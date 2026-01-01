Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus d'animaux, sans travail supplémentaire.
Idée 1
Supporters sponsor a shelter animal for $25/month. Share photos and updates of "their" pet's journey to adoption. Creates ongoing connection and recurring support.
Idée 2
Set donation goals for specific needs: $50 feeds 10 cats, $100 covers spay/neuter, $200 funds medical care. Show live progress with simple counters.
Idée 3
Host a virtual pet photo contest. $10 entry fee, community votes online. Winner gets prizes donated by local pet stores. Easy setup, high engagement.
Idée 4
Create "adoption day" events where supporters pay $15 to attend virtual meet-and-greets with adoptable pets. Include live Q&As with staff about each animal's personality and needs.
Idée 5
Ask supporters to "stock the shelter" by funding specific supply needs. $20 buys blankets, $35 covers toys and treats, $50 funds cleaning supplies. Show real-time inventory updates.
Idée 6
Run a "12 Days of Giving" countdown. Each day features a different animal with a specific funding goal ($100-$500). Share daily progress and success stories from past rescues.
Giving Tuesday Social Captions for Humane Society
