modèle 2 A l'occasion du #GivingTuesday

Your Giving Tuesday gift feeds families today 🍽️ **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide 200 emergency food boxes to families facing hunger in our community. Every donation brings us closer to that goal. Your donation can help provide: - **$25** — feeds a family of four for three days - **$60** — provides a week's worth of groceries for one family - **$120** — fills two complete emergency food boxes **100% of your donation goes to food and essentials** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help feed families in need today →]({{donation_link}}) Together, we can ensure 200 families have the food they need this season. – The [Food Pantry Name] Team

