Idée 1

🦎 Parrainage d'une espèce

🦎 Sponsor-a-Species Drive

Les donateurs "adoptent" des animaux spécifiques pour les frais de soins mensuels (25 $ pour les tigres, 50 $ pour les primates, 100 $ pour les grands félins). Partagez des photos et des mises à jour. Suivez le compteur d'adoption en direct sur votre page.

Idée 2

🏥 Défi du Fonds d'urgence vétérinaire

🏥 Emergency Vet Fund Challenge

Fixez un objectif de 48 heures pour les cas médicaux urgents. Partagez les mises à jour en temps réel et les factures des vétérinaires. Les donateurs voient exactement comment leurs dons de 20 à 500 $ sauvent des vies.

Idée 3

🍎 Campagne Feed-the-Herd

🍎 Feed-the-Herd Campaign

Permettre aux supporters de financer les coûts alimentaires hebdomadaires par type d'animal. Affichez des barres de progression en direct pour chaque espèce. 15 $ nourrissent un singe, 75 $ nourrissent une famille de tigres.

Idée 4

🏠 Défi "Construire un habitat

🏠 Build-a-Habitat Challenge

Les donateurs financent des améliorations spécifiques de l'habitat (30 $ pour les jouets d'enrichissement, 100 $ pour les réparations d'abris, 250 $ pour les nouveaux enclos). Partagez des photos avant/après et des mises à jour sur les progrès réalisés au fur et à mesure que vous construisez.

Idée 5

🎓 Parrainage de l'éducation à la vie sauvage

🎓 Parrainage de l'éducation à la vie sauvage

Les donateurs parrainent des visites d'écoles ou des programmes éducatifs. 40 $ financent une présentation en classe, 150 $ couvrent une assemblée scolaire complète. Suivez les élèves atteints en direct.

Idée 6

🚑 Fonds de transport de sauvetage

🚑 Fonds de transport pour les sauvetages

Couvrir les frais d'essence, de transport et de transport d'urgence pour les nouveaux sauvetages. Fixer des objectifs horaires pendant la haute saison des sauvetages. 25 $ = une mission de transport.