Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Services d'aide aux personnes handicapées

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre soutien change tout ce mardi 💙 Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne visant à fournir du matériel adapté et des services de soutien à 75 personnes handicapées de notre communauté. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté aux services aux personnes handicapées, et non aux frais de carte de crédit ou aux plates-formes. Faites partie des 15 premiers donateurs pour lancer notre campagne → Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres le pouvoir du soutien de la communauté. Merci de croire en l'inclusion et l'indépendance. - L'équipe de [Nom de l'organisme
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today is the day — your gift changes lives 💙 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide adaptive equipment and support services for 75 individuals with disabilities in our community. Every donation brings us closer to independence and inclusion for our neighbors. Your donation can help provide: - **$50** — adaptive kitchen tools for independent living - **$125** — mobility equipment rental for one month - **$300** — comprehensive accessibility assessment and equipment setup **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help someone live more independently today →]({{donation_link}}) Together, we can provide 75 people with the tools they need to thrive in their own homes and communities. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 💙 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 4 850 $** **62 personnes handicapées** ont maintenant accès à de l'équipement adapté et à des services de soutien, ce qui leur donne les outils dont elles ont besoin pour vivre de façon autonome dans leur propre maison et dans leur communauté. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 243 $ en frais** - assez pour financer des outils de cuisine adaptés pour 5 personnes de plus. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque nous nous rassemblons pour l'inclusion". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - nous partagerons la façon dont votre soutien change déjà des vies. Avec gratitude, **L'équipe de [Nom de l'organisation]**
Giving Tuesday : des sous-titres sociaux pour les services d'aide aux personnes handicapées

modèle 1

C'est le mardi de la générosité 💙 et nous collectons des fonds pour fournir de l'équipement adapté et des services de soutien à 75 personnes handicapées de notre communauté. Chaque don aide une personne à vivre de manière plus indépendante : [Insérer le lien de don] **25 $** = outils de cuisine adaptés pour cuisiner de façon autonome **50 $** = location d'équipement de mobilité pour un mois **125 $** = évaluation complète de l'accessibilité Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - la totalité de votre don finance l'indépendance et l'inclusion. Aidez-nous à atteindre 75 personnes aujourd'hui. Chaque dollar compte. [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité 💙 Chaque personne mérite la dignité, l'indépendance et le soutien pour s'épanouir. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour financer des équipements adaptés et des programmes d'accessibilité qui changent des vies. [Insérer le lien de don] 25 $ = Outils sensoriels pour un enfant 50 $ = Entretien de l'aide à la mobilité 100 $ = Semaine de soins de relève pour les familles Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. 100 % de chaque dollar va directement aux personnes que nous servons. Votre soutien crée un véritable changement. Merci de croire en l'inclusion et l'accessibilité pour tous. [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité et nous nous engageons pour la communauté des personnes handicapées avec détermination et transparence. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 8 000 dollars pour développer notre programme de technologie adaptée, qui aide les personnes handicapées à gagner en autonomie grâce à des appareils d'assistance et à des formations. Votre impact : - 50 $ = clavier adapté pour la formation professionnelle - 150 $ = séance d'évaluation de la mobilité - 300 $ = mois d'assistance technique Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement à nos participants - sans frais de traitement. C'est ainsi que nous maximisons votre générosité. Nous sommes fiers de notre petite mais puissante équipe qui a rendu cela possible. Si notre mission vous interpelle, partagez-la, faites un don ou écrivez-nous un mot ci-dessous 💙 #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les services d'aide aux personnes handicapées

Idée 1

♿ Parrainer une adaptation

Les partisans parrainent des équipements adaptés ou des modifications de l'accessibilité. Fixez des objectifs de financement pour les fauteuils roulants, les rampes d'accès ou les appareils de communication. Montrez l'impact réel avec des photos et des notes de remerciement de la part des bénéficiaires.

Idée 2

🧰 Le paquet "Build-a-Care" (construire un soin)

Créez des colis de soins pour des personnes ou des familles. Laissez les donateurs choisir des trousses de réconfort à 25 $, des fournitures thérapeutiques à 50 $ ou des ensembles de soutien mensuel à 100 $. Suivez les progrès réalisés grâce à un compteur en temps réel.

Idée 3

🌟 Vitrine des compétences

Organisez un spectacle virtuel de 24 heures mettant en vedette les personnes que vous servez. Vendez des billets, acceptez des dons pendant les représentations et célébrez les capacités tout en collectant des fonds pour les programmes.

Idée 4

🤝 Adoptez un ami

Les sympathisants "adoptent" une personne que vous servez pour le mois. 30 $ couvrent les besoins quotidiens, 60 $ ajoutent un soutien thérapeutique, 100 $ incluent les ressources familiales. Partagez des mises à jour et des notes de remerciement.

Idée 5

🎁 Liste de souhaits

Créer des listes de souhaits pour différents besoins (aides à la mobilité, outils sensoriels, appareils de communication). Les donateurs choisissent les articles à financer. Suivre les progrès avec des photos et des témoignages de bénéficiaires.

Idée 6

🎓 Compétences et sourires

Organiser des sessions de partage de compétences où les personnes que vous servez enseignent à d'autres (cuisine, art, musique). Faites payer une somme modique, acceptez les dons et célébrez les compétences tout en collectant des fonds pour le programme.

