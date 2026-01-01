Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar nourrisse plus de familles, sans travail supplémentaire.
Idée 1
Les sympathisants écrivent de courts messages à une personne que vous servez. Un parrain donne 5 dollars par message (jusqu'à concurrence de votre plafond), ce qui permet de financer des repas tout en répandant l'espoir.
Idée 2
Laissez les donateurs financer des kits préétablis (repas, hygiène, collations). Affichez un compteur en direct, recueillez les dons par niveau (25 $/75 $/150 $) et organisez un rassemblement facultatif pour l'emballage.
Idée 3
Organisez une vente aux enchères de recettes pendant 24 heures. Le prix d'achat immédiat rend le processus rapide ; chaque enchère finance vos programmes alimentaires. Les cuisiniers se chargent de la livraison ou de l'enlèvement.
Idée 4
Créez un défi de "jumelage de repas" où les donateurs s'engagent à jumeler les repas servis. Fixez un objectif (par exemple 500 repas), suivez les progrès en direct et célébrez l'atteinte de l'objectif.
Idée 5
Organisez un événement virtuel "Empty Bowl". Les supporters mangent des repas simples à la maison, font don de ce qu'ils dépenseraient au restaurant et partagent des photos en utilisant votre hashtag.
Idée 6
Lancez une campagne "Panier d'épicerie". Les donateurs financent des listes de courses spécifiques (15 $ pour le petit-déjeuner, 30 $ pour le déjeuner, 50 $ pour le dîner) avec un suivi en temps réel des articles "achetés".
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les associations de lutte contre l'insécurité alimentaire
modèle 1
modèle 2
modèle 3