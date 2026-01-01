Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar soutienne la défense des droits des personnes LGBTQ+, sans travail supplémentaire.
Idée 1
Les membres de la communauté partagent leurs histoires de coming-out ou leurs moments d'aliénation. Les donateurs versent 10 dollars par histoire partagée, ce qui permet de financer des groupes de soutien et des ressources en cas de crise.
Idée 2
Permettre aux donateurs de financer des kits de soutien prédéfinis pour les jeunes LGBTQ+ (30 $ pour un classeur, 75 $ pour des séances de thérapie, 150 $ pour un logement d'urgence). Suivez les progrès réalisés grâce à des compteurs en temps réel.
Idée 3
Recueillez des lettres d'affirmation de la part d'alliés et de membres de la communauté. L'entreprise commanditaire donne 5 $ par lettre recueillie, ce qui permet de financer votre ligne d'assistance ou vos programmes de mentorat tout en propageant l'espoir.
Idée 4
Organiser une vitrine virtuelle de 24 heures où les membres de la communauté se produisent, partagent leur art ou racontent des histoires. Les donateurs s'engagent pour chaque représentation (de 15 à 50 dollars), ce qui permet de financer des programmes de sensibilisation.
Idée 5
Créer une campagne de parrainage d'une ressource où les donateurs financent des besoins spécifiques (25 $ pour une séance de conseil, 100 $ pour une heure d'aide juridique, 200 $ pour un fonds d'urgence). Assurer le suivi à l'aide de compteurs en temps réel.
Idée 6
Lancer une campagne de visibilité où les alliés s'engagent à faire des gestes quotidiens de soutien (port de pin's, partage de messages). L'entreprise sponsor donne 3 $ par promesse.
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les groupes de défense des droits des personnes LGBTQ
modèle 1
modèle 2
modèle 3