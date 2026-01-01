Idée 1

🛡️ Parrainage d'un kit de sécurité

Les donateurs parrainent des kits de sécurité (25 $ chacun) pour les jeunes à risque. Suivez les progrès en direct, montrez des histoires d'impact et organisez des événements bénévoles facultatifs pour emballer les kits.

Idée 2

👮 Engagement de l'heure de patrouille

Les membres de la communauté s'engagent à verser 10 dollars par heure de patrouille bénévole. Fixez un objectif, partagez des mises à jour en temps réel et célébrez les héros de quartier qui rendent les rues plus sûres.

Idée 3

🤝 Fonds du programme de prévention

Les donateurs financent des programmes de prévention spécifiques : 50 dollars pour des sessions de mentorat, 100 dollars pour des ateliers de résolution de conflits, 200 dollars pour des événements de sensibilisation de la communauté. Montrer l'impact immédiat.

Idée 4

🚶 Promesse de marche pour la sécurité

Les sympathisants s'engagent à verser 15 dollars par marche de sécurité communautaire effectuée par des bénévoles. Suivez les kilomètres parcourus, partagez vos progrès en temps réel et célébrez les héros locaux qui veillent à la sécurité des quartiers.

Idée 5

🤝 Fonds d'impact des interventions

Les donateurs parrainent des séances d'intervention : 30 dollars pour les conseils aux jeunes, 75 dollars pour la médiation familiale, 150 dollars pour les ateliers de prévention des gangs. Montrez l'impact immédiat sur la communauté grâce à un simple suivi des progrès.

Idée 6

🗺️ Défi de la carte de sécurité

Les membres de la communauté achètent des "carrés de sécurité" sur une carte de quartier au prix de 20 dollars l'unité. Remplir la carte pour financer des programmes de prévention de la criminalité tout en montrant les zones couvertes.