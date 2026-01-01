Modèles de mardi de la générosité pour les groupes d'agriculture soutenue par la communauté

Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar soutienne votre ferme et votre communauté, sans travail supplémentaire.

Modèles de courriels pour le mardi de la générosité - Groupes d'agriculture soutenue par la communauté

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce donne le coup d'envoi à quelque chose de spécial 🌱 Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les communautés se mobilisent autour de causes qui comptent. Nous lançons une campagne visant à fournir des boîtes de produits frais et locaux à 75 familles confrontées à l'insécurité alimentaire cet hiver. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement aux semences, à la terre et aux boîtes de récolte - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Soyez l'un des 10 premiers donateurs pour lancer notre campagne → Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres donateurs que nous sommes déterminés à avoir un impact. Merci de croire en l'accès à des aliments frais pour tous. - L'équipe de [Nom de l'organisation
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

It's Giving Tuesday — your gift feeds families today 🥕 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide fresh, local produce boxes to 75 families facing food insecurity this winter. Every donation brings nutritious food directly to kitchen tables. Your donation can help provide: - **$25** — one week of fresh vegetables for a family of four - **$60** — a full month of seasonal produce boxes - **$150** — three months of farm-fresh nutrition for a family **100% of your donation goes to seeds, soil, and harvest boxes** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help feed 75 families this winter →]({{donation_link}}) Together, we can ensure every family has access to fresh, healthy food. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🥕 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 3 240 $** **86 familles** ont maintenant accès à des boîtes de produits frais et locaux cet hiver - grâce à votre générosité. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 162 $ en frais** - assez pour financer 6 semaines supplémentaires de légumes frais pour les familles dans le besoin. *Un supporter nous a dit : "Savoir que 100% de mon don va à la nourriture me donne envie de donner encore plus". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces boîtes de récolte livrées - le meilleur reste à venir. Avec gratitude, **L'équipe de [Nom de l'organisation]**
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les groupes d'agriculture soutenue par la communauté

modèle 1

🌱 **C'est le mardi des dons** - et les aliments frais ne devraient pas être un luxe. Nous collectons des fonds pour fournir à **75 familles** des boîtes de produits locaux cet hiver. Chaque don permet d'apporter des légumes nutritifs directement sur les tables de cuisine. [Insérer le lien de don] Votre don fait une réelle différence : 💚 **25$** = une semaine de légumes frais pour une famille de quatre personnes **60** = un mois complet de boîtes de produits de saison Parce que nous utilisons Zeffy, **100% de votre don va aux semences, à la terre et aux boîtes de récolte** - nous ne perdons pas un centime en frais. Aidez-nous à nourrir notre communauté cet hiver 💙 [Insérer le lien de don] #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 🌱 Notre ferme communautaire a besoin de votre aide pour continuer à fournir des aliments frais et locaux aux familles qui en ont le plus besoin. [Insérer le lien de don] 25 $ = Une semaine de légumes frais pour une famille 50 $ = Semences et fournitures pour la prochaine saison de culture 100 $ = Un mois de parts de la ferme pour un ménage à faible revenu Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don est directement affectée à la culture de denrées alimentaires et à l'alimentation de notre communauté. 💙 Chaque dollar que vous donnez aujourd'hui nous aide à planter des graines pour un avenir plus fort et plus sain. Merci de croire en l'alimentation locale et en l'aide à la communauté. 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et nous collectons des fonds pour que des aliments frais et locaux restent accessibles dans notre communauté tout au long de l'année. [Insérer le lien de don] Nous recueillons 3 000 $ pour élargir notre programme d'ASC d'hiver, afin de mettre 50 familles de plus en contact avec des agriculteurs locaux pendant les mois les plus froids. - 25 $ = boîte de produits frais pour une famille - 100 $ = soutient un partenariat avec un agriculteur pour la saison - 500 $ = couvre l'entreposage frigorifique pour les récoltes d'hiver Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement aux agriculteurs et aux familles - sans frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite équipe qui construit la sécurité alimentaire une action à la fois. Si le soutien à l'agriculture locale vous interpelle, partagez, faites un don ou écrivez-nous un mot ci-dessous 🌱 #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la générosité pour les groupes d'agriculture soutenue par la communauté

‍Idea 1

🥕 Campagne Adopt-a-Share

🥕 Campagne "Adoptez une part Les membres parrainent une part de l'ASC pour des familles dans le besoin. Fixez des niveaux de dons (25 $/50 $/100 $) et montrez en direct les progrès réalisés pour atteindre votre objectif de nourrir des familles locales.

‍Idea 2

🌱 Défi de l'argent de départ

🌱 Défi de l'argent de départ Les donateurs financent des besoins agricoles spécifiques : 15 dollars pour planter des tomates, 50 dollars pour l'irrigation, 200 dollars pour l'achat d'outils. Les progrès sont suivis grâce à des compteurs simples et des mises à jour de l'impact.

‍Idea 3

🚜 Collecte de fonds de la ferme à la table

🚜 Collecte de fonds de la ferme à la table Organisez un dîner de la récolte avec des billets à étages (35 $/65 $/ 100 $). Utilisez des codes QR pour faciliter l'enregistrement et recueillez des dons supplémentaires pour l'équipement de la saison prochaine.

‍Idea 4

🌾 Parrainage de la boîte à récolte

🌾 Parrainage de boîtes de fruits et légumes Les soutiens sponsorisent des boîtes de produits hebdomadaires pour les familles en situation d'insécurité alimentaire. Fixez des paliers (30 $/60 $/120 $) et suivez les boîtes livrées à l'aide de simples compteurs de progression.

‍Idea 5

📦 La campagne de préparation à l'hiver

📦 Campagne de préparation à l'hiver Financez les éléments essentiels à votre exploitation en période de froid : 40 $ pour les couvertures de rangs, 85 $ pour les chauffages de serre, 150 $ pour les outils de prolongement de la saison.

‍Idea 6

🥬 Enchères de cartes de recettes

🥬 Vente aux enchères de cartes de recettes Les membres font des offres sur les recettes saisonnières préférées de votre récolte. Fixez des prix d'achat immédiat (de 15 à 50 dollars) et donnez des conseils sur l'approvisionnement en ingrédients.

