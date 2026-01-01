Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de mentors et de jeunes, sans travail supplémentaire.
Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines d'organisations de la société civile, lui font confiance.
Modèles de courriels pour le mardi de la générosité - Organisations de mentorat
modèle 1
Avant le #GivingTuesday
Votre mentorat est plus important que jamais ce mardi 💙
Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se rallient à des causes qui changent des vies.
Nous lançons une campagne pour fournir un mentorat à 75 jeunes qui ont besoin de conseils, de soutien et de quelqu'un qui croit en eux. Chaque don précoce nous rapproche de l'objectif de jumeler davantage de mentors avec des enfants qui attendent.
Et grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement à nos programmes de mentorat - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes.
Faites partie des 10 premiers donateurs pour lancer notre campagne → {{donation_link}}
Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres donateurs que c'est important.
Merci de croire au pouvoir du mentorat. Ensemble, nous changeons l'avenir.
- L'équipe de [Nom de l'organisation
Today's the day — your mentorship gift changes everything 💙
**It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever.
We're raising funds to provide mentorship for 75 young people who need guidance, support, and someone who believes in them. Every donation brings us closer to matching more mentors with kids who are waiting.
Your donation can help provide:
- **$25** — mentorship materials and resources for one young person
- **$75** — three months of mentor training and support
- **$150** — a full year of mentorship for one child
**100% of your donation goes to our mentorship programs** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits.
[Be part of a young person's future →]({{donation_link}})
Together, we're changing futures, one mentorship at a time.
– The [Org Name] Team
Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 💙
**Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité.
Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble :
**Total des fonds recueillis : 3 750 $**
**Grâce à votre générosité, 50 jeunes ont désormais accès à un mentorat, à du matériel de formation et à un soutien continu.
Voici ce qui rend cette action encore plus puissante :
**En utilisant Zeffy, nous avons économisé 188 $ en frais** - assez pour fournir du matériel de mentorat à 7 jeunes de plus.
*Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque nous croyons en la jeunesse".
[Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires de mentorat se dérouler - nous partagerons des mises à jour au fur et à mesure que ces relations se développent.
Avec toute notre gratitude,
**[Nom de l'organisation] Équipe**
**C'est le mardi de la générosité** - et aujourd'hui, nous changeons l'avenir. 💙
Nous collectons des fonds pour offrir un mentorat à 75 jeunes qui ont besoin de conseils, de soutien et de quelqu'un qui croit en eux.
[Insérer le lien de don]
Votre don peut aider à fournir :
**25 $** = matériel de mentorat pour un jeune
**50 $** = formation et soutien du mentor
**100 $** = trois mois de mentorat
Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission.
Ensemble, nous mettons en relation des mentors avec des enfants qui attendent.
[Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
C'est le mardi de la générosité ! 💙
Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour mettre en relation plus d'enfants avec des mentors qui croient en leur potentiel.
[Insérer le lien de donation]
Votre don crée un réel changement :
25 $ = Un mois de matériel de formation pour les mentors
50 $ = Un kit de bienvenue pour un nouveau mentoré
100 $ = Vérification des antécédents de deux nouveaux mentors
Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - votre don complet finance le mentorat qui change des vies.
Chaque enfant mérite d'avoir quelqu'un à ses côtés. Aidez-nous à le faire pour plus de jeunes aujourd'hui.
💙 #GivingTuesday
C'est le mardi de la générosité, et nous nous mobilisons pour les jeunes qui ont le plus besoin de mentorat.
[Insérer le lien de donation]
Nous collectons aujourd'hui 3 000 dollars pour financer des séances de mentorat individuel pour les adolescents à risque de notre communauté.
Votre impact :
- 50 $ = un mois de mentorat hebdomadaire pour un étudiant
- 150 $ = atelier de préparation à la carrière pour 10 adolescents
- 300 $ = semestre complet de soutien scolaire
Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, de sorte que chaque dollar va directement au mentorat - pas de frais de traitement.
Nous sommes fiers de notre petite équipe qui a rendu cela possible. Si notre mission résonne - partagez, donnez, ou laissez un message ci-dessous 💙
#GivingTuesday
Mardi de la générosité Légendes sociales pour
modèle 1
modèle 2
modèle 3