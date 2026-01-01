modèle 1 Avant le #GivingTuesday Votre mentorat est plus important que jamais ce mardi 💙 Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se rallient à des causes qui changent des vies. Nous lançons une campagne pour fournir un mentorat à 75 jeunes qui ont besoin de conseils, de soutien et de quelqu'un qui croit en eux. Chaque don précoce nous rapproche de l'objectif de jumeler davantage de mentors avec des enfants qui attendent. Et grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement à nos programmes de mentorat - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Faites partie des 10 premiers donateurs pour lancer notre campagne → {{donation_link}} Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres donateurs que c'est important. Merci de croire au pouvoir du mentorat. Ensemble, nous changeons l'avenir. - L'équipe de [Nom de l'organisation Copier le contenu COPIE !

modèle 2 A l'occasion du #GivingTuesday Today's the day — your mentorship gift changes everything 💙 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide mentorship for 75 young people who need guidance, support, and someone who believes in them. Every donation brings us closer to matching more mentors with kids who are waiting. Your donation can help provide: - **$25** — mentorship materials and resources for one young person - **$75** — three months of mentor training and support - **$150** — a full year of mentorship for one child **100% of your donation goes to our mentorship programs** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Be part of a young person's future →]({{donation_link}}) Together, we're changing futures, one mentorship at a time. – The [Org Name] Team