Today's the day — help kids see clearly 👀 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide vision screenings for 200 children in underserved schools. Every child deserves to see clearly and succeed in the classroom. Your donation can help provide: - **$25** — vision screening for 2 children - **$75** — complete eye exam and glasses for 1 child - **$150** — vision support for an entire classroom **100% of your donation goes to our vision programs** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a child see their potential →]({{donation_link}}) Together, we can ensure 200 kids have the clear vision they need to learn and thrive. – Your Lions Club Team

