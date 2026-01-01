‍Idea 1

📚 Parrainage d'un étudiant

Campagne de parrainage d'un élève Les donateurs financent des besoins spécifiques des élèves (25 $ de fournitures, 50 $ de sorties scolaires, 100 $ de tutorat). Montrez les progrès en direct et remerciez les donateurs avec des œuvres d'art ou des notes des élèves.

‍Idea 2

🎒 Défi "Remplir le sac à dos

🎒 Défi "Remplir le sac à dos Créez des paliers de dons pour les besoins essentiels de l'école. 15 $ alimentent les programmes de repas, 35 $ stockent les fournitures scolaires, 75 $ financent les programmes extrascolaires. Suivez l'impact en temps réel.

‍Idea 3

🏆 Fonds d'appréciation des enseignants

🏆 Fonds d'appréciation des enseignants Laissez les membres de la communauté parrainer les listes de souhaits des enseignants ou les projets de la classe. Fixez des objectifs de financement, partagez des histoires d'enseignants et célébrez la réalisation des objectifs.

‍Idea 4

📖 Collecte de fonds pour le défi lecture

📖 Défi lecture - Collecte de fonds Les élèves comptabilisent les minutes de lecture tandis que les supporters s'engagent pour chaque page ou heure lue. Fixez des objectifs de classe, partagez les mises à jour des progrès et célébrez ensemble les étapes de l'alphabétisation.

‍Idea 5

🎓 Future Fund Drive

🎓 Collecte de fonds pour l'avenir Créez des fonds pour l'année de remise des diplômes où les familles contribuent mensuellement aux besoins de l'année de terminale. Suivez les progrès par classe, créez une communauté et réduisez le stress de la collecte de fonds de dernière minute.

‍Idea 6

📱 Laboratoire d'apprentissage "du texte au don" (Text-to-Give Learning Lab)

📱 Laboratoire d'apprentissage "Text-to-Give Installez des codes QR dans l'école pour des dons rapides. Les parents les scannent pendant le ramassage, les événements ou les réunions. Parfait pour les familles occupées qui soutiennent des programmes en déplacement.