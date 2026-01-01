‍Idea 1

💌 Memory Stories Drive

Les sympathisants partagent un souvenir favori avec une personne atteinte de démence. Un sponsor donne 10 dollars par histoire (jusqu'à 2 500 dollars), ce qui permet de financer des soins de répit tout en honorant des moments précieux.

‍Idea 2

🧡 Campagne de colis de soins

Laissez les donateurs financer des colis de soins pour les familles (35 $ pour le kit d'urgence, 75 $ pour le kit de confort, 150 $ pour le soutien complet). Montrez l'avancement des travaux en direct et organisez une journée d'emballage facultative avec des bénévoles.

‍Idea 3

🕰️ Souvenirs pour la vente aux enchères de la mission

Organisez une vente aux enchères de souvenirs pendant 24 heures en présentant des objets donnés accompagnés d'histoires. Chaque enchère permet de soutenir les ressources et les groupes de soutien aux aidants.

‍Idea 4

Sponsor de l'heure de répit

Les sympathisants parrainent une heure de soins de répit pour 25 $. Suivez les progrès en direct et partagez les témoignages des aidants. Les fonds permettent d'offrir des pauses cruciales aux familles qui gèrent les soins aux personnes atteintes de démence.

‍Idea 5

🎵 Tribute Pages Drive

Créer des pages d'hommage simples où les familles partagent les chansons, les recettes ou les loisirs préférés de leurs proches. Les donateurs versent 15 dollars par hommage, ce qui permet de financer les ressources et les activités du groupe de soutien.

‍Idea 6

☕ Café-rencontre des soignants

Organiser des discussions virtuelles autour d'un café avec des soignants qui échangent des conseils et des histoires. L'entrée est payante (10 $) et les recettes permettent de financer des ateliers éducatifs et des programmes de soutien aux familles.