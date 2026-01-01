‍Idea 1

🏆 Parrainer une meneuse de jeu

Les supporters parrainent des pom-pom girls individuelles pour un montant de 25 à 100 dollars, couvrant les pièces de l'uniforme, les pompons ou les frais de compétition. Créez des cartes de parrainage avec la photo et les objectifs de chaque athlète.

‍Idea 2

📣 Cheer Skills Auction (vente aux enchères de compétences)

Organiser une présentation des compétences où les membres de la communauté font des offres sur les performances des pom-pom girls lors d'événements locaux. Fixez les enchères de départ entre 50 et 200 dollars par spectacle pour financer les frais de déplacement.

‍Idea 3

🎀 Packs Esprit d'équipe

Vendez des "Spirit Packs" contenant des articles de l'équipe, des collations et des notes manuscrites des pom-pom girls. Le prix varie entre 30 et 75 dollars pour financer l'équipement et les camps d'entraînement.

‍Idea 4

🎯 Cheer Challenge Pledge

Créer un "Cheer Challenge" où les supporters s'engagent à verser entre 10 et 50 dollars par routine apprise par l'équipe. Suivez les progrès publiquement et célébrez les étapes importantes pour financer de nouveaux uniformes.

‍Idea 5

Marathon Tumble-a-Thon

Organisez un "Tumble-a-Thon" au cours duquel les pom-pom girls exécutent des figures pour obtenir des promesses de dons. Fixez des objectifs horaires (200 $/heure) et diffusez l'événement en direct pour mobiliser les supporters à distance.

‍Idea 6

💌 Cheer Grams for Hire

Lancer "Cheer Grams" - les supporters paient 15 dollars pour recevoir des messages vidéo personnalisés des pom-pom girls pour célébrer des anniversaires, des remises de diplômes ou des occasions spéciales. Parfait pour financer les déplacements lors des compétitions.