Giving Tuesday Templates for Lions Clubs

Need quick, copy-and-paste GivingTuesday posts and emails? Get simple, zero-fee tools so every dollar helps more communities, without extra work.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines de Lions Clubs, lui font confiance.

Giving Tuesday Email Templates for GivingTuesday - Lions Clubs

Your Lions Club community needs you this Tuesday 🦁 Next Tuesday is Giving Tuesday — a global day when communities rally around causes that matter most. We're launching a campaign to provide vision screenings for 200 children in underserved schools. Every early donation brings us closer to helping kids see clearly and succeed in the classroom. Thanks to Zeffy, 100% of your donation goes directly to vision programs — not to credit card fees or platforms. Be one of the first 15 donors to kick off our campaign: Give early → Your early gift builds momentum and shows other Lions what's possible when we work together. Thank you for being the heart of our service community. – Your Lions Club Team
Today's the day — help kids see clearly 👀 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide vision screenings for 200 children in underserved schools. Every child deserves to see clearly and succeed in the classroom. Your donation can help provide: - **$25** — vision screening for 2 children - **$75** — complete eye exam and glasses for 1 child - **$150** — vision support for an entire classroom **100% of your donation goes to our vision programs** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a child see their potential →]({{donation_link}}) Together, we can ensure 200 kids have the clear vision they need to learn and thrive. – Your Lions Club Team
Here's what you made possible this Giving Tuesday 🦁 **Thank you for being part of something incredible this Giving Tuesday.** You showed up in a big way. Here's what we accomplished together: **Total raised: $4,850** **138 children** now have access to vision screenings and eye care — thanks to your generosity. Here's what makes this even more powerful: **By using Zeffy, we saved $243 in fees** — enough to fund vision screenings for 19 more kids. *One donor told us:* "Knowing 100% of my gift goes to helping kids see clearly makes all the difference." [Follow us on Facebook](https://facebook.com/yourlionsclub) to see these stories unfold — we'll be sharing updates as we visit schools and help kids discover what they've been missing. With gratitude, **Your Lions Club Team**
Giving Tuesday Social Captions for Lions Clubs

**It's Giving Tuesday** — and today, your gift helps kids see their future clearly. 👀 We're raising funds to provide vision screenings for 200 children in underserved schools. Every child deserves to see the board, read their books, and succeed. [Insert Donation Link] Your impact today: **$25** = vision screening for 2 children **$50** = complete eye exam for 1 child **$100** = glasses and support for 2 kids Because we use Zeffy, we don't lose a cent to fees — your full gift funds vision programs that change lives. Help us reach 200 kids who need clear vision to learn and thrive. [Insert Donation Link] 💙 #GivingTuesday
It's Giving Tuesday! 🦁 Our Lions Club is raising funds to support vision screenings for kids in our community — because every child deserves to see clearly. [Insert Donation Link] $25 = One child's vision screening $50 = Eye exams for a family of four $100 = Glasses for two kids in need Because we use Zeffy, we don't lose a cent to fees — your full gift funds sight-saving programs in our neighborhood. Together, we're changing lives one screening at a time. Thank you for believing in our mission! 💙 #GivingTuesday
It's Giving Tuesday — and our Lions Club is stepping up to serve our community where it matters most. [Insert Donation Link] We're raising $3,000 today to fund vision screenings for 150 local kids who can't afford eye exams. - $20 = one child's complete vision screening - $100 = glasses for a student in need - $200 = mobile clinic supplies for a week We use Zeffy, a 100% free fundraising platform, so every dollar goes directly to helping kids see clearly — not processing fees. Grateful for our volunteer team making this possible. If our mission to serve resonates — share, donate, or tell us about your community impact below 💙 #GivingTuesday
Giving Tuesday Campaigns Ideas for Lions Clubs

🦁 Roar for Sight Challenge

Members pledge per mile walked/biked during Giving Tuesday week. Funds go toward vision screenings and eyeglasses for underserved families in your community.

🍽️ Community Feast Fundraiser

Host a potluck dinner with suggested donations. Create simple ticket tiers ($15/$25/$50) to fund local hunger relief programs and food pantry supplies.

👓 Glasses for Good Drive

Collect old eyeglasses and ask for $10 donations per pair donated. Set a goal counter and share stories of sight restored in developing countries.

🔨 Sight & Service Auction

Host a "Sight & Service" auction with donated services from members (lawn care, home repairs, meals). Set buy-it-now prices and let bidding fuel vision programs.

👥 5-Friend Challenge

Challenge members to recruit 5 friends each for small monthly gifts ($10-25). Create team leaderboards and celebrate milestones with simple recognition events or certificates.

📱 Scan to Serve

Set up donation stations at local businesses with QR codes. Shoppers scan to give $5-20 toward diabetes screenings or youth programs in your area.

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
