Modèles de mardi de la générosité pour les clubs d'action sociale

Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide votre communauté, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines de clubs de services communautaires, lui font confiance.

Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Clubs d'action communautaire

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre communauté a besoin de vous en ce mardi de la générosité 💙 Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les communautés se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour fournir 75 paquets d'aide d'urgence aux familles en crise - couvrant les courses, les services publics et le soutien essentiel lorsque les voisins en ont le plus besoin. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté au soutien de la communauté, et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Faites partie des 15 premiers donateurs pour lancer notre campagne → Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres que notre communauté s'engage les uns pour les autres. Merci d'être au cœur de ce que nous faisons. - L'équipe de [Nom de l'organisme
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — your gift changes everything 💙 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide **75 emergency assistance packages** to families in crisis — covering groceries, utilities, and essential support when neighbors need it most. Your donation can help provide: - **$25** — groceries for a family of four for three days - **$75** — one complete emergency assistance package - **$150** — utilities support to keep the lights on for a month **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a neighbor in crisis today →]({{donation_link}}) Together, we can show 75 families that our community shows up when it matters most. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Here's what you made possible this Giving Tuesday 💙 **Thank you for being part of something incredible this Giving Tuesday.** You showed up in a big way. Here's what we accomplished together: **Total raised: $5,625** **75 families** now have emergency assistance packages — covering groceries, utilities, and essential support when they needed it most. Here's what makes this even more powerful: **By using Zeffy, we saved $281 in fees** — enough to fund 3 additional emergency packages for neighbors in crisis. *One donor told us:* "Every message we got this week reminded us how powerful community can be when we show up for each other." [Follow us on Facebook]({{social_link}}) to see these stories unfold — we'll be sharing how your support is already changing lives in our community. With gratitude, **The [Organization Name] Team**
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les clubs d'action sociale

modèle 1

C'est le mardi de la générosité 💙 Nous collectons des fonds pour fournir **75 colis d'aide d'urgence** aux familles en crise - couvrant les courses, les services publics et le soutien essentiel lorsque les voisins en ont le plus besoin. [Insérer le lien de don] Votre don peut aider à fournir : **25$** = des provisions pour une famille de quatre personnes pendant trois jours **50 $** = des services publics pour maintenir la lumière allumée **75 $** = une trousse d'aide d'urgence complète Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. 100 % de votre don est directement affecté à l'aide aux familles de notre communauté. Ensemble, nous pouvons montrer à 75 familles que notre communauté est présente quand cela compte le plus. [Insérer le lien de donation] 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 💙 Notre club de service communautaire collecte des fonds pour soutenir les familles locales pendant les fêtes de fin d'année. Chaque dollar nous aide à distribuer des repas, des cadeaux et de l'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. [Insérer le lien de don] 25 $ = Repas de Noël pour une famille de quatre personnes 50 $ = Semaine de courses pour un ménage en difficulté 100 $ = Cadeaux de Noël pour trois enfants Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. 100 % de votre don est directement affecté à l'aide apportée à nos voisins. Merci d'être le cœur de notre communauté. Ensemble, nous rendons les fêtes de fin d'année plus joyeuses pour tout le monde. 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et nous collectons 3 000 dollars pour développer nos programmes de mentorat communautaire. [Insérer le lien de donation] Aujourd'hui, nous finançons des séances de mentorat individuel qui mettent en relation des adolescents locaux avec des modèles professionnels dans leur quartier. Votre impact : - 50 $ = matériel de mentorat pour un élève - 150 $ = un mois complet de séances hebdomadaires Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, de sorte que chaque dollar va directement au mentorat - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de notre équipe de bénévoles qui a rendu cela possible. Si la construction de communautés plus fortes résonne avec vous - partagez, faites un don, ou laissez un message ci-dessous 💙. #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la générosité pour les clubs d'action sociale

‍Idea 1

📬 Notes de gentillesse

Les sympathisants écrivent de courts messages à une personne que vous servez. Un sponsor donne 5 dollars par message (jusqu'à 500 dollars), ce qui permet de financer des programmes communautaires tout en répandant l'espoir.

‍Idea 2

🧺 Kit d'entretien Entraînement

Laissez les donateurs financer des kits de services prédéfinis (repas, hygiène, livres). Affichez un compteur en direct, collectez les dons par niveau (25 $/75 $/150 $) et organisez un rassemblement facultatif pour l'emballage.

‍Idea 3

🎨 Talent for Good Auction (vente aux enchères de talents)

Organisez une vente aux enchères de talents pour la communauté pendant 24 heures. Le prix d'achat immédiat rend la vente rapide ; chaque enchère finance des projets de service locaux. Les gagnants se chargent de l'enlèvement ou de la livraison.

‍Idea 4

🏆 Vote des héros de la Communauté

Créer un spotlight "Community Heroes" où les membres nomment des bénévoles locaux. Les donateurs votent en versant des dons de 10 $. Le gagnant obtient la reconnaissance et 500 $ pour sa cause préférée.

‍Idea 5

🤝 Échange de compétences pour le service

Organisez un marché d'échange de compétences où les membres proposent des services (tutorat, réparations, cuisine). Les donateurs "achètent" des heures à des tarifs fixes, ce qui permet de financer vos programmes tout en créant des liens entre voisins.

‍Idea 6

📅 12 jours de service

Lancez un compte à rebours "12 jours de service". Chaque jour révèle un nouveau micro-projet (objectif de 25 à 100 $). Les donateurs choisissent leur projet favori, créant ainsi une dynamique vers un impact plus important.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles
