Idée 1

💼 Kits de réussite pour les sponsors

Les donateurs financent les tenues d'entretien, les frais de certification ou les frais de transport des demandeurs d'emploi. Fixez des niveaux de financement (25 $/50 $/100 $) et montrez en temps réel les progrès réalisés pour aider les personnes à décrocher leur premier emploi.

Idée 2

🎯 Défi du Fonds de compétences

Créer des niveaux de parrainage basés sur les compétences, où les donateurs financent des modules de formation spécifiques. 50 dollars couvrent les bases de l'informatique, 150 dollars financent la certification des chariots élévateurs. Suivre les formations achevées et partager les réussites des diplômés avec les sponsors.

Idée 3

🤝 Événement de location-vente

Organisez un salon de l'emploi virtuel où les entreprises locales paient des frais de stand pour recruter vos diplômés. Utilisez la vente de billets pour l'inscription des employeurs et les formulaires de dons pour les supporters de la communauté qui encouragent les demandeurs d'emploi.

Idée 4

🚀 Fonds de la première semaine

Les sympathisants parrainent les éléments essentiels de la première semaine d'un demandeur d'emploi : argent pour le déjeuner, cartes de bus ou vêtements de travail. Fixez des paliers de 20, 50 ou 100 dollars et informez les participants de l'entrée en fonction d'un nouvel employé.

Idée 5

🤝 Programme de jumelage des mentors

Créer des paires mentor-parrainage où les donateurs financent un soutien continu aux diplômés. Un montant de 25 dollars par mois couvre les visites de contrôle, l'accompagnement professionnel ou l'aide d'urgence à la recherche d'emploi. Suivez les taux de placement et célébrez les victoires ensemble.

Idée 6

🌟 Événement de mise en valeur des compétences

Organiser une exposition de compétences où les diplômés démontrent ce qu'ils ont appris. Vendez des billets aux membres de la communauté, collectez des dons pour l'expansion du programme et mettez les demandeurs d'emploi en contact avec les employeurs locaux.