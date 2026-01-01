Idée 1

♿ Parrainer une adaptation

Les partisans parrainent des équipements adaptés ou des modifications de l'accessibilité. Fixez des objectifs de financement pour les fauteuils roulants, les rampes d'accès ou les appareils de communication. Montrez l'impact réel avec des photos et des notes de remerciement de la part des bénéficiaires.

Idée 2

🧰 Le paquet "Build-a-Care" (construire un soin)

Créez des colis de soins pour des personnes ou des familles. Laissez les donateurs choisir des trousses de réconfort à 25 $, des fournitures thérapeutiques à 50 $ ou des ensembles de soutien mensuel à 100 $. Suivez les progrès réalisés grâce à un compteur en temps réel.

Idée 3

🌟 Vitrine des compétences

Organisez un spectacle virtuel de 24 heures mettant en vedette les personnes que vous servez. Vendez des billets, acceptez des dons pendant les représentations et célébrez les capacités tout en collectant des fonds pour les programmes.

Idée 4

🤝 Adoptez un ami

Les sympathisants "adoptent" une personne que vous servez pour le mois. 30 $ couvrent les besoins quotidiens, 60 $ ajoutent un soutien thérapeutique, 100 $ incluent les ressources familiales. Partagez des mises à jour et des notes de remerciement.

Idée 5

🎁 Liste de souhaits

Créer des listes de souhaits pour différents besoins (aides à la mobilité, outils sensoriels, appareils de communication). Les donateurs choisissent les articles à financer. Suivre les progrès avec des photos et des témoignages de bénéficiaires.

Idée 6

🎓 Compétences et sourires

Organiser des sessions de partage de compétences où les personnes que vous servez enseignent à d'autres (cuisine, art, musique). Faites payer une somme modique, acceptez les dons et célébrez les compétences tout en collectant des fonds pour le programme.