Idée 1

🐷 Parrainage d'un ami

Les sympathisants parrainent un animal pour 25 $ par mois. Partager des photos, des mises à jour et des histoires sur chaque animal sauvé. Créer des profils de parrainage simples montrant leur impact.

Idée 2

🌾 Thermomètre des besoins quotidiens

Fixez des objectifs de dons pour les besoins quotidiens : 50 dollars pour nourrir tous les animaux en une journée, 200 dollars pour couvrir les frais de vétérinaire, 500 dollars pour réparer les clôtures. Affichez des barres de progression en direct.

Idée 3

📜 Certificats d'adoption virtuelle

Vendez des "certificats d'adoption" pour 15 à 100 dollars. Les donateurs reçoivent des photos, des histoires d'animaux et des mises à jour. L'absence de frais signifie que chaque dollar sert directement à nourrir les animaux.

Idée 4

🏡 Barn Blessing Tours

Organisez une visite virtuelle "Barn Blessing". Les sympathisants font un don de 10 à 50 dollars pour "visiter" différentes zones de votre sanctuaire. Partagez des vidéos en direct, des histoires d'animaux et des moments en coulisses.

Idée 5

📦 Collecte de colis de soins

Créez des "paquets de soins" pour 35 à 150 dollars. Les donateurs financent des paquets préfabriqués : bottes de foin, fournitures médicales ou matériaux pour abris d'hiver. Montrer exactement ce que leur don permet d'obtenir.

Idée 6

📸 Vente aux enchères d'histoires de sauvetage

Organisez une "vente aux enchères d'histoires de sauvetage" avec des photos et l'histoire de chaque animal. Fixez des prix d'achat immédiat (25 à 200 dollars). Les gagnants reçoivent des photos encadrées et des informations sur l'animal qu'ils ont choisi.