Idée 1

🏳️‍🌈 Campagne Pride Story

Les membres de la communauté partagent leurs histoires de coming-out ou leurs moments d'aliénation. Les donateurs versent 10 dollars par histoire partagée, ce qui permet de financer des groupes de soutien et des ressources en cas de crise.

Idée 2

🎁 Kits de démarrage pour un espace sûr

Permettre aux donateurs de financer des kits de soutien prédéfinis pour les jeunes LGBTQ+ (30 $ pour un classeur, 75 $ pour des séances de thérapie, 150 $ pour un logement d'urgence). Suivez les progrès réalisés grâce à des compteurs en temps réel.

Idée 3

💌 Lettres d'amour Drive

Recueillez des lettres d'affirmation de la part d'alliés et de membres de la communauté. L'entreprise commanditaire donne 5 $ par lettre recueillie, ce qui permet de financer votre ligne d'assistance ou vos programmes de mentorat tout en propageant l'espoir.

Idée 4

🎭 La vitrine des talents pour le changement

Organiser une vitrine virtuelle de 24 heures où les membres de la communauté se produisent, partagent leur art ou racontent des histoires. Les donateurs s'engagent pour chaque représentation (de 15 à 50 dollars), ce qui permet de financer des programmes de sensibilisation.

Idée 5

💝 Parrainage d'une ressource

Créer une campagne de parrainage d'une ressource où les donateurs financent des besoins spécifiques (25 $ pour une séance de conseil, 100 $ pour une heure d'aide juridique, 200 $ pour un fonds d'urgence). Assurer le suivi à l'aide de compteurs en temps réel.

Idée 6

👥 Engagement d'action des alliés

Lancer une campagne de visibilité où les alliés s'engagent à faire des gestes quotidiens de soutien (port de pin's, partage de messages). L'entreprise sponsor donne 3 $ par promesse.