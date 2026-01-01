‍Idea 1

🐴 Journée de parrainage d'un cheval

Les donateurs parrainent les soins d'un cheval pour une journée (50 $), une semaine (300 $) ou un mois (1 200 $). Ils partagent les mises à jour et les photos des progrès de "leur" cheval avec les clients de la thérapie.

‍Idea 2

🎯 Equiper notre écurie

Les donateurs financent des équipements thérapeutiques spécifiques : cordes de guidage (25 $), kits de toilettage (75 $) ou selles adaptées (500 $). Affichez une barre de progression en direct et célébrez chaque étape franchie.

‍Idea 3

🏠 Visite virtuelle stable

Organisez une visite virtuelle de l'écurie avec des questions et réponses en direct. Fixer des objectifs de dons pour l'alimentation, les frais vétérinaires et l'entretien des installations. Les donateurs rendent visite aux chevaux qu'ils aident à guérir.

‍Idea 4

💝 Fonds de session

Les donateurs financent des séances de thérapie pour des groupes spécifiques : anciens combattants (100 dollars), enfants autistes (75 dollars) ou survivants de traumatismes (150 dollars). Partagez les histoires de réussite anonymes et les mises à jour sur l'impact des séances.

‍Idea 5

🌾 Care Essentials Drive

Créez des paliers de dons pour les soins essentiels aux chevaux : balles de foin (30 $), visites chez le maréchal-ferrant (80 $) ou examens vétérinaires (200 $). Affichez en temps réel l'évolution du financement et célébrez les étapes importantes des soins.

‍Idea 6

📱 Rencontrer le troupeau en direct

Organiser une émission en direct intitulée "Meet the Herd" (Rencontrer le troupeau), au cours de laquelle les sympathisants peuvent faire un don pour baptiser les exercices thérapeutiques du nom des chevaux. Partager des démonstrations en direct d'activités assistées par des chevaux et des avancées pour les clients.