Idée 1

🐠 Adopt-a-Reef Square

🐠 Adopt-a-Reef Square - Les donateurs "adoptent" une section de récif de 10x10 pieds pour 50 $. Ils peuvent partager des photos sous-marines, des informations sur la récupération du récif et donner un nom à leur carré sur une carte numérique du récif.

Idée 2

🌊 Compteur de récupération du corail

🌊 Compteur de récupération des coraux - Fixez un objectif (comme "Planter 500 fragments de coraux"). Montrez les progrès en direct avec des photos des nouvelles pousses. Chaque don de 25 $ = 5 fragments plantés.

Idée 3

🤿 Parrainage de la journée de plongée

🤿 Parrainage d'une journée de plongée - Les supporters parrainent des journées de plongée (100 $ chacune) pour les travaux de restauration. Partagez des mises à jour en temps réel sous l'eau avec des photos et des histoires d'impact sur le terrain.

Idée 4

🐟 Défi du recensement des poissons

🐟 Fish Census Challenge - Les supporters financent des études sous-marines (15 $ chacune). Suivez le nombre d'espèces en temps réel, partagez des photos de poissons colorées et célébrez ensemble les étapes importantes de la biodiversité.

Idée 5

🏖️ Nettoyage des plages

🏖️ Beach Cleanup Bounty - Les donateurs s'engagent pour chaque livre de débris enlevée (2 $/lb). Affichez des photos avant/après des journées de nettoyage et montrez l'impact direct sur la santé des récifs.

Idée 6

🌡️ Gardien de la température

🌡️ Temperature Guardian - Financer des stations de surveillance de la température de l'eau (75 $ chacune). Partagez des rapports mensuels sur l'état des récifs et des alertes précoces lorsque les coraux sont menacés de blanchiment.