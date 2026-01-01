Modèles du mardi de la générosité pour la protection et la restauration du littoral

Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar contribue à la protection de nos côtes, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy