‍Idea 1

🩺 Fonds Healing Heroes

Fonds Healing Heroes Les sympathisants parrainent une garde (50 $), une journée (200 $) ou une semaine (500 $) de soins pour une personne qui n'a pas les moyens de se payer un traitement. Montrez les progrès en direct et partagez les mots de remerciement anonymes des patients.

‍Idea 2

🚑 Conduite d'équipement d'urgence

🚑 Collecte de matériel d'urgence Laissez les donateurs financer les fournitures médicales spécifiques dont votre établissement a le plus besoin. Créez des paliers de dons (25 $ pour les bandages, 100 $ pour les masques à oxygène, 500 $ pour les moniteurs) avec des mises à jour de l'inventaire en temps réel.

‍Idea 3

💙 Campagne sur les soins de confort

💙 Campagne de soins de confort Collectez des fonds pour acheter des articles de confort pour les patients, tels que des couvertures, des livres ou des colis de soins. Fixez un objectif de 24 heures, partagez des histoires de patients (avec leur permission) et célébrez chaque étape franchie.

‍Idea 4

🏥 Sponsor-a-Room Drive

🏥 Parrainage d'une chambre Laissez les donateurs "adopter" une chambre de patient, une salle d'attente ou un espace de traitement pour un montant de 100 à 1 000 dollars. Partagez des mises à jour sur les améliorations apportées et remerciez les sponsors avec une petite plaque ou un tableau de reconnaissance numérique.

‍Idea 5

🌟 Fonds Miracle Moments

🌟 Fonds Miracle Moments Recueillez des dons de 10 à 50 dollars pour couvrir les petits extras significatifs - bons de stationnement pour les familles, repas réconfortants ou célébrations d'anniversaire pour les patients de longue durée. Partagez des histoires réconfortantes sur l'impact de votre action.

‍Idea 6

👩‍⚕️ Campagne d'appréciation du personnel

👩‍⚕️ Campagne d'appréciation du personnel Collectez des fonds pour remercier vos héros de la santé en leur offrant des cartes de café, des livraisons de repas ou des colis de bien-être. Fixez-vous un objectif de 48 heures et laissez la communauté exprimer sa gratitude pour le dévouement de votre équipe.