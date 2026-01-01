‍Idea 1

💌 Histoires de force

Les sympathisants partagent des histoires anonymes sur les problèmes de santé mentale qu'ils ont surmontés. Pour chaque histoire racontée, un sponsor fait un don de 10 dollars (jusqu'à 2 000 dollars), ce qui permet de financer des séances de conseil tout en réduisant la stigmatisation.

‍Idea 2

🧘 Kits de soins de bien-être

Créez des paquets de soins contenant des articles de soins personnels, des cahiers de thérapie et des collations réconfortantes. Les donateurs financent des colis de 30, 60 ou 100 dollars. Suivez les progrès en direct et organisez une journée d'emballage facultative avec des bénévoles.

‍Idea 3

🌟 Vente aux enchères de services de guérison

Organisez une vente aux enchères virtuelle de 24 heures sur le bien-être en proposant des services offerts tels que des massages, des cours de yoga et des séances d'art-thérapie. La tarification simple de l'achat immédiat permet de financer les opérations de la ligne d'assistance téléphonique.

‍Idea 4

Minutes pour la santé mentale

Les sympathisants s'engagent à verser 1 dollar par minute de pratique de la pleine conscience pendant la semaine du mardi de la générosité. Suivez les minutes collectives sur la page de votre campagne et célébrez le fait d'avoir atteint vos objectifs ensemble tout en finançant des séances de thérapie.

‍Idea 5

📦 Boîtes à espoir

Créez de simples "boîtes à espoir" remplies d'articles de réconfort, de suggestions de journal et de ressources en cas de crise. Les donateurs choisissent des niveaux de parrainage de 25, 50 et 100 dollars. Montrer les progrès en direct et la journée de rassemblement des bénévoles facultative.

‍Idea 6

🤝 Défi des histoires personnelles

Lancez un défi entre pairs où les supporters créent des pages de collecte de fonds personnelles en expliquant pourquoi la santé mentale est importante pour eux. Fournissez des modèles simples et récompensez les meilleurs collecteurs de fonds.