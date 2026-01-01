Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar contribue à la protection de nos côtes, sans travail supplémentaire.
Idée 1
Les donateurs "adoptent" des sections de 100 pieds de littoral pour 50 dollars chacune. Partagez des photos avant/après, suivez les progrès de la restauration et permettez aux donateurs de voir leur impact exact sur la protection des habitats marins.
Idée 2
Les donateurs financent des kits de protection des nids (25 $/75 $/150 $). Montrer des compteurs en direct de nids sauvés, d'éclosions protégées et de kilomètres de plage sécurisés. Organiser des nettoyages de plage facultatifs par des bénévoles.
Idée 3
Les supporters s'engagent pour chaque livre de débris collectés lors des opérations de nettoyage. Fixez un objectif (500 livres), partagez des mises à jour en direct et célébrez l'impact avec des photos de côtes restaurées.
Idée 4
Les donateurs parrainent des semis de varech au prix de 15 dollars chacun. Suivez les étapes de croissance, partagez des images sous-marines et montrez combien d'espèces marines bénéficient de chaque section de forêt de varech restaurée.
Idée 5
Les donateurs financent des sacs de coquilles d'huîtres (30 $/60 $/120 $) qui créent des nurseries pour les crabes. Exposition de compteurs vivants d'habitats construits et de crabes juvéniles protégés grâce aux efforts de restauration.
Idée 6
Les donateurs s'engagent pour chaque filet de pêche abandonné retiré des récifs. Fixez des objectifs d'enlèvement, partagez des photos spectaculaires avant/après et célébrez les tonnes de débris mortels enlevés.
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour la protection et la restauration du littoral
