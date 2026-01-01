Modèles du mardi de la générosité pour la protection et la restauration du littoral

Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar contribue à la protection de nos côtes, sans travail supplémentaire.

Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Protection et restauration du littoral

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce protège notre littoral 🌊 Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour restaurer 5 miles d'habitat côtier critique qui protège notre communauté des ondes de tempête et de l'érosion. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Et grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement à la restauration du littoral - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Faites partie des 10 premiers donateurs pour lancer la campagne → Votre premier don crée une dynamique et incite d'autres personnes à faire de même. Merci de participer à ce projet. Notre littoral en dépend. - L'équipe
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — your gift protects our coast 🌊 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to restore 5 miles of critical coastal habitat that protects our community from storm surge and erosion. Your donation can help provide: - **$50** — plants 25 native dune grasses that anchor sand and prevent erosion - **$125** — restores 100 square feet of oyster reef that buffers storm waves - **$300** — funds one mile of coastal monitoring to track restoration progress **100% of your donation goes to coastal restoration** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help protect our coastline today →]({{donation_link}}) Together, we can restore the natural barriers that keep our community safe from rising seas. – The Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🌊 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous avez fait preuve d'une grande générosité. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 3 247 $**. **2,1 miles d'habitat côtier critique** bénéficient désormais d'un financement pour la restauration - protégeant notre communauté des ondes de tempête et de l'érosion pour les années à venir. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 162 $ en frais** - assez pour planter 81 herbes dunaires indigènes supplémentaires qui ancrent le sable et empêchent l'érosion. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque nous protégeons ce qui compte le plus". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces projets de restauration se dérouler - le meilleur reste à venir. Avec gratitude, **L'équipe de protection côtière**
Copier le contenu
COPIE !

Les légendes sociales du mardi de la générosité pour la protection et la restauration du littoral

modèle 1

🌊 C'est le mardi de la générosité - et notre littoral a besoin de votre aide. Nous collectons des fonds pour restaurer 5 miles d'habitat côtier critique qui protège notre communauté des ondes de tempête et de l'érosion. [Insérer le lien de don] Votre don fait une réelle différence : 💙 **$25** = planter 10 herbes dunaires indigènes qui ancrent le sable **50$** = restaure 50 pieds carrés de récifs d'huîtres qui amortissent les vagues **100$** = finance la surveillance du littoral pour suivre les progrès accomplis Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance les travaux de restauration. Ensemble, nous pouvons reconstruire les barrières naturelles qui protègent notre communauté de la montée des eaux. Merci de protéger ce qui compte le plus 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

C'est le mardi de la générosité 🌊 Nos côtes disparaissent plus vite que jamais - mais ensemble, nous pouvons inverser la tendance. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour restaurer 2 miles d'habitat humide critique qui protège notre communauté des tempêtes et des inondations. [Insérer le lien de don] 25 $ = 50 plantes indigènes pour reconstruire notre littoral 🌱 50 $ = Matériaux pour construire une structure de récif d'huîtres 🦪 100 $ = Une journée complète de travaux de restauration de l'habitat Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. Chaque dollar va directement à la protection de la côte que nous aimons tous. Notre planète ne peut pas attendre. Allez-vous nous aider à restaurer ce que nous avons perdu ? 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

C'est le mardi des dons - et nos côtes ont plus que jamais besoin de nous. La montée des eaux menace 40 % des Américains vivant dans les comtés côtiers. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 8 000 dollars pour financer des programmes essentiels de restauration du littoral et d'éducation communautaire qui protègent nos écosystèmes marins pour les générations futures. Votre impact : - 50 $ = restauration de plantes indigènes sur 100 m² d'habitat dunaire - 150 $ = matériel pédagogique pour une classe d'élèves - 300 $ = formation des bénévoles et fournitures de nettoyage pour un mois Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement à la protection de nos côtes - pas de frais de traitement. Nous sommes reconnaissants à notre petite mais puissante équipe de faire des vagues pour la santé des océans. Si la protection des côtes vous tient à cœur, partagez ceci, faites un don ou parlez-nous de votre littoral préféré ci-dessous 🌊 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Campagnes du mardi de la générosité Idées pour la protection et la restauration des côtes

Idée 1

🌊 Défi "Adoptez un rivage

Les donateurs "adoptent" des sections de 100 pieds de littoral pour 50 dollars chacune. Partagez des photos avant/après, suivez les progrès de la restauration et permettez aux donateurs de voir leur impact exact sur la protection des habitats marins.

Idée 2

🐢 Parrainage de nids de tortues de mer

Les donateurs financent des kits de protection des nids (25 $/75 $/150 $). Montrer des compteurs en direct de nids sauvés, d'éclosions protégées et de kilomètres de plage sécurisés. Organiser des nettoyages de plage facultatifs par des bénévoles.

Idée 3

🏖️ Nettoyage des plages - Promesse de don

Les supporters s'engagent pour chaque livre de débris collectés lors des opérations de nettoyage. Fixez un objectif (500 livres), partagez des mises à jour en direct et célébrez l'impact avec des photos de côtes restaurées.

Idée 4

🌿 Fonds de restauration de la forêt Kelp

Les donateurs parrainent des semis de varech au prix de 15 dollars chacun. Suivez les étapes de croissance, partagez des images sous-marines et montrez combien d'espèces marines bénéficient de chaque section de forêt de varech restaurée.

Idée 5

🦀 Récupération de l'habitat des crabes

Les donateurs financent des sacs de coquilles d'huîtres (30 $/60 $/120 $) qui créent des nurseries pour les crabes. Exposition de compteurs vivants d'habitats construits et de crabes juvéniles protégés grâce aux efforts de restauration.

Idée 6

⚓ Défi de l'enlèvement de l'équipement fantôme

Les donateurs s'engagent pour chaque filet de pêche abandonné retiré des récifs. Fixez des objectifs d'enlèvement, partagez des photos spectaculaires avant/après et célébrez les tonnes de débris mortels enlevés.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
