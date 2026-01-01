modèle 2 A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — your gift fills 75 backpacks 🎒 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide **75 children** with school supplies and backpacks for the new semester. Every donation gets us closer to filling those backpacks with hope. Your donation can help provide: - **$25** — fills one backpack with essential school supplies - **$50** — provides supplies for two children starting fresh - **$100** — equips four kids with everything they need to succeed **100% of your donation goes directly to kids in need** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Fill a backpack with hope today →]({{donation_link}}) Together, we can give 75 children the tools they need to learn and grow. – Your Kiwanis Leadership Team

