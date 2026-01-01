Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar soutienne votre ferme et votre communauté, sans travail supplémentaire.
Idea 1
Idea 2
🌱 Défi de l'argent de départ Les donateurs financent des besoins agricoles spécifiques : 15 dollars pour planter des tomates, 50 dollars pour l'irrigation, 200 dollars pour l'achat d'outils. Les progrès sont suivis grâce à des compteurs simples et des mises à jour de l'impact.
Idea 3
🚜 Collecte de fonds de la ferme à la table Organisez un dîner de la récolte avec des billets à étages (35 $/65 $/ 100 $). Utilisez des codes QR pour faciliter l'enregistrement et recueillez des dons supplémentaires pour l'équipement de la saison prochaine.
Idea 4
🌾 Parrainage de boîtes de fruits et légumes Les soutiens sponsorisent des boîtes de produits hebdomadaires pour les familles en situation d'insécurité alimentaire. Fixez des paliers (30 $/60 $/120 $) et suivez les boîtes livrées à l'aide de simples compteurs de progression.
Idea 5
📦 Campagne de préparation à l'hiver Financez les éléments essentiels à votre exploitation en période de froid : 40 $ pour les couvertures de rangs, 85 $ pour les chauffages de serre, 150 $ pour les outils de prolongement de la saison.
Idea 6
🥬 Vente aux enchères de cartes de recettes Les membres font des offres sur les recettes saisonnières préférées de votre récolte. Fixez des prix d'achat immédiat (de 15 à 50 dollars) et donnez des conseils sur l'approvisionnement en ingrédients.
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les groupes d'agriculture soutenue par la communauté
modèle 1
modèle 2
modèle 3