Game time: Your donation puts kids on the ice today 🏒 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide ice time and equipment for 25 kids who can't afford to play hockey. **Your donation can help provide:** - **$35** — one pair of hockey gloves for a new player - **$85** — a full set of protective gear for one child - **$200** — ice time for the entire team for one week **100% of your donation goes directly to getting kids on the ice** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help fill those roster spots today →]({{donation_link}}) Together, we can give 25 kids the chance to learn teamwork, confidence, and the pure joy of hockey. – The Team

