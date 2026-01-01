Modèles de programmes de prévention de la criminalité pour le mardi des dons

Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Programmes de prévention de la criminalité

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce pourrait aider à prévenir 25 crimes ce mois-ci 💙 **Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité** - une journée mondiale au cours de laquelle les communautés se mobilisent autour des causes qui leur tiennent le plus à cœur. Nous lançons une campagne pour financer des programmes de prévention de la criminalité pour 25 jeunes à risque dans notre quartier. **Chaque don précoce nous rapproche de l'objectif d'assurer la sécurité des enfants et de leur éviter des ennuis. Et grâce à Zeffy, **100% de votre don va directement aux programmes de prévention** - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Soyez l'un des 10 premiers donateurs à lancer la campagne →
Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres donateurs que nous sommes déterminés à faire la différence. Merci de croire en la prévention. Ensemble, nous pouvons changer des vies avant qu'elles ne dérapent.
- L'équipe de [Nom de l'organisation].
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's your chance to prevent 25 crimes 🚨 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide crime prevention programs for 25 at-risk youth in our neighborhood. **Every gift today helps keep kids safe and out of trouble.** Your donation can help provide: - **$25** — one week of after-school mentoring - **$75** — conflict resolution training for 3 youth - **$150** — a full month of prevention programming **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help prevent crime in our community today →]({{donation_link}}) Together, we can change 25 lives before they go off track. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 💙 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 3 750 $** **25 jeunes à risque** ont maintenant accès à des programmes de prévention du crime - mentorat, formation à la résolution de conflits et espaces sécuritaires après l'école - grâce à votre générosité. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 188 $ en frais** - assez pour financer 7 semaines supplémentaires de mentorat après l'école. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque nous nous rassemblons pour nos enfants." [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - nous partagerons des mises à jour au fur et à mesure que ces 25 jeunes gens démarrent leurs programmes. Avec toute notre gratitude, **[Nom de l'organisation] Équipe**
Les légendes sociales de Giving Tuesday pour les programmes de prévention de la criminalité

modèle 1

C'est le Mardi de la générosité - et aujourd'hui, votre don peut contribuer à la sécurité des enfants. 🛡️ Nous collectons des fonds pour des programmes de prévention de la criminalité qui s'adressent à 25 jeunes à risque de notre communauté. **Chaque don fait aujourd'hui permet de changer une vie avant qu'elle ne dérape. [Insérer le lien de don] Votre impact : **25$** = une semaine de mentorat après l'école **50 $** = formation à la résolution des conflits pour 2 jeunes **100$** = un mois complet de programmes de prévention Parce que nous utilisons Zeffy, **100% de votre don va directement à la sécurité des enfants** - aucun frais n'est prélevé, aucune réduction de votre don. Aidez-nous à prévenir la criminalité en investissant dans nos jeunes dès aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons changer 25 vies. 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité - et notre communauté a besoin de nous. 🚨 Nous collectons des fonds pour que nos programmes de prévention de la criminalité continuent de fonctionner à plein régime en 2025. Chaque dollar nous aide à créer des quartiers plus sûrs pour tous. [Insérer le lien de don] 25 $ = Atelier de sécurité pour 5 enfants 50 $ = Fournitures pour une patrouille communautaire pendant un mois 100 $ = Programme après l'école pour 10 adolescents Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - votre don complet finance des rues plus sûres et des communautés plus fortes. Ensemble, nous construisons le quartier que nous méritons tous. Merci de croire en la prévention plutôt qu'en la punition. 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité et nous nous mobilisons pour des communautés plus sûres. Chaque dollar collecté aujourd'hui finance des programmes de prévention de la criminalité qui fonctionnent réellement. [Insérer le lien de don] Nous collectons 8 000 dollars pour développer nos initiatives de mentorat des jeunes et de sécurité communautaire en 2025. Répartition de l'impact : - 50 $ = atelier sur la sécurité pour 10 adolescents - 150 $ = mois de programmation après l'école - 500 $ = séance de formation à la sécurité communautaire Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement aux programmes de prévention - sans frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite équipe qui rend possible un changement réel. Si la construction de communautés plus sûres résonne - partagez, faites un don, ou laissez une note ci-dessous 💙. #GivingTuesday
Campagnes du mardi de la générosité Idées de programmes de prévention de la criminalité

Idée 1

🛡️ Parrainage d'un kit de sécurité

Les donateurs parrainent des kits de sécurité (25 $ chacun) pour les jeunes à risque. Suivez les progrès en direct, montrez des histoires d'impact et organisez des événements bénévoles facultatifs pour emballer les kits.

Idée 2

👮 Engagement de l'heure de patrouille

Les membres de la communauté s'engagent à verser 10 dollars par heure de patrouille bénévole. Fixez un objectif, partagez des mises à jour en temps réel et célébrez les héros de quartier qui rendent les rues plus sûres.

Idée 3

🤝 Fonds du programme de prévention

Les donateurs financent des programmes de prévention spécifiques : 50 dollars pour des sessions de mentorat, 100 dollars pour des ateliers de résolution de conflits, 200 dollars pour des événements de sensibilisation de la communauté. Montrer l'impact immédiat.

Idée 4

🚶 Promesse de marche pour la sécurité

Les sympathisants s'engagent à verser 15 dollars par marche de sécurité communautaire effectuée par des bénévoles. Suivez les kilomètres parcourus, partagez vos progrès en temps réel et célébrez les héros locaux qui veillent à la sécurité des quartiers.

Idée 5

🤝 Fonds d'impact des interventions

Les donateurs parrainent des séances d'intervention : 30 dollars pour les conseils aux jeunes, 75 dollars pour la médiation familiale, 150 dollars pour les ateliers de prévention des gangs. Montrez l'impact immédiat sur la communauté grâce à un simple suivi des progrès.

Idée 6

🗺️ Défi de la carte de sécurité

Les membres de la communauté achètent des "carrés de sécurité" sur une carte de quartier au prix de 20 dollars l'unité. Remplir la carte pour financer des programmes de prévention de la criminalité tout en montrant les zones couvertes.

