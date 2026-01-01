Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar contribue à la protection des récifs coralliens, sans travail supplémentaire.
Idée 1
🐠 Adopt-a-Reef Square - Les donateurs "adoptent" une section de récif de 10x10 pieds pour 50 $. Ils peuvent partager des photos sous-marines, des informations sur la récupération du récif et donner un nom à leur carré sur une carte numérique du récif.
Idée 2
🌊 Compteur de récupération des coraux - Fixez un objectif (comme "Planter 500 fragments de coraux"). Montrez les progrès en direct avec des photos des nouvelles pousses. Chaque don de 25 $ = 5 fragments plantés.
Idée 3
🤿 Parrainage d'une journée de plongée - Les supporters parrainent des journées de plongée (100 $ chacune) pour les travaux de restauration. Partagez des mises à jour en temps réel sous l'eau avec des photos et des histoires d'impact sur le terrain.
Idée 4
🐟 Fish Census Challenge - Les supporters financent des études sous-marines (15 $ chacune). Suivez le nombre d'espèces en temps réel, partagez des photos de poissons colorées et célébrez ensemble les étapes importantes de la biodiversité.
Idée 5
🏖️ Beach Cleanup Bounty - Les donateurs s'engagent pour chaque livre de débris enlevée (2 $/lb). Affichez des photos avant/après des journées de nettoyage et montrez l'impact direct sur la santé des récifs.
Idée 6
🌡️ Temperature Guardian - Financer des stations de surveillance de la température de l'eau (75 $ chacune). Partagez des rapports mensuels sur l'état des récifs et des alertes précoces lorsque les coraux sont menacés de blanchiment.
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour la protection et la restauration des récifs coralliens
modèle 1
modèle 2
modèle 3