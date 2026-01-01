Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de mentors et de jeunes, sans travail supplémentaire.
Idée 1
{{GT Campagnes 1, 2 et 3 Idée_1}}}
Idée 2
{{GT Campagnes 1, 2 et 3 Idée_2}}
Idée 3
{{GT Campagnes 1, 2 et 3 Idée_3}}
Idée 4
{{GT Campagnes 4, 5 et 6 Idée_4}}
Idée 5
{{GT Campagnes 4, 5 et 6 Idée_5}}
Idée 6
{{GT Campagnes 4, 5 et 6 Idée_6}}
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les organisations de mentorat
modèle 1
modèle 2
modèle 3