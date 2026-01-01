Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus d'animaux, sans travail supplémentaire.
Idée 1
Les sympathisants parrainent un animal pour 25 $ par mois. Partager des photos, des mises à jour et des histoires sur chaque animal sauvé. Créer des profils de parrainage simples montrant leur impact.
Idée 2
Fixez des objectifs de dons pour les besoins quotidiens : 50 dollars pour nourrir tous les animaux en une journée, 200 dollars pour couvrir les frais de vétérinaire, 500 dollars pour réparer les clôtures. Affichez des barres de progression en direct.
Idée 3
Vendez des "certificats d'adoption" pour 15 à 100 dollars. Les donateurs reçoivent des photos, des histoires d'animaux et des mises à jour. L'absence de frais signifie que chaque dollar sert directement à nourrir les animaux.
Idée 4
Organisez une visite virtuelle "Barn Blessing". Les sympathisants font un don de 10 à 50 dollars pour "visiter" différentes zones de votre sanctuaire. Partagez des vidéos en direct, des histoires d'animaux et des moments en coulisses.
Idée 5
Créez des "paquets de soins" pour 35 à 150 dollars. Les donateurs financent des paquets préfabriqués : bottes de foin, fournitures médicales ou matériaux pour abris d'hiver. Montrer exactement ce que leur don permet d'obtenir.
Idée 6
Organisez une "vente aux enchères d'histoires de sauvetage" avec des photos et l'histoire de chaque animal. Fixez des prix d'achat immédiat (25 à 200 dollars). Les gagnants reçoivent des photos encadrées et des informations sur l'animal qu'ils ont choisi.
Mardi de la générosité : des légendes sociales pour les refuges d'animaux de ferme
modèle 1
modèle 2
modèle 3