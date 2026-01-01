Idée 1

🐴 Journée de parrainage d'un cheval

Les sympathisants parrainent un cheval sauvé pour une journée (50 $), une semaine (200 $) ou un mois (500 $). Partagez les mises à jour quotidiennes, les photos et les coûts des soins. Suivez les progrès grâce à un compteur en temps réel.

Idée 2

🧺 Kits de soins de sauvetage

Créez des colis de soins pour les nouveaux sauveteurs : kit vétérinaire (75 $), paquet de nourriture (100 $) ou kit de confort (50 $). Montrez ce qui est financé en temps réel et invitez les donateurs à vous rendre visite.

Idée 3

🎯 Tack & Treasure Auction

Mettez aux enchères le matériel équestre, les œuvres d'art ou les expériences dont vous avez fait don. Fixez des prix d'achat immédiat pour des ventes rapides. Chaque enchère permet de couvrir les frais d'alimentation, de soins médicaux et d'installations pour les chevaux sauvés.

Idée 4

🏥 Fonds de guérison d'urgence

Créez un "Fonds de guérison" où les donateurs contribuent à des besoins de guérison spécifiques : soins vétérinaires d'urgence (300 $), thérapie de réadaptation (150 $) ou fournitures de confort (75 $). Affichez les progrès en temps réel et partagez les récits de guérison.

Idée 5

🐎 Défi "Promesse de don par sauvetage" (Pledge-Per-Rescue Challenge)

Les sympathisants s'engagent pour chaque cheval secouru et mis en sécurité cette année. Fixez un plafond (20 chevaux, par exemple) et des montants suggérés (10 à 50 dollars par sauvetage). Suivre les nouveaux arrivants avec des photos et des mises à jour.

Idée 6

📱 Visite virtuelle de l'écurie

Organisez une visite virtuelle de l'écurie avec des arrêts de donation à la salle d'alimentation (25 $), à l'infirmerie (100 $) ou au parrainage de pâturage (200 $). Utilisez des codes QR pour faciliter les dons mobiles pendant la visite.