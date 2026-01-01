Modèles du mardi de la charité pour les refuges d'animaux de ferme

Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Sanctuaires d'animaux de ferme

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don anticipé permet d'aider nos animaux avant mardi 🐷 Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent pour les causes qui leur tiennent le plus à cœur. Nous lançons une campagne pour améliorer les abris d'hiver de 25 animaux de ferme sauvés dans notre sanctuaire. Chaque don précoce nous rapproche de la possibilité de garder nos cochons, nos chèvres et nos poulets au chaud pendant les mois froids à venir. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté aux matériaux des abris et aux soins vétérinaires - et non aux frais de carte de crédit ou aux plates-formes. Soyez l'un des 10 premiers donateurs à lancer notre campagne → Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres amoureux des animaux qu'il est temps d'agir. Merci de soutenir nos animaux lorsqu'ils en ont le plus besoin. - L'équipe du Sanctuaire
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — help our animals stay warm 🐷 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide winter shelter upgrades for 25 rescued farm animals at our sanctuary. Every donation helps keep our pigs, goats, and chickens safe through the cold months ahead. Your donation can help provide: - **$35** — insulation materials for one animal shelter - **$85** — a heated water system for our goat barn - **$200** — complete winterization for one shelter structure **100% of your donation goes to our animals** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help our animals stay warm this winter →]({{donation_link}}) Together, we can make sure all 25 of our rescued animals have the warm, safe shelters they deserve. – The Sanctuary Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🐷 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total recueilli : 3 240 $** Les 25 animaux de ferme que nous avons sauvés disposent désormais des abris chauds et résistants aux intempéries dont ils ont besoin pour passer l'hiver en toute sécurité, grâce à votre générosité. Voici ce qui rend ce résultat encore plus impressionnant : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 162 $ en frais** - de quoi financer des systèmes d'eau chauffée pour deux autres refuges pour animaux. *Un supporter nous a dit : "Savoir que 100% de mon don va aux animaux fait toute la différence. C'est un véritable impact. [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces améliorations en action - nos cochons profitent déjà de leur nouvel espace douillet. Avec toute notre gratitude, **L'équipe du Sanctuaire**
Mardi de la générosité : des légendes sociales pour les refuges d'animaux de ferme

modèle 1

🐷 **C'est le mardi de la générosité** - et nos animaux de ferme sauvés ont besoin de votre aide pour rester au chaud cet hiver. Nous collectons des fonds pour améliorer les abris d'hiver de 25 cochons, chèvres et poules qui vivent dans notre sanctuaire. [Insérer le lien de don] Votre don fait une réelle différence : **35 $** = isolation d'un abri pour animaux **85 $** = système d'eau chauffée pour notre chèvrerie **200$** = hivernage complet d'un abri Parce que nous utilisons Zeffy, 100% de votre don va directement à nos animaux - aucun frais n'est prélevé, juste un impact pur. Chaque animal secouru mérite de rester en sécurité et au chaud. Aidez-nous à y parvenir dès aujourd'hui 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité 🐷 Chaque animal secouru mérite un foyer sûr, un abri chaud et des soins médicaux. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour les préparatifs d'hiver - foin, chauffage et factures de vétérinaire pour nos 47 animaux de ferme sauvés. [Insérer le lien de don] 25$ = une semaine de nourriture pour nos chèvres 🐐 50 $ = une litière chaude pour nos cochons 100 $ = fonds d'urgence vétérinaire pour un animal Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don va directement aux soins de ces belles âmes qui ont déjà traversé tant d'épreuves. Chaque dollar que vous donnez aujourd'hui leur permet de rester au chaud, nourris et aimés tout au long de l'hiver. Merci de croire aux secondes chances 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et chaque animal sauvé dans notre sanctuaire mérite une seconde chance dans la vie. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 8 000 dollars pour couvrir les frais d'alimentation hivernale, de soins médicaux et de réparation des abris de nos 47 animaux de ferme rescapés. Votre impact : - 25 $ = une semaine de foin pour nos chèvres - 75 $ = visite d'urgence chez le vétérinaire pour un cochon secouru - 150 $ = réparation d'un abri pour l'hiver Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement aux soins des animaux - pas de frais de traitement. Nous sommes reconnaissants à notre petite équipe de faire des miracles tous les jours. Si notre mission de donner aux animaux de ferme dignité et amour résonne - s'il vous plaît partager, faire un don, ou nous dire sur votre histoire de sauvetage préféré ci-dessous 🐷💙💙💙💙💙💙. #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les refuges d'animaux de ferme

Idée 1

🐷 Parrainage d'un ami

Les sympathisants parrainent un animal pour 25 $ par mois. Partager des photos, des mises à jour et des histoires sur chaque animal sauvé. Créer des profils de parrainage simples montrant leur impact.

Idée 2

🌾 Thermomètre des besoins quotidiens

Fixez des objectifs de dons pour les besoins quotidiens : 50 dollars pour nourrir tous les animaux en une journée, 200 dollars pour couvrir les frais de vétérinaire, 500 dollars pour réparer les clôtures. Affichez des barres de progression en direct.

Idée 3

📜 Certificats d'adoption virtuelle

Vendez des "certificats d'adoption" pour 15 à 100 dollars. Les donateurs reçoivent des photos, des histoires d'animaux et des mises à jour. L'absence de frais signifie que chaque dollar sert directement à nourrir les animaux.

Idée 4

🏡 Barn Blessing Tours

Organisez une visite virtuelle "Barn Blessing". Les sympathisants font un don de 10 à 50 dollars pour "visiter" différentes zones de votre sanctuaire. Partagez des vidéos en direct, des histoires d'animaux et des moments en coulisses.

Idée 5

📦 Collecte de colis de soins

Créez des "paquets de soins" pour 35 à 150 dollars. Les donateurs financent des paquets préfabriqués : bottes de foin, fournitures médicales ou matériaux pour abris d'hiver. Montrer exactement ce que leur don permet d'obtenir.

Idée 6

📸 Vente aux enchères d'histoires de sauvetage

Organisez une "vente aux enchères d'histoires de sauvetage" avec des photos et l'histoire de chaque animal. Fixez des prix d'achat immédiat (25 à 200 dollars). Les gagnants reçoivent des photos encadrées et des informations sur l'animal qu'ils ont choisi.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
