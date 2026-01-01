Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide votre communauté, sans travail supplémentaire.
Idea 1
Les sympathisants écrivent de courts messages à une personne que vous servez. Un sponsor donne 5 dollars par message (jusqu'à 500 dollars), ce qui permet de financer des programmes communautaires tout en répandant l'espoir.
Idea 2
Laissez les donateurs financer des kits de services prédéfinis (repas, hygiène, livres). Affichez un compteur en direct, collectez les dons par niveau (25 $/75 $/150 $) et organisez un rassemblement facultatif pour l'emballage.
Idea 3
Organisez une vente aux enchères de talents pour la communauté pendant 24 heures. Le prix d'achat immédiat rend la vente rapide ; chaque enchère finance des projets de service locaux. Les gagnants se chargent de l'enlèvement ou de la livraison.
Idea 4
Créer un spotlight "Community Heroes" où les membres nomment des bénévoles locaux. Les donateurs votent en versant des dons de 10 $. Le gagnant obtient la reconnaissance et 500 $ pour sa cause préférée.
Idea 5
Organisez un marché d'échange de compétences où les membres proposent des services (tutorat, réparations, cuisine). Les donateurs "achètent" des heures à des tarifs fixes, ce qui permet de financer vos programmes tout en créant des liens entre voisins.
Idea 6
Lancez un compte à rebours "12 jours de service". Chaque jour révèle un nouveau micro-projet (objectif de 25 à 100 $). Les donateurs choisissent leur projet favori, créant ainsi une dynamique vers un impact plus important.
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les clubs d'action sociale
