les supporters dans une compétition amicale.

‍Idea 6

🏷️ Sponsor-a-Label

Les donateurs parrainent des étiquettes d'exposition au prix de 25 $ chacune. Ils voient leur nom affiché et apprennent des détails sur la conservation. Les fonds servent à financer de nouvelles expositions et les donateurs se sentent concernés.

