modèle 1 Avant le #GivingTuesday Votre don précoce donne le coup d'envoi à quelque chose d'important 🍽️ Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale où les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne visant à fournir 200 boîtes de nourriture d'urgence aux familles souffrant de la faim dans notre communauté. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Et grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement à la nourriture et aux produits de première nécessité - et non aux frais de carte de crédit ou aux plates-formes. Faites partie des 15 premiers donateurs à lancer la campagne → {{donation_link}} Votre premier don crée une dynamique et incite d'autres personnes à faire de même. Nous vous remercions de votre participation. Nous ne faisons que commencer. - L'équipe de [Nom de l'organisation

modèle 2 A l'occasion du #GivingTuesday Today's the day — your gift feeds families 🍽️ **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide 200 emergency food boxes to families facing hunger in our community. Every donation brings fresh groceries and essentials to someone's table. Your donation can help provide: - **$25** — a week of fresh produce for a family of four - **$75** — a complete emergency food box with groceries and essentials - **$150** — three families fed for an entire week **100% of your donation goes to food and essentials** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help feed families in our community today →]({{donation_link}}) Together, we can make sure 200 families have the food they need. – The [Org Name] Team