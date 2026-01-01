Modèles du mardi de la générosité pour les sauvetages d'animaux exotiques

Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus d'animaux exotiques, sans travail supplémentaire.

Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Exotic Animal Rescues

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce pourrait sauver 25 animaux ce mardi de la générosité 🦎 **Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité** - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent pour les causes qui leur tiennent le plus à cœur. Nous lançons une campagne pour fournir des soins médicaux d'urgence à 25 animaux exotiques sauvés - des perroquets blessés aux reptiles abandonnés qui ont besoin de soins vétérinaires immédiats. **Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Et grâce à Zeffy, **100% de votre don va directement aux soins des animaux** - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Soyez l'un des 10 premiers donateurs à lancer la campagne →
Votre don précoce crée un élan et montre aux autres donateurs que nous sommes sérieux dans notre volonté de sauver des vies. Merci de participer à cette mission de sauvetage. Ces animaux comptent sur nous.
- The [Org Name] Team
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today is Giving Tuesday — help us save 25 exotic animals 🦎 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide emergency medical care for 25 rescued exotic animals — from injured parrots to abandoned reptiles who need immediate veterinary attention. Your donation can help provide: - **$40** — antibiotics for a rescued iguana's infection - **$125** — emergency surgery for an injured bird of prey - **$300** — a full month of specialized care for a recovering reptile **100% of your donation goes directly to animal care** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help save an exotic animal's life today →]({{donation_link}}) These 25 animals are counting on us — and with your help, we can give them the second chance they deserve. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🦎 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité.** Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds récoltés : 3 200 $** **Dix-huit animaux exotiques sauvés ont désormais accès à des soins médicaux d'urgence, qu'il s'agisse d'antibiotiques pour des iguanes en convalescence ou d'interventions chirurgicales vitales pour des oiseaux de proie blessés. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 160 $ en frais** - assez pour financer des antibiotiques pour 4 autres animaux dans le besoin. *Un supporter nous a dit : "Savoir que 100% de mon don va aux animaux fait toute la différence". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires de guérison se dérouler - nous partagerons des mises à jour au fur et à mesure que ces 18 animaux guérissent et trouvent leur seconde chance. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de [Nom de l'organisation]**
Mardi de la générosité : des légendes sociales pour les sauvetages d'animaux exotiques

modèle 1

🦎 **C'est Giving Tuesday** - et 25 animaux exotiques sauvés ont besoin de soins médicaux d'urgence AUJOURD'HUI. Des perroquets blessés aux reptiles abandonnés, ces animaux comptent sur nous pour un traitement vétérinaire salvateur. [Insérer le lien de don] Votre don fait une différence immédiate : **40$** = antibiotiques pour un iguane sauvé **125 $** = chirurgie d'urgence pour un oiseau blessé **300 $** = un mois de soins spécialisés de rétablissement Parce que nous utilisons Zeffy, **100% de votre don va directement aux soins des animaux** - aucun frais n'est prélevé, aucune réduction. L'intégralité de votre don finance la mission. Ces 25 animaux méritent une seconde chance. Aidez-nous à la leur donner. [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité 🦁 Chaque tigre, ours et primate sauvé mérite une seconde chance dans la vie. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour améliorer les abris d'hiver - parce que nos animaux ont besoin d'espaces chauds et sûrs lorsque les températures chutent. [Insérer le lien de don] 25 $ = Une semaine de nourriture spécialisée pour un animal 50 $ = Chauffage d'un enclos pendant les vagues de froid 100 $ = Fournitures vétérinaires d'urgence pour les animaux recueillis en sauvetage Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don va directement aux opérations de soins et de sauvetage des animaux. Ces créatures incroyables ont déjà survécu à tant de choses. Avec votre aide, nous pouvons leur offrir le sanctuaire qu'elles méritent. Merci de croire aux secondes chances 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et chaque tigre, ours et primate sauvé mérite une seconde chance. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 8 000 dollars pour financer les soins vétérinaires d'urgence des 47 animaux exotiques de notre sanctuaire. - 50 $ = une semaine de médicaments spécialisés pour un tigre en convalescence - 150 $ = fournitures de chirurgie d'urgence pour les animaux sauvages blessés - 300 $ = un mois d'activités d'enrichissement qui aident les animaux traumatisés à guérir Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement aux soins des animaux, sans frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite équipe qui donne à ces incroyables créatures la dignité qu'elles méritent. Si le sauvetage des animaux sauvages résonne avec vous - partagez, faites un don, ou laissez un mot ci-dessous 🐅. #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les sauvetages d'animaux exotiques

Idée 1

🦎 Parrainage d'une espèce

🦎 Sponsor-a-Species Drive
Les donateurs "adoptent" des animaux spécifiques pour les frais de soins mensuels (25 $ pour les tigres, 50 $ pour les primates, 100 $ pour les grands félins). Partagez des photos et des mises à jour. Suivez le compteur d'adoption en direct sur votre page.

Idée 2

🏥 Défi du Fonds d'urgence vétérinaire

🏥 Emergency Vet Fund Challenge
Fixez un objectif de 48 heures pour les cas médicaux urgents. Partagez les mises à jour en temps réel et les factures des vétérinaires. Les donateurs voient exactement comment leurs dons de 20 à 500 $ sauvent des vies.

Idée 3

🍎 Campagne Feed-the-Herd

🍎 Feed-the-Herd Campaign
Permettre aux supporters de financer les coûts alimentaires hebdomadaires par type d'animal. Affichez des barres de progression en direct pour chaque espèce. 15 $ nourrissent un singe, 75 $ nourrissent une famille de tigres.

Idée 4

🏠 Défi "Construire un habitat

🏠 Build-a-Habitat Challenge
Les donateurs financent des améliorations spécifiques de l'habitat (30 $ pour les jouets d'enrichissement, 100 $ pour les réparations d'abris, 250 $ pour les nouveaux enclos). Partagez des photos avant/après et des mises à jour sur les progrès réalisés au fur et à mesure que vous construisez.

Idée 5

🎓 Parrainage de l'éducation à la vie sauvage

🎓 Parrainage de l'éducation à la vie sauvage
Les donateurs parrainent des visites d'écoles ou des programmes éducatifs. 40 $ financent une présentation en classe, 150 $ couvrent une assemblée scolaire complète. Suivez les élèves atteints en direct.

Idée 6

🚑 Fonds de transport de sauvetage

🚑 Fonds de transport pour les sauvetages
Couvrir les frais d'essence, de transport et de transport d'urgence pour les nouveaux sauvetages. Fixer des objectifs horaires pendant la haute saison des sauvetages. 25 $ = une mission de transport.

