‍Idea 1

📚 Heritage Story Drive

📚 La collecte d'histoires sur le patrimoine Les donateurs parrainent la préservation d'un artefact, d'un document ou d'une histoire pour un montant compris entre 25 et 100 dollars. Partagez les photos des objets sauvegardés et l'histoire qui les sous-tend.

‍Idea 2

🏛️ Campagne "Adoptez une mémoire

🏛️ Campagne "Adoptez un souvenir Laissez les donateurs "adopter" des pièces de votre collection ou la restauration d'un bâtiment. Créez des niveaux de parrainage (50 $/150 $/500 $) avec des plaques de remerciement personnalisées ou des certificats numériques.

‍Idea 3

🎭 Vente aux enchères de l'histoire vivante

🎭 Vente aux enchères de l'histoire vivante Mettez aux enchères des expériences uniques : visites privées, conférences de conservateurs ou ateliers pratiques. Fixez des prix d'achat immédiat pour rendre les enchères simples et accessibles.

‍Idea 4

🎨 Exposition d'artistes de la communauté

🎨 Exposition d'artistes de la communauté S'associer avec des artistes locaux pour créer des œuvres sur le thème du patrimoine. Vendez les œuvres d'art en ligne et les recettes financeront des projets de préservation. Les artistes se font connaître, vous bénéficiez d'un financement durable.

‍Idea 5

📖 Capsule temporelle numérique

📖 Capsule temporelle numérique Les donateurs versent 20 dollars pour ajouter des histoires, des photos ou des souvenirs de famille à vos archives numériques. Créez une histoire communautaire consultable tout en finançant les travaux de préservation en cours.

‍Idea 6

🏺 Boîte mystère du patrimoine

🏺 Boîte mystère du patrimoine Créez des boîtes à thème (35 $ chacune) contenant des répliques d'artefacts, des documents historiques et des récits. Les soutiens obtiennent une histoire tangible tout en finançant de véritables programmes de préservation et d'éducation.