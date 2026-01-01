Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide votre équipe de supporters, sans travail supplémentaire.
Les supporters parrainent des pom-pom girls individuelles pour un montant de 25 à 100 dollars, couvrant les pièces de l'uniforme, les pompons ou les frais de compétition. Créez des cartes de parrainage avec la photo et les objectifs de chaque athlète.
Organiser une présentation des compétences où les membres de la communauté font des offres sur les performances des pom-pom girls lors d'événements locaux. Fixez les enchères de départ entre 50 et 200 dollars par spectacle pour financer les frais de déplacement.
Vendez des "Spirit Packs" contenant des articles de l'équipe, des collations et des notes manuscrites des pom-pom girls. Le prix varie entre 30 et 75 dollars pour financer l'équipement et les camps d'entraînement.
Créer un "Cheer Challenge" où les supporters s'engagent à verser entre 10 et 50 dollars par routine apprise par l'équipe. Suivez les progrès publiquement et célébrez les étapes importantes pour financer de nouveaux uniformes.
Organisez un "Tumble-a-Thon" au cours duquel les pom-pom girls exécutent des figures pour obtenir des promesses de dons. Fixez des objectifs horaires (200 $/heure) et diffusez l'événement en direct pour mobiliser les supporters à distance.
Lancer "Cheer Grams" - les supporters paient 15 dollars pour recevoir des messages vidéo personnalisés des pom-pom girls pour célébrer des anniversaires, des remises de diplômes ou des occasions spéciales. Parfait pour financer les déplacements lors des compétitions.
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les équipes de pom-pom girls
