Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus d'animaux exotiques, sans travail supplémentaire.
Idée 1
🦎 Sponsor-a-Species Drive
Les donateurs "adoptent" des animaux spécifiques pour les frais de soins mensuels (25 $ pour les tigres, 50 $ pour les primates, 100 $ pour les grands félins). Partagez des photos et des mises à jour. Suivez le compteur d'adoption en direct sur votre page.
Idée 2
🏥 Emergency Vet Fund Challenge
Fixez un objectif de 48 heures pour les cas médicaux urgents. Partagez les mises à jour en temps réel et les factures des vétérinaires. Les donateurs voient exactement comment leurs dons de 20 à 500 $ sauvent des vies.
Idée 3
🍎 Feed-the-Herd Campaign
Permettre aux supporters de financer les coûts alimentaires hebdomadaires par type d'animal. Affichez des barres de progression en direct pour chaque espèce. 15 $ nourrissent un singe, 75 $ nourrissent une famille de tigres.
Idée 4
🏠 Build-a-Habitat Challenge
Les donateurs financent des améliorations spécifiques de l'habitat (30 $ pour les jouets d'enrichissement, 100 $ pour les réparations d'abris, 250 $ pour les nouveaux enclos). Partagez des photos avant/après et des mises à jour sur les progrès réalisés au fur et à mesure que vous construisez.
Idée 5
🎓 Parrainage de l'éducation à la vie sauvage
Les donateurs parrainent des visites d'écoles ou des programmes éducatifs. 40 $ financent une présentation en classe, 150 $ couvrent une assemblée scolaire complète. Suivez les élèves atteints en direct.
Idée 6
🚑 Fonds de transport pour les sauvetages
Couvrir les frais d'essence, de transport et de transport d'urgence pour les nouveaux sauvetages. Fixer des objectifs horaires pendant la haute saison des sauvetages. 25 $ = une mission de transport.
Mardi de la générosité : des légendes sociales pour les sauvetages d'animaux exotiques
modèle 1
modèle 2
modèle 3