Modèles de programmes de formation à l'emploi pour le mardi de la générosité

Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de personnes à construire des carrières, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Décoratif

Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines de programmes de formation à l'emploi, lui font confiance.

Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Programmes de formation professionnelle

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce pourrait changer 25 vies ce mardi 💙 Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour aider 25 personnes à terminer des programmes de formation professionnelle et à trouver un emploi stable. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Et grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement aux services de formation professionnelle et de placement - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Faites partie des 10 premiers donateurs à lancer la campagne → Votre premier don crée une dynamique et incite d'autres personnes à faire de même. Merci de croire aux secondes chances et aux nouveaux départs. - L'équipe de [Nom de l'organisme
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — help 25 people find stable work 💼 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to help 25 people complete job training programs and find stable employment. Your donation can help provide: - **$50** — one week of skills training workshops - **$125** — career coaching and resume support - **$300** — full job placement services for one person **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help someone build their future today →]({{donation_link}}) Together, we can help 25 people take the next step toward financial stability. – The [Org Name] Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 💙 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 3 750 $** **Grâce à votre générosité, 15 personnes ont maintenant accès à des programmes de formation professionnelle, à un accompagnement de carrière et à des services de placement. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 188 $ en frais** - assez pour financer l'accompagnement professionnel d'une personne supplémentaire. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque nous croyons aux secondes chances". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - nous partagerons des mises à jour au fur et à mesure que les gens terminent leur formation et décrochent leur premier emploi. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de [Nom de l'organisation]**
Copier le contenu
COPIE !

Le mardi, des légendes sociales pour les programmes de formation à l'emploi

modèle 1

C'est le mardi de la générosité 💙 Aujourd'hui, nous aidons 25 personnes à terminer des programmes de formation professionnelle et à trouver un emploi stable. [Insérer le lien de don] Votre don fait une réelle différence : **50 $** = une semaine d'ateliers de formation professionnelle **125 $** = accompagnement professionnel et aide à la rédaction d'un curriculum vitae **300 $** = services complets de placement pour une personne Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - la totalité de votre don finance la formation professionnelle et les services de placement. Aidez quelqu'un à construire son avenir dès aujourd'hui. Chaque don nous rapproche de 25 nouvelles carrières. [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

C'est le mardi de la générosité - et l'avenir de quelqu'un dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. 💙 Nous collectons des fonds pour aider 50 personnes à acquérir des compétences professionnelles qui changent tout : un revenu stable, la confiance en sa carrière et l'espoir pour demain. [Insérer le lien de don] 25 $ = atelier de préparation à l'entretien 50 $ = semaine de formation professionnelle 100 $ = aide au placement Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. Chaque dollar que vous donnez va directement à la formation, au mentorat et au placement de personnes dans de bons emplois. Aujourd'hui, vous pouvez aider quelqu'un à franchir une nouvelle étape. [Insérer le lien de donation] 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

C'est le mardi de la générosité et nous nous mobilisons pour les 2,3 millions d'Américains qui ont besoin d'une formation professionnelle pour reconstruire leur carrière. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 8 000 dollars pour financer la formation professionnelle des demandeurs d'emploi locaux, qu'il s'agisse d'ateliers de rédaction de curriculum vitae ou de programmes de certification débouchant sur un véritable emploi. - 50 $ = coaching de préparation à l'entretien pour une personne - 150 $ = matériel de certification industrielle - 300 $ = programme complet de préparation à l'emploi Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, de sorte que chaque dollar va directement aux programmes de formation - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite équipe qui rend possible la transformation des carrières. Si notre mission vous interpelle, partagez-la, faites un don ou écrivez-nous un mot ci-dessous 💙. #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Idées de campagnes du mardi de la charité pour les programmes de formation professionnelle

Idée 1

💼 Kits de réussite pour les sponsors

Les donateurs financent les tenues d'entretien, les frais de certification ou les frais de transport des demandeurs d'emploi. Fixez des niveaux de financement (25 $/50 $/100 $) et montrez en temps réel les progrès réalisés pour aider les personnes à décrocher leur premier emploi.

Idée 2

🎯 Défi du Fonds de compétences

Créer des niveaux de parrainage basés sur les compétences, où les donateurs financent des modules de formation spécifiques. 50 dollars couvrent les bases de l'informatique, 150 dollars financent la certification des chariots élévateurs. Suivre les formations achevées et partager les réussites des diplômés avec les sponsors.

Idée 3

🤝 Événement de location-vente

Organisez un salon de l'emploi virtuel où les entreprises locales paient des frais de stand pour recruter vos diplômés. Utilisez la vente de billets pour l'inscription des employeurs et les formulaires de dons pour les supporters de la communauté qui encouragent les demandeurs d'emploi.

Idée 4

🚀 Fonds de la première semaine

Les sympathisants parrainent les éléments essentiels de la première semaine d'un demandeur d'emploi : argent pour le déjeuner, cartes de bus ou vêtements de travail. Fixez des paliers de 20, 50 ou 100 dollars et informez les participants de l'entrée en fonction d'un nouvel employé.

Idée 5

🤝 Programme de jumelage des mentors

Créer des paires mentor-parrainage où les donateurs financent un soutien continu aux diplômés. Un montant de 25 dollars par mois couvre les visites de contrôle, l'accompagnement professionnel ou l'aide d'urgence à la recherche d'emploi. Suivez les taux de placement et célébrez les victoires ensemble.

Idée 6

🌟 Événement de mise en valeur des compétences

Organiser une exposition de compétences où les diplômés démontrent ce qu'ils ont appris. Vendez des billets aux membres de la communauté, collectez des dons pour l'expansion du programme et mettez les demandeurs d'emploi en contact avec les employeurs locaux.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.