Modèles de courriels pour le mardi des dons - LGBTQ+ Advocacy Groups

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre soutien fait toute la différence en ce mardi de la générosité 🏳️‍🌈 Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se rassemblent pour soutenir les causes qui leur tiennent le plus à cœur. Nous lançons une campagne visant à fournir un logement sûr à 25 jeunes LGBTQ+ sans domicile fixe. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement aux programmes de logement - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Faites partie des 10 premiers donateurs pour lancer notre campagne → {{donation_link}} Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres que notre communauté se mobilise. Merci de vous tenir à nos côtés. Ensemble, nous créons un véritable changement. - L'équipe
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today is Giving Tuesday — your gift creates safe homes 🏠 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide safe housing support for 25 LGBTQ+ youth facing homelessness. Every gift brings us closer to that goal. Your donation can help provide: - **$50** — one week of emergency housing assistance - **$125** — a month of case management support - **$300** — full transition support into permanent housing **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help create safe homes today →]({{donation_link}}) Together, we can give 25 young people the safety and stability they deserve. – The Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🏳️‍🌈 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes manifestés en grand nombre. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 8 750 $**. **Grâce à votre générosité, 18 jeunes LGBTQ+** ont maintenant accès à un logement sécuritaire, à un soutien et à une gestion de cas. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 438 $ en frais** - assez pour financer 8 semaines supplémentaires d'aide au logement d'urgence. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque nous nous montrons les uns pour les autres". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - nous partagerons la façon dont votre soutien change déjà des vies. Avec gratitude, **L'équipe**
Copier le contenu
COPIE !

Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les groupes de défense des droits des personnes LGBTQ

modèle 1

**It's Giving Tuesday** 💙 Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour fournir un soutien en matière de logement sûr à 25 jeunes LGBTQ+ confrontés au sans-abrisme. [Insérer le lien de don] Votre don apporte un réel changement : **50$** = une semaine d'hébergement d'urgence **125 $** = un mois de soutien à la gestion de cas **300 $** = transition complète vers un logement permanent Parce que nous utilisons Zeffy, 100 % de votre don va directement aux programmes de logement - et non aux frais. L'intégralité de votre don finance la mission. Ensemble, nous pouvons offrir à 25 jeunes la sécurité et la stabilité qu'ils méritent. [Insérer le lien de donation] 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

C'est le mardi de la générosité - et les jeunes LGBTQ+ ont besoin de nous maintenant. 🏳️‍🌈 Nous collectons des fonds pour offrir des espaces sûrs, un soutien en matière de santé mentale et des services de défense aux membres les plus vulnérables de notre communauté. [Insérer le lien de don] Votre impact aujourd'hui : 💙 25 $ = Assistance téléphonique en cas de crise pour un jeune 50 $ = Programmation d'un espace sûr pendant une semaine 100 $ = Ressources en santé mentale pour un mois Parce que nous utilisons Zeffy, 100% de votre don va directement à nos programmes - aucun frais n'est prélevé. Votre don complet crée un réel changement. Chaque dollar compte. Chaque voix compte. Aidez-nous à construire un monde où chaque personne LGBTQ+ peut vivre de manière authentique et en toute sécurité. [Insérer le lien de don] Merci de vous tenir à nos côtés 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et pour les jeunes LGBTQ+, chaque dollar compte plus que jamais. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 8 000 dollars pour financer des espaces sûrs et un soutien en matière de santé mentale pour les adolescents homosexuels de notre communauté. - 25 $ = soutien par texto en cas de crise pendant un mois - 100 $ = séances de mentorat par les pairs pour un adolescent - 500 $ = programmation d'espaces sécuritaires pour 20 jeunes Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement à la cause - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite mais puissante équipe qui crée un réel changement. Si le soutien aux jeunes LGBTQ+ vous tient à cœur, partagez cet article, faites un don ou écrivez-nous à l'adresse suivante : 🏳️‍🌈. #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Idées de campagnes du mardi de la charité pour les groupes de défense des droits des personnes LGBTQ

Idée 1

🏳️‍🌈 Campagne Pride Story

Les membres de la communauté partagent leurs histoires de coming-out ou leurs moments d'aliénation. Les donateurs versent 10 dollars par histoire partagée, ce qui permet de financer des groupes de soutien et des ressources en cas de crise.

Idée 2

🎁 Kits de démarrage pour un espace sûr

Permettre aux donateurs de financer des kits de soutien prédéfinis pour les jeunes LGBTQ+ (30 $ pour un classeur, 75 $ pour des séances de thérapie, 150 $ pour un logement d'urgence). Suivez les progrès réalisés grâce à des compteurs en temps réel.

Idée 3

💌 Lettres d'amour Drive

Recueillez des lettres d'affirmation de la part d'alliés et de membres de la communauté. L'entreprise commanditaire donne 5 $ par lettre recueillie, ce qui permet de financer votre ligne d'assistance ou vos programmes de mentorat tout en propageant l'espoir.

Idée 4

🎭 La vitrine des talents pour le changement

Organiser une vitrine virtuelle de 24 heures où les membres de la communauté se produisent, partagent leur art ou racontent des histoires. Les donateurs s'engagent pour chaque représentation (de 15 à 50 dollars), ce qui permet de financer des programmes de sensibilisation.

Idée 5

💝 Parrainage d'une ressource

Créer une campagne de parrainage d'une ressource où les donateurs financent des besoins spécifiques (25 $ pour une séance de conseil, 100 $ pour une heure d'aide juridique, 200 $ pour un fonds d'urgence). Assurer le suivi à l'aide de compteurs en temps réel.

Idée 6

👥 Engagement d'action des alliés

Lancer une campagne de visibilité où les alliés s'engagent à faire des gestes quotidiens de soutien (port de pin's, partage de messages). L'entreprise sponsor donne 3 $ par promesse.

