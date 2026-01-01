Modèles du mardi de la générosité pour les programmes d'équithérapie

Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Equine Therapy Programs

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce pourrait tout changer pour nos chevaux 🐴 Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour offrir 25 séances de guérison à des vétérans, des enfants ayant des besoins spéciaux et des survivants de traumatismes grâce à notre programme de thérapie équine. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement à nos chevaux et à nos programmes - et non à des frais de carte de crédit ou à des plateformes. Soyez l'un des 10 premiers donateurs pour lancer notre campagne → Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres que la guérison est possible. Merci de croire au pouvoir des chevaux pour guérir les cœurs. - L'équipe de [Nom de l'organisation].
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today is Giving Tuesday — help horses heal hearts 🐴 **It's Giving Tuesday** — and today, your gift can transform lives through the healing power of horses. We're raising funds to provide **25 healing sessions** for veterans, children with special needs, and trauma survivors through our equine therapy program. Your donation can help provide: - **$50** — one healing session with our therapy horses - **$125** — three sessions for a child with special needs - **$250** — five sessions for a veteran working through trauma **100% of your donation goes directly to our horses and programs** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help horses heal hearts today →]({{donation_link}}) Together, we can provide 25 life-changing sessions where healing happens one gentle moment at a time. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Here's what you made possible this Giving Tuesday 🐴 **Thank you for being part of something incredible this Giving Tuesday.** You showed up in a big way. Here's what we accomplished together: **Total raised: $1,250** **25 healing sessions** are now funded for veterans, children with special needs, and trauma survivors — thanks to your generosity. Here's what makes this even more powerful: **By using Zeffy, we saved $63 in fees** — enough to fund one more healing session with our therapy horses. *One supporter told us:* "Every message we got this week reminded us how powerful community can be when horses and humans come together." [Follow us on Instagram]({{social_link}}) to see these healing stories unfold — we'll be sharing updates as these 25 sessions change lives, one gentle moment at a time. With gratitude, **The [Org Name] Team**
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les programmes d'équithérapie

modèle 1

🐴 C'est le Mardi de la générosité - et aujourd'hui, votre don peut aider les chevaux à guérir les cœurs. Nous collectons des fonds pour **25 séances de guérison** pour les anciens combattants, les enfants ayant des besoins spéciaux et les survivants de traumatismes grâce à notre programme de thérapie équine. [Insérer le lien de don] Votre don permet une véritable guérison : 💙 **50$** = une séance avec nos chevaux de thérapie 125 $** = trois séances pour un enfant ayant des besoins particuliers **250 $** = cinq séances pour un ancien combattant qui travaille sur un traumatisme Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance des séances de guérison, et non des frais de plateforme. Ensemble, nous pouvons offrir 25 moments qui changent la vie, où la guérison se produit une étape douce à la fois. [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité 🐴 Et nos chevaux sont prêts à changer des vies. Nous collectons aujourd'hui 3 000 dollars pour financer des séances de thérapie pour les enfants qui ont le plus besoin de guérison. [Insérer le lien de don] 25 $ = Une séance pour un enfant souffrant de SSPT 50 $ = Une semaine de thérapie pour un adolescent en crise 100 $ = Un mois de guérison pour une famille Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. 100% va directement à nos chevaux et aux enfants qu'ils servent. Chaque enfant mérite de se sentir en sécurité, d'être entendu et de retrouver son intégrité. Aidez-nous à y parvenir dès aujourd'hui 💙 [Insérer le lien de don] #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et pour les chevaux qui guérissent les cœurs, chaque dollar compte. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 8 000 dollars pour financer des séances d'équitation thérapeutique destinées aux enfants handicapés et aux victimes de traumatismes. - 50 $ = une séance de guérison pour un enfant - 150 $ = un mois de thérapie pour une famille - 500 $ = équipement spécialisé pour l'équitation adaptée Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, de sorte que chaque dollar va directement à nos chevaux et à nos cavaliers - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite équipe qui crée des espaces sûrs où la guérison se produit. Si notre mission résonne - partagez, donnez, ou laissez un mot ci-dessous 💙. #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les programmes d'équithérapie

‍Idea 1

🐴 Journée de parrainage d'un cheval

Les donateurs parrainent les soins d'un cheval pour une journée (50 $), une semaine (300 $) ou un mois (1 200 $). Ils partagent les mises à jour et les photos des progrès de "leur" cheval avec les clients de la thérapie.

‍Idea 2

🎯 Equiper notre écurie

Les donateurs financent des équipements thérapeutiques spécifiques : cordes de guidage (25 $), kits de toilettage (75 $) ou selles adaptées (500 $). Affichez une barre de progression en direct et célébrez chaque étape franchie.

‍Idea 3

🏠 Visite virtuelle stable

Organisez une visite virtuelle de l'écurie avec des questions et réponses en direct. Fixer des objectifs de dons pour l'alimentation, les frais vétérinaires et l'entretien des installations. Les donateurs rendent visite aux chevaux qu'ils aident à guérir.

‍Idea 4

💝 Fonds de session

Les donateurs financent des séances de thérapie pour des groupes spécifiques : anciens combattants (100 dollars), enfants autistes (75 dollars) ou survivants de traumatismes (150 dollars). Partagez les histoires de réussite anonymes et les mises à jour sur l'impact des séances.

‍Idea 5

🌾 Care Essentials Drive

Créez des paliers de dons pour les soins essentiels aux chevaux : balles de foin (30 $), visites chez le maréchal-ferrant (80 $) ou examens vétérinaires (200 $). Affichez en temps réel l'évolution du financement et célébrez les étapes importantes des soins.

‍Idea 6

📱 Rencontrer le troupeau en direct

Organiser une émission en direct intitulée "Meet the Herd" (Rencontrer le troupeau), au cours de laquelle les sympathisants peuvent faire un don pour baptiser les exercices thérapeutiques du nom des chevaux. Partager des démonstrations en direct d'activités assistées par des chevaux et des avancées pour les clients.

