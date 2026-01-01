Modèles de mardi de la générosité pour les fondations éducatives

Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus d'étudiants, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Décoratif

Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines de fondations éducatives, lui font confiance.

Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Fondations éducatives

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce pourrait tout changer 📚 Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour offrir des bourses d'études à 25 étudiants qui en ont le plus besoin. Chaque don précoce nous rapproche de l'ouverture de portes qui pourraient autrement rester fermées. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté aux bourses d'études - et non aux frais de carte de crédit ou aux coûts de la plateforme. Faites partie des 10 premiers donateurs à lancer notre campagne → {{donation_link}} Votre don initial crée une dynamique et montre aux autres donateurs que nous sommes déterminés à rendre l'éducation accessible. Merci de croire au pouvoir de l'éducation. - L'équipe de [Nom de l'organisation].
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — your scholarship gift opens doors 🎓 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide educational scholarships for 25 students who need them most. Every gift brings us closer to opening doors that might otherwise stay closed. Your donation can help provide: - **$50** — textbooks for one semester - **$150** — application fees for 5 college applications - **$500** — one full semester scholarship **100% of your donation goes to student scholarships** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a student reach their potential →]({{donation_link}}) Together, we can give 25 students the chance they deserve to pursue their dreams. – The [Org Name] Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🎓 **Merci de faire partie de quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité.** Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 8 750 $**. **Grâce à votre générosité, 18 étudiants ont désormais accès à des bourses d'études, à des manuels scolaires et à un soutien pour leurs demandes d'inscription. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 438 $ en frais de scolarité** - assez pour financer les manuels scolaires de 8 étudiants supplémentaires. *Un donateur nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsqu'elle se mobilise autour de l'éducation". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires de bourses se dérouler - nous partagerons des mises à jour au fur et à mesure que les étudiants utiliseront ces fonds pour poursuivre leurs rêves. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de [Nom de l'organisation]**
Copier le contenu
COPIE !

Mardi de la générosité Légendes sociales pour les fondations éducatives

modèle 1

**C'est le mardi de la générosité** - et aujourd'hui, votre don peut changer l'avenir d'un étudiant. 📚 Nous collectons des fonds pour offrir des bourses d'études à 25 étudiants qui en ont le plus besoin. Chaque don ouvre des portes qui pourraient autrement rester fermées. [Insérer le lien de donation] Votre impact : **50$** = manuels scolaires pour un semestre **150 $** = frais de dossier pour 5 demandes d'inscription à l'université **500$** = une bourse d'études pour un semestre complet Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - votre **don complet finance les bourses**, pas les coûts de la plateforme. Aidez-nous à donner à 25 étudiants la chance qu'ils méritent de poursuivre leurs rêves. 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 📚 Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour offrir des bourses aux étudiants qui en ont le plus besoin. [Insérer le lien de donation] 25 $ = manuels scolaires pour un semestre 📖 50 $ = un mois d'aide au tutorat 50 $ = un mois de soutien scolaire 100 $ = frais de dossier pour l'obtention d'une bourse d'études Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - votre don complet finance les rêves des étudiants. 💙 Chaque dollar que vous donnez aujourd'hui sert directement à éliminer les obstacles à l'éducation. Merci de croire en nos étudiants ! #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et nous collectons 8 000 dollars pour financer des bourses d'études pour les étudiants défavorisés qui rêvent d'aller à l'université mais n'ont pas les moyens de s'y rendre. [Insérer le lien de donation] Chaque dollar collecté aujourd'hui servira directement à éliminer les obstacles financiers à l'enseignement supérieur. Voici l'impact de votre don : - 50 $ = matériel de préparation au SAT pour un étudiant - 150 $ = prise en charge des frais de demande d'inscription à l'université - 500 $ = bourse d'études semestrielle Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement aux bourses d'études des étudiants - et non aux frais de traitement. Cela signifie que plus d'étudiants reçoivent le soutien dont ils ont besoin. Nous sommes fiers de notre petite équipe qui rend les rêves d'université accessibles. Si l'équité en matière d'éducation vous touche, partagez ce message, faites un don ou écrivez-nous ci-dessous 💙. #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Idées de campagnes du mardi de la charité pour les fondations éducatives

‍Idea 1

📚 Parrainage d'un étudiant

Les donateurs parrainent un élève pour 25, 50 ou 100 dollars. Chaque parrainage permet de financer des besoins spécifiques (fournitures, sorties scolaires, tutorat). Ils partagent des informations sur la façon dont leur don contribue à la réussite de l'élève.

‍Idea 2

🎒 Fonds pour les salles de classe

Créez des niveaux de financement pour les éléments essentiels de la classe : 15 dollars pour les fournitures artistiques, 40 dollars pour les livres, 75 dollars pour les outils technologiques. Afficher une barre de progression en direct et permettre aux enseignants d'envoyer des vidéos de remerciement.

‍Idea 3

🎨 Vente aux enchères de la vitrine des étudiants

Les anciens élèves et les membres de la communauté font des offres sur les œuvres d'art, les projets scientifiques ou les spectacles des élèves. Fixez des prix d'achat immédiat pour simplifier les enchères. Les fonds soutiennent les programmes qui ont créé l'œuvre.

‍Idea 4

📹 Fonds vidéo de remerciement

Les parents et les enseignants créent des messages vidéo pour remercier les personnes qui les soutiennent. Les donateurs donnent entre 10 et 50 dollars pour "parrainer" une vidéo de remerciement. Chaque vidéo finance les besoins spécifiques d'une classe tout en établissant des liens personnels avec votre communauté.

‍Idea 5

📝 Collecte de la liste de souhaits des enseignants

Établir des niveaux de financement pour les listes de souhaits des enseignants : 20 $ pour les fournitures, 50 $ pour les livres, 100 $ pour les excursions. Les enseignants font le point sur les progrès accomplis et partagent des photos des objets en action. C'est simple, visuel et cela a un impact direct.

‍Idea 6

🎓 Grad Year Giving

Les anciens élèves font don du montant correspondant à leur année d'obtention du diplôme (2024 $ = 20,24 $). Créez un formulaire simple avec des montants prédéfinis par décennie. Expliquez comment les fonds soutiennent les étudiants actuels qui suivent leurs traces.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.