Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Protection et restauration des récifs coralliens

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

La restauration de votre récif commence mardi 🐠 Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité - une journée mondiale où les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne visant à restaurer 25 fragments de coraux et à protéger des habitats récifaux essentiels. Chaque don précoce nous rapproche de la reconstruction des écosystèmes sous-marins dont dépend notre vie marine. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté à la restauration des coraux, et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Faites partie des 10 premiers donateurs pour lancer notre campagne → Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres amoureux des océans qu'il est temps d'agir. Merci de vous soucier de nos récifs. Ensemble, nous reconstruisons ce qui compte. - L'équipe de [Nom de l'organisation
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — your reef needs you 🐠 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to restore 25 coral fragments and protect critical reef habitat. Every donation helps rebuild the underwater ecosystems our marine life depends on. Your donation can help provide: - **$35** — one coral fragment restoration - **$85** — protection for 10 square feet of reef habitat - **$200** — a full month of reef monitoring and care **100% of your donation goes to coral restoration** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help restore our reefs today →]({{donation_link}}) Together, we're rebuilding what matters most — one fragment at a time. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🐠 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds collectés : 2 850 $** **32 fragments de coraux** ont maintenant une chance d'être restaurés - et nous avons assuré la protection de 150 pieds carrés d'habitat récifal essentiel. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 143 $ en frais** - assez pour restaurer 4 fragments de corail supplémentaires. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point nos récifs ont besoin de champions comme vous". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces fragments s'enraciner - le rétablissement sous-marin commence maintenant. Avec toute notre gratitude, **[Nom de l'organisation] Équipe**
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour la protection et la restauration des récifs coralliens

modèle 1

🌊 **C'est le mardi de la générosité** - et nos récifs coralliens ont besoin de nous maintenant. Nous collectons des fonds pour restaurer 25 fragments de coraux et protéger l'habitat critique des récifs. Chaque don contribue à reconstruire les écosystèmes sous-marins dont dépend notre vie marine. [Insérer le lien de don] Votre don fait une réelle différence : **35 $** = un fragment de corail restauré 85$** = 10 pieds carrés d'habitat récifal protégés **200$** = un mois complet de surveillance des récifs Parce que nous utilisons Zeffy, 100% de votre don va directement à la restauration des coraux - aucun frais n'est prélevé, l'intégralité de votre don finance la mission. Ensemble, nous reconstruisons ce qui compte le plus. Un fragment à la fois. 💙 [Insérer le lien de don] #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité 🌊 Nos récifs coralliens disparaissent trois fois plus vite que les forêts tropicales. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour restaurer 500 pieds carrés de récifs endommagés, afin de redonner vie aux écosystèmes les plus vitaux de nos océans. [Insérer le lien de don] 🐠 $25 = 10 fragments de corail plantés 50 $ = 25 mètres carrés de récifs restaurés 100 $ = équipement de surveillance pour un mois Parce que nous utilisons Zeffy, 100% de votre don va directement à la restauration des récifs - aucun frais n'est prélevé, jamais. L'intégralité de votre don finance la mission. Chaque dollar plante l'espoir sous les vagues 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité, et nos récifs coralliens ne peuvent pas attendre une année de plus. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 8 000 dollars pour financer la restauration des récifs dans nos eaux locales, un travail qui n'a jamais été aussi urgent. Votre impact : - 50 $ = fragments de corail pour un site de restauration - 150 $ = équipement de surveillance sous-marine pour un mois - 500 $ = formation d'un bénévole en plongée pour la communauté Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement à la protection des récifs - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite mais puissante équipe qui rend possible la restauration de ces eaux. Si la santé des océans vous tient à cœur, partagez cet article, faites un don ou racontez-nous votre meilleur souvenir de récif ci-dessous 🐠 #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour la protection et la restauration des récifs coralliens

Idée 1

🐠 Adopt-a-Reef Square

🐠 Adopt-a-Reef Square - Les donateurs "adoptent" une section de récif de 10x10 pieds pour 50 $. Ils peuvent partager des photos sous-marines, des informations sur la récupération du récif et donner un nom à leur carré sur une carte numérique du récif.

Idée 2

🌊 Compteur de récupération du corail

🌊 Compteur de récupération des coraux - Fixez un objectif (comme "Planter 500 fragments de coraux"). Montrez les progrès en direct avec des photos des nouvelles pousses. Chaque don de 25 $ = 5 fragments plantés.

Idée 3

🤿 Parrainage de la journée de plongée

🤿 Parrainage d'une journée de plongée - Les supporters parrainent des journées de plongée (100 $ chacune) pour les travaux de restauration. Partagez des mises à jour en temps réel sous l'eau avec des photos et des histoires d'impact sur le terrain.

Idée 4

🐟 Défi du recensement des poissons

🐟 Fish Census Challenge - Les supporters financent des études sous-marines (15 $ chacune). Suivez le nombre d'espèces en temps réel, partagez des photos de poissons colorées et célébrez ensemble les étapes importantes de la biodiversité.

Idée 5

🏖️ Nettoyage des plages

🏖️ Beach Cleanup Bounty - Les donateurs s'engagent pour chaque livre de débris enlevée (2 $/lb). Affichez des photos avant/après des journées de nettoyage et montrez l'impact direct sur la santé des récifs.

Idée 6

🌡️ Gardien de la température

🌡️ Temperature Guardian - Financer des stations de surveillance de la température de l'eau (75 $ chacune). Partagez des rapports mensuels sur l'état des récifs et des alertes précoces lorsque les coraux sont menacés de blanchiment.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
