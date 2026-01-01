Modèles de mardi de la générosité pour les hôpitaux et les cliniques

Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de patients, sans travail supplémentaire.

Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Hôpitaux et cliniques

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce pourrait contribuer à sauver des vies en ce mardi de la générosité 💙 Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne visant à fournir des fournitures médicales d'urgence et des soins intensifs à 75 patients qui ne peuvent pas se payer un traitement. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Et grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté aux soins des patients, et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Faites partie des 10 premiers donateurs pour lancer la campagne → {{donation_link}} Votre premier don crée une dynamique et incite d'autres personnes à faire de même. Merci de participer à ce projet. Des vies en dépendent. - L'équipe de [Nom de l'organisation].
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

It's Giving Tuesday — your gift saves lives today 🏥 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide emergency medical supplies and critical care for 75 patients who can't afford treatment. Every donation brings life-saving care within reach. Your donation can help provide: - **$25** — emergency wound care supplies for one patient - **$75** — critical medications for a week of treatment - **$150** — complete emergency care kit for urgent cases **100% of your donation goes to patient care** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help save lives today →]({{donation_link}}) Together, we can provide emergency care for 75 patients who need it most. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 💙 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total recueilli : 3 750 $** **Grâce à votre générosité, 50 patients ont désormais accès à des fournitures médicales d'urgence et à des soins critiques. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 188 $ en frais** - de quoi financer les soins d'urgence pour 7 patients supplémentaires. *Un donateur nous a dit : "Savoir que 100 % de mon don va aux soins des patients fait toute la différence". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - nous vous ferons part de la façon dont votre soutien sauve déjà des vies. Avec toute notre gratitude, **[Nom de l'organisation] Équipe**
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les hôpitaux et les cliniques

modèle 1

**C'est le mardi des dons** - et des vies sont en jeu. 💙 Nous collectons des fonds pour fournir des fournitures médicales d'urgence et des soins intensifs à 75 patients qui ne peuvent pas se payer un traitement. [Insérer le lien de don] Votre don peut contribuer à fournir **25$** - fournitures d'urgence pour le traitement des plaies d'un patient **50 $** - médicaments essentiels pour une semaine de traitement **100$** - kit de soins d'urgence complet pour les cas urgents Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance les soins aux patients. Ensemble, nous pouvons fournir des soins vitaux aux 75 patients qui en ont le plus besoin. [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité 💙 Chaque jour, notre hôpital dessert des familles qui ne peuvent pas se permettre de s'inquiéter des factures médicales en plus de tout le reste. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour notre fonds de soins d'urgence - qui aide à couvrir les coûts pour les patients non assurés qui ont besoin d'un traitement immédiat. [Insérer le lien de don] 25 $ = Prise en charge du ticket modérateur d'une visite aux urgences 50 $ = Examen de laboratoire pour une famille en crise 100 $ = Une journée entière de médicaments pour notre service pédiatrique Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance les soins des patients, et non les coûts de la plateforme. Chaque dollar que vous donnez aujourd'hui va directement à la guérison. Merci de participer à notre mission 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et nous collectons des fonds pour que les portes de nos dispensaires restent ouvertes aux familles qui ont le plus besoin de soins. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 15 000 dollars pour financer des dépistages gratuits et des soins préventifs pour les familles non assurées de notre quartier. - 50 $ = bilan de santé pour un enfant - 150 $ = dépistage du diabète et conseils - 300 $ = évaluation complète de la santé de la famille Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement aux soins des patients - sans frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite équipe qui a servi plus de 2 400 patients cette année. Si notre mission de fournir des soins de santé dignes pour tous résonne - partagez, donnez, ou laissez un mot ci-dessous 💙. #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les hôpitaux et les cliniques

‍Idea 1

🩺 Fonds Healing Heroes

Fonds Healing Heroes Les sympathisants parrainent une garde (50 $), une journée (200 $) ou une semaine (500 $) de soins pour une personne qui n'a pas les moyens de se payer un traitement. Montrez les progrès en direct et partagez les mots de remerciement anonymes des patients.

‍Idea 2

🚑 Conduite d'équipement d'urgence

🚑 Collecte de matériel d'urgence Laissez les donateurs financer les fournitures médicales spécifiques dont votre établissement a le plus besoin. Créez des paliers de dons (25 $ pour les bandages, 100 $ pour les masques à oxygène, 500 $ pour les moniteurs) avec des mises à jour de l'inventaire en temps réel.

‍Idea 3

💙 Campagne sur les soins de confort

💙 Campagne de soins de confort Collectez des fonds pour acheter des articles de confort pour les patients, tels que des couvertures, des livres ou des colis de soins. Fixez un objectif de 24 heures, partagez des histoires de patients (avec leur permission) et célébrez chaque étape franchie.

‍Idea 4

🏥 Sponsor-a-Room Drive

🏥 Parrainage d'une chambre Laissez les donateurs "adopter" une chambre de patient, une salle d'attente ou un espace de traitement pour un montant de 100 à 1 000 dollars. Partagez des mises à jour sur les améliorations apportées et remerciez les sponsors avec une petite plaque ou un tableau de reconnaissance numérique.

‍Idea 5

🌟 Fonds Miracle Moments

🌟 Fonds Miracle Moments Recueillez des dons de 10 à 50 dollars pour couvrir les petits extras significatifs - bons de stationnement pour les familles, repas réconfortants ou célébrations d'anniversaire pour les patients de longue durée. Partagez des histoires réconfortantes sur l'impact de votre action.

‍Idea 6

👩‍⚕️ Campagne d'appréciation du personnel

👩‍⚕️ Campagne d'appréciation du personnel Collectez des fonds pour remercier vos héros de la santé en leur offrant des cartes de café, des livraisons de repas ou des colis de bien-être. Fixez-vous un objectif de 48 heures et laissez la communauté exprimer sa gratitude pour le dévouement de votre équipe.

