Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Sauveteurs de chiens

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce pourrait sauver 25 chiens ce mardi 🐕 Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour sauver et soigner 25 chiens qui ont besoin de soins médicaux d'urgence, de nourriture et d'un abri sûr. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Et grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement au sauvetage des chiens - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Faites partie des 10 premiers donateurs à lancer la campagne → Votre premier don crée une dynamique et incite d'autres personnes à faire de même. Merci de faire partie de cette campagne. Ces chiots comptent sur nous. - L'équipe de [Nom de l'organisation].
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

It's Giving Tuesday — help us save 25 dogs today 🐕 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to rescue and care for 25 dogs who need emergency medical treatment, food, and safe shelter. Every gift brings us closer to that goal. Your donation can help provide: - **$25** — one week of food for a rescue dog - **$75** — emergency medical care for one pup - **$150** — full intake care (medical, food, shelter) for one dog **100% of your donation goes to dog rescue** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help save a dog's life today →]({{donation_link}}) Together, we can give 25 dogs the second chance they deserve. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Here's what you made possible this Giving Tuesday 🐕 **Thank you for being part of something incredible this Giving Tuesday.** You showed up in a big way. Here's what we accomplished together: **Total raised: $3,750** **15 dogs** now have access to emergency medical care, food, and safe shelter — thanks to your generosity. Here's what makes this even more powerful: **By using Zeffy, we saved $188 in fees** — enough to fund one more week of medical care for a recovering pup. *One supporter told us:* "Every message we got this week reminded us how powerful community can be when dogs need us most." [Follow us on Instagram]({{social_link}}) to see these rescue stories unfold — the best is yet to come. With gratitude, **The [Org Name] Team**
Mardi de la générosité : des légendes sociales pour les sauveteurs de chiens

modèle 1

🐕 C'est le mardi de la générosité - et 25 chiens de sauvetage ont besoin de notre aide AUJOURD'HUI. Nous collectons des fonds d'urgence pour les soins médicaux, la nourriture et un abri sûr pour les chiots qui n'ont nulle part où aller. [Insérer le lien de don] Votre don fait une différence immédiate : **25$** = une semaine de nourriture pour un chien de sauvetage **50 $** = soins médicaux d'urgence **100$** = soins d'admission complets pour un chiot Parce que nous utilisons Zeffy, 100% de votre don va directement au sauvetage des chiens - aucun frais n'est prélevé, donc votre don complet sauve des vies. Ces adorables chiots comptent sur nous. Pouvez-vous nous aider à leur donner la seconde chance qu'ils méritent ? [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité 🐕 Chaque chien en sauvetage mérite une seconde chance d'être aimé. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour couvrir les soins médicaux, la nourriture et l'hébergement des 47 chiens actuellement sous notre responsabilité. [Insérer le lien de don] 25 $ = une semaine de nourriture pour un chiot 50 $ = vaccins pour un nouveau chiot 100 $ = visite d'urgence chez le vétérinaire Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - la totalité de votre don va directement aux chiens qui en ont le plus besoin. Ces âmes douces comptent sur nous. Pouvez-vous nous aider à leur donner l'amour qu'ils méritent ? [Insérer le lien de don] Merci d'être leur voix 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité, et nous sommes prêts à aider les chiens qui ont le plus besoin de nous. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 3 000 dollars pour couvrir les frais vétérinaires d'urgence et les frais de transport des chiens retirés de refuges surpeuplés. - 50 $ = vaccins pour un chien de refuge - 150 $ = chirurgie d'urgence pour un chiot dans le besoin - 300 $ = soins médicaux complets + transport pour un chien âgé Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, afin que chaque dollar serve directement à sauver des vies - et non à payer des frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite mais puissante équipe qui fait des miracles tous les jours. Si sauver des chiens vous touche, partagez, faites un don ou parlez-nous d'un sauvetage qui a changé votre vie 🐕. #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les associations de protection des chiens

Idée 1

🐾 Parrainage d'un chiot

🐾 Parrainage d'un chiot Les donateurs "adoptent" les soins d'un chien de sauvetage pour 50 dollars par mois. Partagez des photos, des mises à jour et des besoins. Suivez les parrainages grâce à des niveaux de dons simples, parfaits pour établir des relations durables.

Idée 2

🏠 Fonds pour la famille d'accueil

🏠 Fonds pour les familles d'accueil Créez des paliers de dons pour l'approvisionnement des familles d'accueil : 25 $ nourrissent un chien pendant une semaine, 75 $ couvrent les examens vétérinaires, 150 $ financent les soins d'urgence. Montrez en direct les progrès réalisés pour atteindre les objectifs mensuels.

Idée 3

🎾 Tail-Wagging Auction

🎾 Tail-Wagging Auction (vente aux enchères) Organisez une vente aux enchères en ligne de 24 heures avec des jouets pour chiens, des séances de dressage et des portraits d'animaux. Fixez des prix d'achat immédiat pour des gains rapides. Chaque enchère contribue à couvrir les frais d'adoption.

Idée 4

🐕 Défi du relais de sauvetage

Défi du relais de sauvetage Les supporters s'engagent pour chaque kilomètre parcouru par les bénévoles qui marchent/courent avec des chiens adoptables. Fixez des objectifs de distance, partagez des mises à jour en direct avec des photos, et transformez l'exercice en financement des frais d'adoption.

Idée 5

🎁 Liste de souhaits pour les fêtes de fin d'année

🎁 Liste de souhaits pour les fêtes de fin d'année Créez des listes de souhaits de type Amazon pour les besoins de chaque chien : lits, jouets, friandises, soins médicaux. Les donateurs font leurs achats en fonction du prix (10 à 100 dollars) et voient exactement ce qu'ils achètent.

Idée 6

📸 Concours de photos de chiots

📸 Concours de photos de chiots Demandez 5 $ de frais d'inscription pour le concours de la plus belle photo de sauvetage. Les votants paient 1 $ par vote. Le gagnant bénéficie d'une séance de portrait de son animal - tous les fonds couvrent les frais de stérilisation.

