Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Horse Rescues

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce pourrait sauver un cheval ce mardi 🐴 **Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité** - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent pour les causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour fournir des aliments d'urgence et des soins vétérinaires à 25 chevaux sauvés cet hiver. **Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Et grâce à Zeffy, **100% de votre don va directement aux soins des chevaux** - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. **Soyezl'un des 10 premiers donateurs à lancer la campagne →**. Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres donateurs que nous sommes sérieux dans notre volonté d'aider ces chevaux. Merci de faire partie de cette communauté de sauvetage. Ces chevaux comptent sur nous. - L'équipe de [Nom de l'organisation].
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — help us feed 25 horses this winter 🐴 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide emergency feed and veterinary care for 25 rescued horses this winter. **Every donation brings us closer to that goal.** Your donation can help provide: - **$25** — one week of hay for a rescued horse - **$75** — emergency veterinary care for minor injuries - **$150** — a full month of feed for one horse **100% of your donation goes directly to horse care** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. **[Help feed a horse today →]({{donation_link}})** These horses are counting on us — and we're counting on you. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🐴 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total recueilli : 3 750 $** **Grâce à votre générosité, 15 chevaux sauvés bénéficient désormais d'une alimentation d'urgence et de soins vétérinaires pour l'hiver. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 188 $ en frais** - assez pour financer une semaine supplémentaire de foin pour 7 chevaux de plus. *Un supporter nous a dit : "Savoir que 100% de mon don va aux chevaux fait toute la différence". [Suivez-nous sur Facebook](https://yourlinkhere.com) pour voir ces chevaux prospérer - nous vous donnerons des nouvelles à mesure qu'ils s'installeront dans leur routine de soins hivernaux. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de [Nom de l'organisation]**
Mardi de la générosité : des légendes sociales pour sauver des chevaux

modèle 1

🐴 **C'est le mardi des dons** - et ces chevaux sauvés ont besoin de nous aujourd'hui. Nous collectons des fonds pour financer l'alimentation d'urgence et les soins vétérinaires de 25 chevaux cet hiver. Chaque don les aide à survivre pendant les mois froids à venir. **[Insérer le lien de don]** Votre don fait une réelle différence : 💙 **25$** = une semaine de foin pour un cheval secouru 💙 **75$** = soins vétérinaires d'urgence pour des blessures mineures 150$** = un mois complet de nourriture pour un cheval Parce que nous utilisons Zeffy, **100% de votre don va directement aux soins des chevaux** - aucun frais n'est prélevé. L'intégralité de votre don nourrit les chevaux. Ces magnifiques animaux comptent sur nous aujourd'hui. Merci de faire partie de l'histoire de leur sauvetage. 💙 **[Insérer le lien de don]** #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi des dons 🐴 Chaque cheval mérite une seconde chance. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour fournir des soins médicaux d'urgence aux 12 chevaux sauvés qui se trouvent actuellement dans notre sanctuaire. [Insérer le lien de don] Votre don permet d'aller plus loin : 25 $ = une semaine de foin pour un cheval 50 $ = visite d'urgence chez le vétérinaire 100 $ = un mois de céréales et de suppléments Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. 100% va directement aux chevaux qui en ont le plus besoin. Ces gentils géants ont traversé tant d'épreuves. Aujourd'hui, vous pouvez participer à leur guérison. [Insérer le lien de don] Merci de croire aux secondes chances 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité, et nous nous mobilisons pour les chevaux qui ont le plus besoin de nous. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 8 000 dollars pour financer l'alimentation hivernale et les soins vétérinaires d'urgence de nos 23 chevaux rescapés. - 50 $ = une semaine de foin pour un cheval - 150 $ = traitement médical d'urgence - 300 $ = réparation de l'abri d'hiver Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement aux chevaux - sans frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite équipe qui a rendu cela possible. Si sauver les chevaux vous touche, partagez, faites un don ou écrivez-nous un mot ci-dessous 🐴. #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les refuges pour chevaux

Idée 1

🐴 Journée de parrainage d'un cheval

Les sympathisants parrainent un cheval sauvé pour une journée (50 $), une semaine (200 $) ou un mois (500 $). Partagez les mises à jour quotidiennes, les photos et les coûts des soins. Suivez les progrès grâce à un compteur en temps réel.

Idée 2

🧺 Kits de soins de sauvetage

Créez des colis de soins pour les nouveaux sauveteurs : kit vétérinaire (75 $), paquet de nourriture (100 $) ou kit de confort (50 $). Montrez ce qui est financé en temps réel et invitez les donateurs à vous rendre visite.

Idée 3

🎯 Tack & Treasure Auction

Mettez aux enchères le matériel équestre, les œuvres d'art ou les expériences dont vous avez fait don. Fixez des prix d'achat immédiat pour des ventes rapides. Chaque enchère permet de couvrir les frais d'alimentation, de soins médicaux et d'installations pour les chevaux sauvés.

Idée 4

🏥 Fonds de guérison d'urgence

Créez un "Fonds de guérison" où les donateurs contribuent à des besoins de guérison spécifiques : soins vétérinaires d'urgence (300 $), thérapie de réadaptation (150 $) ou fournitures de confort (75 $). Affichez les progrès en temps réel et partagez les récits de guérison.

Idée 5

🐎 Défi "Promesse de don par sauvetage" (Pledge-Per-Rescue Challenge)

Les sympathisants s'engagent pour chaque cheval secouru et mis en sécurité cette année. Fixez un plafond (20 chevaux, par exemple) et des montants suggérés (10 à 50 dollars par sauvetage). Suivre les nouveaux arrivants avec des photos et des mises à jour.

Idée 6

📱 Visite virtuelle de l'écurie

Organisez une visite virtuelle de l'écurie avec des arrêts de donation à la salle d'alimentation (25 $), à l'infirmerie (100 $) ou au parrainage de pâturage (200 $). Utilisez des codes QR pour faciliter les dons mobiles pendant la visite.

