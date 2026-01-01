Modèles de mardi de la générosité pour les associations de lutte contre l'insécurité alimentaire

Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Organismes à but non lucratif luttant contre l'insécurité alimentaire

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce donne le coup d'envoi à quelque chose d'important 🍽️ Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale où les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne visant à fournir 200 boîtes de nourriture d'urgence aux familles souffrant de la faim dans notre communauté. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Et grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement à la nourriture et aux produits de première nécessité - et non aux frais de carte de crédit ou aux plates-formes. Faites partie des 15 premiers donateurs à lancer la campagne → {{donation_link}} Votre premier don crée une dynamique et incite d'autres personnes à faire de même. Nous vous remercions de votre participation. Nous ne faisons que commencer. - L'équipe de [Nom de l'organisation
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — your gift feeds families 🍽️ **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide 200 emergency food boxes to families facing hunger in our community. Every donation brings fresh groceries and essentials to someone's table. Your donation can help provide: - **$25** — a week of fresh produce for a family of four - **$75** — a complete emergency food box with groceries and essentials - **$150** — three families fed for an entire week **100% of your donation goes to food and essentials** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help feed families in our community today →]({{donation_link}}) Together, we can make sure 200 families have the food they need. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🍽️ **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes manifestés en grand nombre. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total recueilli : 3 750 $** **185 boîtes de nourriture d'urgence** sont maintenant envoyées aux familles qui souffrent de la faim dans notre communauté - des produits alimentaires frais, des produits essentiels et de l'espoir livrés directement à leur porte. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 188 $ en frais** - assez pour financer 7 boîtes de nourriture supplémentaires pour les familles qui en ont besoin. *Un donateur nous a dit : "Savoir que chaque dollar va à la nourriture plutôt qu'aux frais me donne envie de donner encore plus". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces boîtes emballées et livrées - le meilleur reste à venir. Avec gratitude, **[Nom de l'organisation] Équipe**
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les associations de lutte contre l'insécurité alimentaire

modèle 1

**C'est le mardi de la générosité** - et les familles de notre communauté comptent sur nous. 🍎 Nous collectons des fonds pour fournir 200 boîtes alimentaires d'urgence à des voisins confrontés à la faim. Chaque don permet de mettre des produits frais sur la table de quelqu'un. [Insérer le lien de don] Votre don fait une réelle différence : **25 $** = une semaine de produits frais pour une famille de quatre personnes **50 $** = des produits d'épicerie et des produits de première nécessité pour une famille **100$** = deux boîtes complètes de nourriture d'urgence Parce que nous utilisons Zeffy, 100 % de votre don va directement à la nourriture - aucun frais n'est prélevé. L'intégralité de votre don nourrit des familles. Aidez-nous à atteindre 200 familles aujourd'hui. Chaque dollar compte. 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité - et les familles de notre communauté doivent choisir entre le loyer et l'épicerie. 🍎 Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour approvisionner notre garde-manger d'urgence pour les fêtes. [Insérer le lien de don] Votre impact : 25 $ = une semaine de repas pour une famille de quatre personnes 50 $ = des courses de vacances pour deux familles 100 $ = un mois de produits frais Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don est directement affectée à l'alimentation des familles. Chaque dollar compte. Chaque famille compte. Aidez-nous à faire en sorte que personne ne souffre de la faim cette saison 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et une famille sur huit dans notre communauté se couchera le ventre vide ce soir. Nous allons changer cela. [Insérer le lien de don] Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour approvisionner notre programme de sacs à dos du week-end, qui permet d'envoyer des repas aux enfants à la maison lorsque les cuisines des écoles ferment. Votre impact : - 15 $ = repas de fin de semaine pour un enfant - 50 $ = une semaine d'épicerie familiale - 100 $ = nourriture d'urgence pour un mois Nous utilisons Zeffy, une plateforme 100% gratuite, de sorte que chaque dollar va directement à l'alimentation des familles - pas de frais de traitement. Nous sommes reconnaissants envers nos bénévoles qui rendent ce travail possible. Si la lutte contre la faim vous tient à cœur, faites un don, partagez ou racontez-nous votre histoire ci-dessous 💙 #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les associations de lutte contre l'insécurité alimentaire

Idée 1

📬 Notes de gentillesse

Les sympathisants écrivent de courts messages à une personne que vous servez. Un parrain donne 5 dollars par message (jusqu'à concurrence de votre plafond), ce qui permet de financer des repas tout en répandant l'espoir.

Idée 2

🧺 Equip-a-Kit Drive

Laissez les donateurs financer des kits préétablis (repas, hygiène, collations). Affichez un compteur en direct, recueillez les dons par niveau (25 $/75 $/150 $) et organisez un rassemblement facultatif pour l'emballage.

Idée 3

🍲 Recette pour l'impact

Organisez une vente aux enchères de recettes pendant 24 heures. Le prix d'achat immédiat rend le processus rapide ; chaque enchère finance vos programmes alimentaires. Les cuisiniers se chargent de la livraison ou de l'enlèvement.

Idée 4

🤝 Défi de la correspondance des repas

Créez un défi de "jumelage de repas" où les donateurs s'engagent à jumeler les repas servis. Fixez un objectif (par exemple 500 repas), suivez les progrès en direct et célébrez l'atteinte de l'objectif.

Idée 5

🥣 Bol vide virtuel

Organisez un événement virtuel "Empty Bowl". Les supporters mangent des repas simples à la maison, font don de ce qu'ils dépenseraient au restaurant et partagent des photos en utilisant votre hashtag.

Idée 6

🛒 Campagne des chariots de supermarché

Lancez une campagne "Panier d'épicerie". Les donateurs financent des listes de courses spécifiques (15 $ pour le petit-déjeuner, 30 $ pour le déjeuner, 50 $ pour le dîner) avec un suivi en temps réel des articles "achetés".

