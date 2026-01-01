Modèles du mardi de la générosité pour les organisations à but non lucratif du secteur de l'éducation

Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus d'étudiants, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Décoratif

Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines d'organisations à but non lucratif du secteur de l'éducation, lui font confiance.

Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Education Nonprofits

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce donne le coup d'envoi à quelque chose d'important 📚 Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour fournir des fournitures scolaires et des ressources d'apprentissage à 75 élèves qui en ont le plus besoin. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Et grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement aux élèves - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Faites partie des 10 premiers donateurs à lancer la campagne → Votre premier don crée une dynamique et incite d'autres personnes à faire de même. Merci de croire en ces enfants. Nous ne faisons que commencer. - L'équipe de [Nom de l'organisation].
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — your gift changes everything 📚 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide school supplies and learning resources for 75 students who need them most. Every donation brings us closer to filling backpacks and brightening futures. Your donation can help provide: - **$25** — a complete set of notebooks and pencils for one student - **$75** — art supplies and reading books for a whole classroom - **$150** — a full backpack of supplies plus learning games for three students **100% of your donation goes directly to students** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a student succeed this year →]({{donation_link}}) Together, we can make sure all 75 kids have what they need to learn and grow. – The [Org Name] Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 📚 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous avez fait preuve d'une grande générosité. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total recueilli : 3 750 $** **Grâce à votre générosité, 75 élèves** disposent désormais des fournitures scolaires et des ressources d'apprentissage dont ils ont besoin pour réussir. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 188 $ de frais** - de quoi financer les fournitures de 7 élèves supplémentaires. *Un parent nous a dit : "Voir le visage de ma fille lorsqu'elle a reçu ses nouvelles fournitures artistiques m'a rappelé pourquoi la communauté est si importante". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces sacs à dos en action - le meilleur reste à venir. Avec gratitude, **L'équipe de [Nom de l'organisation]**
Copier le contenu
COPIE !

Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation

modèle 1

**C'est le mardi de la générosité** - et chaque dollar que vous donnez aujourd'hui change la vie d'un élève. 📚 Nous collectons des fonds pour fournir des fournitures scolaires et des ressources d'apprentissage à 75 élèves qui en ont le plus besoin. [Insérer le lien de don] Votre don peut permettre de fournir : **25$** = des cahiers et des crayons pour un élève **50 $** = des fournitures artistiques pour toute une classe **100$** = un sac à dos complet et des jeux d'apprentissage Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - votre don complet finance la mission. 💙 Aidez-nous à atteindre les 75 enfants aujourd'hui. [Insérer le lien de don] #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 📚 Chaque enfant mérite d'avoir accès à une éducation de qualité - mais trop de salles de classe manquent encore de l'essentiel. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour acheter de nouveaux livres, des fournitures et du matériel d'apprentissage qui auront un impact sur plus de 200 élèves cette année. [Insérer le lien de don] 💙 $25 = Un kit de démarrage pour la bibliothèque de la classe 50 $ = Fournitures artistiques pour 30 enfants 100 $ = Outils technologiques pour l'apprentissage pratique Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don va directement aux enfants qui en ont le plus besoin. Aidez-nous à donner à chaque élève les outils qu'il mérite. Chaque dollar fait la différence. [Insérer le lien de don] Merci de croire en notre mission 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

C'est le mardi de la générosité et nous nous mobilisons pour les étudiants qui ont le plus besoin de nous. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 3 000 dollars pour financer des programmes d'alphabétisation destinés aux enfants défavorisés de notre communauté. Votre impact : - 25 $ = lecture de livres pour un enfant - 75 $ = séances de tutorat pendant un mois - 150 $ = kit d'alphabétisation complet pour une classe Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement aux élèves - sans frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite équipe qui rend l'éducation accessible. Si notre mission vous interpelle, partagez-la, faites un don ou écrivez-nous un mot ci-dessous 📚 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Idées de campagnes du mardi de la charité pour les organisations à but non lucratif du secteur de l'éducation

‍Idea 1

📚 Parrainage d'un étudiant

Campagne de parrainage d'un élève Les donateurs financent des besoins spécifiques des élèves (25 $ de fournitures, 50 $ de sorties scolaires, 100 $ de tutorat). Montrez les progrès en direct et remerciez les donateurs avec des œuvres d'art ou des notes des élèves.

‍Idea 2

🎒 Défi "Remplir le sac à dos

🎒 Défi "Remplir le sac à dos Créez des paliers de dons pour les besoins essentiels de l'école. 15 $ alimentent les programmes de repas, 35 $ stockent les fournitures scolaires, 75 $ financent les programmes extrascolaires. Suivez l'impact en temps réel.

‍Idea 3

🏆 Fonds d'appréciation des enseignants

🏆 Fonds d'appréciation des enseignants Laissez les membres de la communauté parrainer les listes de souhaits des enseignants ou les projets de la classe. Fixez des objectifs de financement, partagez des histoires d'enseignants et célébrez la réalisation des objectifs.

‍Idea 4

📖 Collecte de fonds pour le défi lecture

📖 Défi lecture - Collecte de fonds Les élèves comptabilisent les minutes de lecture tandis que les supporters s'engagent pour chaque page ou heure lue. Fixez des objectifs de classe, partagez les mises à jour des progrès et célébrez ensemble les étapes de l'alphabétisation.

‍Idea 5

🎓 Future Fund Drive

🎓 Collecte de fonds pour l'avenir Créez des fonds pour l'année de remise des diplômes où les familles contribuent mensuellement aux besoins de l'année de terminale. Suivez les progrès par classe, créez une communauté et réduisez le stress de la collecte de fonds de dernière minute.

‍Idea 6

📱 Laboratoire d'apprentissage "du texte au don" (Text-to-Give Learning Lab)

📱 Laboratoire d'apprentissage "Text-to-Give Installez des codes QR dans l'école pour des dons rapides. Les parents les scannent pendant le ramassage, les événements ou les réunions. Parfait pour les familles occupées qui soutiennent des programmes en déplacement.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.