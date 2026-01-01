Modèles de mardi de la générosité pour les organisations de santé mentale

Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar soutienne la santé mentale, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Décoratif

Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines d'organisations de santé mentale, lui font confiance.

Modèles de courriels pour le mardi de la générosité - Organismes de santé mentale

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre soutien précoce fait toute la différence 💙 Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent pour les causes qui leur tiennent le plus à cœur. Nous lançons une campagne pour offrir 75 séances de thérapie à des jeunes qui luttent contre l'anxiété, la dépression et d'autres problèmes de santé mentale. Chaque don précoce apporte de l'espoir à quelqu'un qui en a le plus besoin. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté au soutien de la santé mentale - et non aux frais de carte de crédit ou aux coûts de la plateforme. Soyez l'un des 15 premiers donateurs à lancer notre campagne : Donnez tôt → Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres que la santé mentale est importante. Merci de faire partie de ce mouvement. - L'équipe de [Nom de l'organisme
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today is Giving Tuesday — your gift changes lives 💙 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide 75 therapy sessions for young people struggling with anxiety, depression, and other mental health challenges. Every donation brings hope to someone who needs it most. Your donation can help provide: - **$25** — one therapy session for a young person in crisis - **$75** — three weeks of mental health support - **$150** — a full month of therapy sessions **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Be part of someone's healing journey →]({{donation_link}}) Together, we can help 75 young people access the mental health support they deserve. – The [Org Name] Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 💙 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds récoltés : 1 875 $**. 75 jeunes ont maintenant accès à des séances de thérapie - grâce à votre générosité. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 94 $ en frais** - assez pour financer 3 séances de thérapie supplémentaires pour les adolescents en crise. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque la santé mentale est en jeu". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - la guérison ne fait que commencer. Avec gratitude, L'équipe de [Nom de l'organisation] **L'équipe de [Nom de l'organisation]**
Copier le contenu
COPIE !

Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les organisations de santé mentale

modèle 1

**C'est le mardi de la générosité** - et aujourd'hui, votre soutien peut changer la vie d'un jeune. 💙 Nous collectons des fonds pour offrir **75 séances de thérapie** à des adolescents qui luttent contre l'anxiété, la dépression et les problèmes de santé mentale. [Insérer le lien de don] Votre don fait une réelle différence : **25 $** = une séance de thérapie pour un adolescent en crise **75 $** = trois semaines de soutien en santé mentale **150 $** = un mois complet de guérison Parce que nous utilisons Zeffy, **100% de votre don** va directement au soutien de la santé mentale - pas de frais, pas de coupures. L'intégralité de votre don finance la mission. Ensemble, nous pouvons aider 75 jeunes à accéder aux soins qu'ils méritent. [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

C'est le mardi de la générosité 💙 Et en ce moment même, quelqu'un dans notre communauté lutte en silence. Nous collectons des fonds pour offrir des séances de thérapie gratuites aux jeunes qui n'ont pas les moyens de se payer des soins de santé mentale. [Insérer le lien de don] 25 $ = Une séance de thérapie pour un adolescent en crise 50 $ = Deux semaines de réunions d'un groupe de soutien 100 $ = Ressources en santé mentale pour toute une famille Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - la totalité de votre don finance la guérison et l'espoir. Chaque dollar que vous donnez aujourd'hui sert directement à éliminer les obstacles aux soins de santé mentale. Merci de croire que la santé mentale est importante 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

C'est le Mardi de la générosité - et le soutien à la santé mentale ne devrait pas avoir de coûts cachés. [Insérer le lien de don] Nous recueillons 3 000 $ aujourd'hui pour élargir nos services d'intervention en cas de crise pour les adolescents et les jeunes adultes de notre communauté. Votre impact : - 50 $ = une séance de counseling pour un adolescent en crise - 150 $ = ressources en santé mentale pour une famille entière - 300 $ = formation pour les pairs aidants bénévoles Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement au soutien de la santé mentale - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite mais puissante équipe qui rend possible un réel changement. Si notre mission résonne, merci de partager ou de faire un don ci-dessous 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Idées de campagnes du mardi de la charité pour les organisations de santé mentale

‍Idea 1

💌 Histoires de force

Les sympathisants partagent des histoires anonymes sur les problèmes de santé mentale qu'ils ont surmontés. Pour chaque histoire racontée, un sponsor fait un don de 10 dollars (jusqu'à 2 000 dollars), ce qui permet de financer des séances de conseil tout en réduisant la stigmatisation.

‍Idea 2

🧘 Kits de soins de bien-être

Créez des paquets de soins contenant des articles de soins personnels, des cahiers de thérapie et des collations réconfortantes. Les donateurs financent des colis de 30, 60 ou 100 dollars. Suivez les progrès en direct et organisez une journée d'emballage facultative avec des bénévoles.

‍Idea 3

🌟 Vente aux enchères de services de guérison

Organisez une vente aux enchères virtuelle de 24 heures sur le bien-être en proposant des services offerts tels que des massages, des cours de yoga et des séances d'art-thérapie. La tarification simple de l'achat immédiat permet de financer les opérations de la ligne d'assistance téléphonique.

‍Idea 4

Minutes pour la santé mentale

Les sympathisants s'engagent à verser 1 dollar par minute de pratique de la pleine conscience pendant la semaine du mardi de la générosité. Suivez les minutes collectives sur la page de votre campagne et célébrez le fait d'avoir atteint vos objectifs ensemble tout en finançant des séances de thérapie.

‍Idea 5

📦 Boîtes à espoir

Créez de simples "boîtes à espoir" remplies d'articles de réconfort, de suggestions de journal et de ressources en cas de crise. Les donateurs choisissent des niveaux de parrainage de 25, 50 et 100 dollars. Montrer les progrès en direct et la journée de rassemblement des bénévoles facultative.

‍Idea 6

🤝 Défi des histoires personnelles

Lancez un défi entre pairs où les supporters créent des pages de collecte de fonds personnelles en expliquant pourquoi la santé mentale est importante pour eux. Fournissez des modèles simples et récompensez les meilleurs collecteurs de fonds.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.