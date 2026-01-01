Modèles de mardi de la générosité pour les organisations à but non lucratif du patrimoine culturel

Modèles de courriels pour le mardi de la générosité - Organismes sans but lucratif du patrimoine culturel

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

L'histoire de votre patrimoine commence avec le mardi 🏛️ Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale où les communautés se rassemblent autour des causes qui préservent ce qui compte le plus. Nous lançons une campagne visant à numériser et à préserver 200 documents historiques et artefacts du passé de notre communauté. Chaque don précoce nous aide à protéger ces pièces irremplaçables de notre patrimoine commun. Et grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement au travail de préservation - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Faites partie des 15 premiers donateurs pour lancer notre campagne → Votre don initial crée une dynamique et montre aux autres que notre histoire vaut la peine d'être protégée. Merci de nous aider à préserver aujourd'hui l'héritage de demain. - L'équipe de [Nom de l'organisme
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — preserve our heritage 🏛️ **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're digitizing and preserving 200 historical documents and artifacts from our community's past. These irreplaceable pieces of our shared heritage need your help today. Your donation can help preserve: - **$25** — digitizes 3 historical photographs - **$75** — preserves one complete family archive - **$150** — saves an entire collection of community records **100% of your donation goes to preservation work** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help preserve our community's story →]({{donation_link}}) Together, we can safeguard 200 pieces of history for future generations. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🏛️ **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes manifestés en grand nombre. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 3 240 $** **127 documents et artefacts historiques** sont maintenant numérisés et préservés - protégeant ainsi des éléments irremplaçables du patrimoine de notre communauté pour les générations futures. Voici ce qui rend ce projet encore plus puissant : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 162 $ en frais** - assez pour numériser 20 photographies historiques supplémentaires. *Un sympathisant nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsqu'elle se mobilise pour préserver ce qui compte le plus". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires de préservation se dérouler - nous partagerons le processus de numérisation au fur et à mesure. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de [Nom de l'organisation]**
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les organisations à but non lucratif du patrimoine culturel

modèle 1

🏛️ **C'est le mardi de la générosité** - et l'histoire de notre communauté a besoin de votre aide aujourd'hui. Nous numérisons et préservons 200 documents et objets irremplaçables de notre patrimoine commun. Ces éléments de notre passé ne survivront pas si nous n'agissons pas maintenant. [Insérer le lien de don] Votre don a un impact immédiat : **25 $** = numérisation de 3 photographies historiques **50 $** = préservation d'une archive familiale complète **100 $** = sauvegarde d'une collection complète de documents communautaires Parce que nous utilisons Zeffy, 100 % de votre don va directement au travail de préservation - aucun frais n'est prélevé, aucune réduction n'est faite sur les plateformes. Votre don intégral protège notre histoire. Aidez-nous à sauvegarder 200 éléments de l'histoire de notre communauté pour les générations futures. [Insérer le lien de donation] 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 🏛️ Aidez-nous à préserver les histoires de notre communauté pour les générations futures. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour numériser 500 documents et objets historiques qui risquent d'être perdus à jamais. [Insérer le lien de don] Votre impact : 25 $ = une photo de famille restaurée 50 $ = Une lettre historique conservée numériquement 100 $ = Catalogage de l'ensemble de la collection Parce que nous utilisons Zeffy, 100% de votre don va directement au travail de préservation - pas de frais, juste un impact pur pour notre patrimoine culturel. Chaque histoire compte. Chaque souvenir compte. Aidez-nous à les sauvegarder aujourd'hui. 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et nous préservons les histoires qui définissent notre communauté pour les générations futures. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 3 000 dollars pour numériser 200 photographies et documents historiques avant qu'ils ne soient perdus à jamais. - 25 $ = une photo de famille conservée sous forme numérique - 75 $ = enregistrement et archivage d'un entretien d'histoire orale - 150 $ = mois d'accès aux archives communautaires Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement à la préservation - et non aux frais de traitement. Notre petite équipe est convaincue que chaque histoire compte. Si la préservation du patrimoine culturel vous touche, partagez, faites un don ou racontez-nous une histoire familiale qui mérite d'être sauvegardée ci-dessous 💙 #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les organisations à but non lucratif du patrimoine culturel

‍Idea 1

📚 Heritage Story Drive

📚 La collecte d'histoires sur le patrimoine Les donateurs parrainent la préservation d'un artefact, d'un document ou d'une histoire pour un montant compris entre 25 et 100 dollars. Partagez les photos des objets sauvegardés et l'histoire qui les sous-tend.

‍Idea 2

🏛️ Campagne "Adoptez une mémoire

🏛️ Campagne "Adoptez un souvenir Laissez les donateurs "adopter" des pièces de votre collection ou la restauration d'un bâtiment. Créez des niveaux de parrainage (50 $/150 $/500 $) avec des plaques de remerciement personnalisées ou des certificats numériques.

‍Idea 3

🎭 Vente aux enchères de l'histoire vivante

🎭 Vente aux enchères de l'histoire vivante Mettez aux enchères des expériences uniques : visites privées, conférences de conservateurs ou ateliers pratiques. Fixez des prix d'achat immédiat pour rendre les enchères simples et accessibles.

‍Idea 4

🎨 Exposition d'artistes de la communauté

🎨 Exposition d'artistes de la communauté S'associer avec des artistes locaux pour créer des œuvres sur le thème du patrimoine. Vendez les œuvres d'art en ligne et les recettes financeront des projets de préservation. Les artistes se font connaître, vous bénéficiez d'un financement durable.

‍Idea 5

📖 Capsule temporelle numérique

📖 Capsule temporelle numérique Les donateurs versent 20 dollars pour ajouter des histoires, des photos ou des souvenirs de famille à vos archives numériques. Créez une histoire communautaire consultable tout en finançant les travaux de préservation en cours.

‍Idea 6

🏺 Boîte mystère du patrimoine

🏺 Boîte mystère du patrimoine Créez des boîtes à thème (35 $ chacune) contenant des répliques d'artefacts, des documents historiques et des récits. Les soutiens obtiennent une histoire tangible tout en finançant de véritables programmes de préservation et d'éducation.

