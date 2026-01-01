Modèles de mardi de la générosité pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence

Modèles de courriels pour le mardi des dons - Groupes de soutien aux personnes atteintes de démence

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre soutien fait toute la différence en ce mardi de la générosité 💙 Mardi prochain, c'est Giving Tuesday - une journée mondiale où les gens se rassemblent pour soutenir des causes qui leur tiennent à cœur. Nous lançons une campagne visant à fournir des ressources en soins de la mémoire et des groupes de soutien à 75 familles confrontées à la démence. Chaque don précoce apporte du réconfort et des liens aux familles qui en ont le plus besoin. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement à nos programmes - pas de frais de plateforme, pas de coûts cachés. Il n'y a que de l'impact pur pour les familles que nous servons. Faites partie des 15 premiers donateurs pour lancer notre campagne → Votre don initial crée une dynamique et montre aux autres donateurs que cette communauté se préoccupe de nous. Merci de soutenir les familles confrontées à la démence. Ensemble, nous sommes plus forts. - L'équipe de [Nom de l'organisme
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today is the day — your gift brings hope to families 💙 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide memory care resources and support groups for 75 families navigating dementia. Every gift brings comfort and connection when it's needed most. Your donation can help provide: - **$35** — one family support session - **$85** — a week of memory care resources - **$200** — a full month of group support for one family **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a family find hope and connection →]({{donation_link}}) Together, we can bring comfort to 75 families facing this journey. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 💙 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 4 280 $** **Grâce à votre générosité, 58 familles** aux prises avec la démence ont maintenant accès à des ressources sur les soins de la mémoire et à des groupes de soutien. Voici ce qui rend ce résultat encore plus puissant : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 214 $ en frais** - assez pour financer 6 séances supplémentaires de soutien aux familles. *Un aidant nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque les familles se sentent moins seules". [Suivez-nous sur Facebook] (https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - nous vous ferons part de la façon dont votre soutien apporte déjà du réconfort aux familles. Avec toute notre gratitude, L'équipe de **[Nom de l'organisation]**
Giving Tuesday : des légendes sociales pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence

modèle 1

**C'est le Mardi de la générosité** - et les familles confrontées à la démence ont besoin de notre soutien aujourd'hui. 💙 Nous collectons des fonds pour fournir des ressources en matière de soins de la mémoire et des groupes de soutien à 75 familles qui traversent cette période difficile. [Insérer le lien de don] Votre don fait une réelle différence : **35 $** = une séance de soutien familial **85 $** = une semaine de ressources sur les soins de la mémoire **200 $** = un mois complet de soutien de groupe Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - votre don entier finance la mission. 100% va directement aux familles qui en ont le plus besoin. Ensemble, nous pouvons apporter du réconfort et des liens à 75 familles. [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité 💙 Et les familles confrontées à la démence ont plus que jamais besoin de votre soutien. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour nos groupes de soutien mensuels - des espaces sûrs où les aidants trouvent de l'espoir, des ressources et une communauté lorsqu'ils en ont le plus besoin. [Insérer le lien de don] 25 $ = Paquets de soins pour les nouvelles familles 50 $ = Un mois de matériel de groupe 100 $ = Animateur professionnel pour une session Parce que nous utilisons Zeffy, 100% de votre don va directement au soutien des familles - pas de frais, juste un impact pur. Chaque dollar que vous donnez aujourd'hui crée un lien pour quelqu'un qui se sent seul dans cette aventure. Merci de croire au pouvoir de la communauté 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le Mardi de la générosité - et pour les familles confrontées à la démence, chaque dollar de soutien crée des moments de connexion et d'espoir. [Insérer le lien de don] Nous recueillons aujourd'hui 3 000 $ pour financer nos groupes de soutien mensuels et nos ressources pour les aidants naturels à l'intention des familles de la région. - 25 $ = trousses de soins avec guides pratiques pour une famille - 75 $ = formation d'animateur pour nos animateurs de soutien bénévoles - 150 $ = un mois complet de séances de groupe pour 12 familles Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, de sorte que chaque dollar va directement aux familles - sans frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite équipe qui se montre à la hauteur lorsque c'est le plus important. Si notre mission résonne - partagez, donnez, ou laissez un message ci-dessous 💙 #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la générosité pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence

‍Idea 1

💌 Memory Stories Drive

Les sympathisants partagent un souvenir favori avec une personne atteinte de démence. Un sponsor donne 10 dollars par histoire (jusqu'à 2 500 dollars), ce qui permet de financer des soins de répit tout en honorant des moments précieux.

‍Idea 2

🧡 Campagne de colis de soins

Laissez les donateurs financer des colis de soins pour les familles (35 $ pour le kit d'urgence, 75 $ pour le kit de confort, 150 $ pour le soutien complet). Montrez l'avancement des travaux en direct et organisez une journée d'emballage facultative avec des bénévoles.

‍Idea 3

🕰️ Souvenirs pour la vente aux enchères de la mission

Organisez une vente aux enchères de souvenirs pendant 24 heures en présentant des objets donnés accompagnés d'histoires. Chaque enchère permet de soutenir les ressources et les groupes de soutien aux aidants.

‍Idea 4

Sponsor de l'heure de répit

Les sympathisants parrainent une heure de soins de répit pour 25 $. Suivez les progrès en direct et partagez les témoignages des aidants. Les fonds permettent d'offrir des pauses cruciales aux familles qui gèrent les soins aux personnes atteintes de démence.

‍Idea 5

🎵 Tribute Pages Drive

Créer des pages d'hommage simples où les familles partagent les chansons, les recettes ou les loisirs préférés de leurs proches. Les donateurs versent 15 dollars par hommage, ce qui permet de financer les ressources et les activités du groupe de soutien.

‍Idea 6

☕ Café-rencontre des soignants

Organiser des discussions virtuelles autour d'un café avec des soignants qui échangent des conseils et des histoires. L'entrée est payante (10 $) et les recettes permettent de financer des ateliers éducatifs et des programmes de soutien aux familles.

