Idée 1

🐾 Parrainage d'un chiot

🐾 Parrainage d'un chiot Les donateurs "adoptent" les soins d'un chien de sauvetage pour 50 dollars par mois. Partagez des photos, des mises à jour et des besoins. Suivez les parrainages grâce à des niveaux de dons simples, parfaits pour établir des relations durables.

Idée 2

🏠 Fonds pour la famille d'accueil

🏠 Fonds pour les familles d'accueil Créez des paliers de dons pour l'approvisionnement des familles d'accueil : 25 $ nourrissent un chien pendant une semaine, 75 $ couvrent les examens vétérinaires, 150 $ financent les soins d'urgence. Montrez en direct les progrès réalisés pour atteindre les objectifs mensuels.

Idée 3

🎾 Tail-Wagging Auction

🎾 Tail-Wagging Auction (vente aux enchères) Organisez une vente aux enchères en ligne de 24 heures avec des jouets pour chiens, des séances de dressage et des portraits d'animaux. Fixez des prix d'achat immédiat pour des gains rapides. Chaque enchère contribue à couvrir les frais d'adoption.

Idée 4

🐕 Défi du relais de sauvetage

Défi du relais de sauvetage Les supporters s'engagent pour chaque kilomètre parcouru par les bénévoles qui marchent/courent avec des chiens adoptables. Fixez des objectifs de distance, partagez des mises à jour en direct avec des photos, et transformez l'exercice en financement des frais d'adoption.

Idée 5

🎁 Liste de souhaits pour les fêtes de fin d'année

🎁 Liste de souhaits pour les fêtes de fin d'année Créez des listes de souhaits de type Amazon pour les besoins de chaque chien : lits, jouets, friandises, soins médicaux. Les donateurs font leurs achats en fonction du prix (10 à 100 dollars) et voient exactement ce qu'ils achètent.

Idée 6

📸 Concours de photos de chiots

📸 Concours de photos de chiots Demandez 5 $ de frais d'inscription pour le concours de la plus belle photo de sauvetage. Les votants paient 1 $ par vote. Le gagnant bénéficie d'une séance de portrait de son animal - tous les fonds couvrent les frais de stérilisation.