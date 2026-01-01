Modèles pour le mardi de la générosité pour les équipes d'encouragement

Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide votre équipe de supporters, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Décoratif

Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines d'équipes de supporters, lui font confiance.

Modèles de courriels pour le mardi de la générosité - Cheer Squads

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre soutien précoce donne le coup d'envoi à quelque chose d'incroyable 🎉 Mardi prochain, c'est Giving Tuesday - une journée mondiale où les communautés se rassemblent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour fournir de nouveaux uniformes, de l'équipement et des frais de compétition à 25 jeunes pom-pom girls qui n'auraient pas les moyens de participer. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement à nos athlètes - et non aux frais de carte de crédit ou de plateforme. Faites partie des 10 premiers donateurs à lancer notre campagne et aidez-nous à créer un élan pour mardi. Votre premier don en inspirera d'autres et montrera à ces enfants que leur communauté croit en eux. Merci de faire partie de cette équipe. - L'équipe d'entraîneurs de [nom de l'équipe].
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Your Giving Tuesday gift changes lives today 🎉 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide new uniforms, equipment, and competition fees for 25 young cheerleaders who couldn't otherwise afford to participate. Your donation can help provide: - **$35** — new pom-poms and hair accessories for one athlete - **$85** — competition shoes that last the whole season - **$200** — a complete uniform set (top, skirt, warm-ups) **100% of your donation goes to our athletes** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a young athlete shine today →]({{donation_link}}) Together, we can give 25 kids the chance to be part of something bigger than themselves. – The [Team Name] Coaching Staff
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 💙 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total recueilli : 4 200 $** **Grâce à votre générosité, 18 jeunes pom-pom girls** ont maintenant accès à de nouveaux uniformes, chaussures de compétition et équipements. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 210 $ en frais** - assez pour financer des pompons et des accessoires de coiffure pour 6 athlètes supplémentaires. *Un parent nous a dit : "Voir combien de personnes croient en ces enfants m'a rappelé pourquoi la communauté est si importante". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces athlètes briller lors de leur première compétition - le meilleur reste à venir. Avec gratitude, **[Nom de l'équipe] Équipe d'entraîneurs**
Copier le contenu
COPIE !

Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les équipes de pom-pom girls

modèle 1

C'est le mardi de la générosité ! 🏆 Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour offrir à 25 jeunes pom-pom girls les uniformes, l'équipement et les frais de compétition dont elles ont besoin pour briller. [Insérer le lien de donation] Votre don fait une réelle différence : **35$** = nouveaux pompons et accessoires pour les cheveux **85$** = chaussures de compétition pour la saison **200 $** = ensemble complet d'uniformes Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance nos athlètes. Aidez-nous à montrer à ces enfants que leur communauté croit en eux. Chaque don compte. [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 📣✨ Notre équipe de pom-pom girls a besoin de nouveaux uniformes, d'équipement et de fonds de voyage pour participer aux compétitions cette saison. Aidez-nous à collecter 3 000 dollars aujourd'hui ! [Insérer le lien de don] 25 $ = Nouveaux pompons pour un athlète 🎀 50 $ = Ensemble d'arcs de compétition pour l'équipe 100 $ = Fonds de voyage pour une pom-pom girl Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - votre don complet finance les rêves de nos athlètes. 💙 Chaque dollar que vous donnez sert directement à aider ces enfants incroyables à briller sur le tapis. Merci de croire en notre équipe ! [Insérer le lien de donation] 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

C'est le Mardi de la générosité - et notre équipe de pom-pom girls collecte 3 000 dollars pour financer de nouveaux uniformes et les frais de compétition de 25 jeunes athlètes. [Insérer le lien de don] Chaque dollar aide ces enfants à briller sur le tapis et à acquérir une confiance qui durera toute leur vie. - 50 $ = équipement d'entraînement pour un athlète - 120 $ = frais d'inscription à une compétition - 200 $ = ensemble complet d'uniformes Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement à nos athlètes - sans frais de traitement. Nous sommes fiers de nos entraîneurs bénévoles et de nos familles qui rendent cela possible. Si le sport chez les jeunes vous tient à cœur, partagez, faites un don ou écrivez-nous un mot ci-dessous 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Idées de campagnes du mardi de la charité pour les équipes de supporters

‍Idea 1

🏆 Parrainer une meneuse de jeu

Les supporters parrainent des pom-pom girls individuelles pour un montant de 25 à 100 dollars, couvrant les pièces de l'uniforme, les pompons ou les frais de compétition. Créez des cartes de parrainage avec la photo et les objectifs de chaque athlète.

‍Idea 2

📣 Cheer Skills Auction (vente aux enchères de compétences)

Organiser une présentation des compétences où les membres de la communauté font des offres sur les performances des pom-pom girls lors d'événements locaux. Fixez les enchères de départ entre 50 et 200 dollars par spectacle pour financer les frais de déplacement.

‍Idea 3

🎀 Packs Esprit d'équipe

Vendez des "Spirit Packs" contenant des articles de l'équipe, des collations et des notes manuscrites des pom-pom girls. Le prix varie entre 30 et 75 dollars pour financer l'équipement et les camps d'entraînement.

‍Idea 4

🎯 Cheer Challenge Pledge

Créer un "Cheer Challenge" où les supporters s'engagent à verser entre 10 et 50 dollars par routine apprise par l'équipe. Suivez les progrès publiquement et célébrez les étapes importantes pour financer de nouveaux uniformes.

‍Idea 5

Marathon Tumble-a-Thon

Organisez un "Tumble-a-Thon" au cours duquel les pom-pom girls exécutent des figures pour obtenir des promesses de dons. Fixez des objectifs horaires (200 $/heure) et diffusez l'événement en direct pour mobiliser les supporters à distance.

‍Idea 6

💌 Cheer Grams for Hire

Lancer "Cheer Grams" - les supporters paient 15 dollars pour recevoir des messages vidéo personnalisés des pom-pom girls pour célébrer des anniversaires, des remises de diplômes ou des occasions spéciales. Parfait pour financer les déplacements lors des compétitions.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.