‍Idea 1

📚 Parrainage d'un étudiant

Les donateurs parrainent un élève pour 25, 50 ou 100 dollars. Chaque parrainage permet de financer des besoins spécifiques (fournitures, sorties scolaires, tutorat). Ils partagent des informations sur la façon dont leur don contribue à la réussite de l'élève.

‍Idea 2

🎒 Fonds pour les salles de classe

Créez des niveaux de financement pour les éléments essentiels de la classe : 15 dollars pour les fournitures artistiques, 40 dollars pour les livres, 75 dollars pour les outils technologiques. Afficher une barre de progression en direct et permettre aux enseignants d'envoyer des vidéos de remerciement.

‍Idea 3

🎨 Vente aux enchères de la vitrine des étudiants

Les anciens élèves et les membres de la communauté font des offres sur les œuvres d'art, les projets scientifiques ou les spectacles des élèves. Fixez des prix d'achat immédiat pour simplifier les enchères. Les fonds soutiennent les programmes qui ont créé l'œuvre.

‍Idea 4

📹 Fonds vidéo de remerciement

Les parents et les enseignants créent des messages vidéo pour remercier les personnes qui les soutiennent. Les donateurs donnent entre 10 et 50 dollars pour "parrainer" une vidéo de remerciement. Chaque vidéo finance les besoins spécifiques d'une classe tout en établissant des liens personnels avec votre communauté.

‍Idea 5

📝 Collecte de la liste de souhaits des enseignants

Établir des niveaux de financement pour les listes de souhaits des enseignants : 20 $ pour les fournitures, 50 $ pour les livres, 100 $ pour les excursions. Les enseignants font le point sur les progrès accomplis et partagent des photos des objets en action. C'est simple, visuel et cela a un impact direct.

‍Idea 6

🎓 Grad Year Giving

Les anciens élèves font don du montant correspondant à leur année d'obtention du diplôme (2024 $ = 20,24 $). Créez un formulaire simple avec des montants prédéfinis par décennie. Expliquez comment les fonds soutiennent les étudiants actuels qui suivent leurs traces.