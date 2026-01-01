Modèles du mardi de la générosité pour les sauvetages de chats

Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Cat Rescues

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce pourrait sauver 25 chats ce mardi 🐾 Mardi prochain, c'est le Giving Tuesday - une journée mondiale où les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour sauver et soigner 25 chats qui ont un besoin urgent de traitements médicaux, de nourriture et d'un abri sûr. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Et grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement aux soins des chats - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Faites partie des 10 premiers donateurs pour lancer la campagne → Votre premier don crée une dynamique et incite d'autres personnes à faire de même. Merci de faire partie de cette campagne. Ces chats comptent sur nous. - L'équipe de [Nom de l'organisation].
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — help us save 25 cats 🐾 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to rescue and care for 25 cats in urgent need of medical treatment, food, and safe shelter. Your donation can help provide: - **$25** — one week of food for a rescued cat - **$75** — emergency medical care for an injured cat - **$150** — full month of shelter, food, and medical care **100% of your donation goes to cat care** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help save a cat's life today →]({{donation_link}}) Together, we can give 25 cats the second chance they deserve. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Here's what you made possible this Giving Tuesday 🐾 **Thank you for being part of something incredible this Giving Tuesday.** You showed up in a big way. Here's what we accomplished together: **Total raised: $3,750** **25 cats** now have access to emergency medical care, safe shelter, and nutritious food — thanks to your generosity. Here's what makes this even more powerful: **By using Zeffy, we saved $188 in fees** — enough to fund 7 more weeks of food for rescued cats. *One supporter told us:* "Every message we got this week reminded us how powerful community can be when we rally around the most vulnerable." [Follow us on Instagram]({{social_link}}) to see these rescue stories unfold — we'll be sharing updates as these 25 cats find their forever homes. With gratitude, **The [Organization Name] Team**
Mardi de la générosité : des légendes sociales pour les sauveteurs de chats

modèle 1

🐱 **C'est le mardi de la générosité** - et 25 chats ont besoin de notre aide AUJOURD'HUI. Nous collectons des fonds pour sauver des chats qui ont un besoin urgent de soins médicaux, de nourriture et d'un abri sûr. [Insérer le lien de don] Votre don fait une différence immédiate : 💙 **25$** = une semaine de nourriture pour un chat secouru **50$** = soins médicaux d'urgence **100$** = un mois complet d'hébergement et de soins Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don** va directement à la sauvegarde des chats. Ces âmes douces comptent sur nous. Pouvez-vous nous aider à leur donner la seconde chance qu'ils méritent ? [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité 🐱 Chaque chat mérite un lit chaud et une seconde chance. Nous collectons des fonds pour sauver 20 chats supplémentaires ce mois-ci - soins médicaux, stérilisation et recherche de foyers pour toujours. [Insérer le lien de don] 25 $ = vaccinations pour un chat 💉 50 $ = opération de stérilisation 🏥 100 $ = bilan médical complet pour un chat âgé 💙 Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don sert directement à sauver des vies. Ces âmes douces comptent sur nous aujourd'hui. Voulez-vous nous aider ? [Insérer le lien de don] Merci de croire aux secondes chances 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et chaque chat que nous sauvons mérite 100 % de votre générosité, et non 97 %. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 3 000 dollars pour financer les soins médicaux d'urgence pour les chats en crise. - 50 $ = opération de stérilisation pour un chat - 100 $ = visite d'urgence chez le vétérinaire qui sauve une vie - 250 $ = bilan médical complet pour un chat recueilli dans un refuge Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement aux chats - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite équipe qui réalise des miracles avec des budgets réduits. Si sauver des chats vous touche, partagez, donnez ou écrivez-nous ci-dessous 🐾 #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les refuges pour chats

‍Idea 1

🐱 Programme de parrainage d'un chat

Les sympathisants parrainent un chat pour 25 $/mois. Ils partagent des photos et des mises à jour sur le parcours de "leur" chat en sauvetage jusqu'à son adoption. Cela permet de créer un lien permanent et un soutien récurrent.

‍Idea 2

🧺 Remplir la liste de souhaits du refuge

Les donateurs financent les articles de la liste de souhaits (15 $ pour la litière, 30 $ pour la nourriture, 75 $ pour la visite chez le vétérinaire). Affichez la barre de progression en direct et laissez les supporters choisir ce qui compte le plus pour eux.

‍Idea 3

📱 Journée de l'adoption virtuelle

Organisez un événement d'adoption virtuel avec des caméras de chats en direct. Recueillez les frais d'adoption, les dons et vendez des produits de marque en un seul endroit grâce à l'enregistrement QR facile.

‍Idea 4

⏰ Acheter une heure de soins pour les chats

Les donateurs "achètent" des heures de soins aux chats à 10 dollars l'heure (alimentation, nettoyage, socialisation). Suivez les progrès en direct et partagez des mises à jour quotidiennes montrant les chats recevant les soins dont ils ont besoin.

‍Idea 5

🚨 Collecte de fonds d'urgence pour les vétérinaires

Les donateurs financent les frais vétérinaires d'urgence pour des chats spécifiques. Fixez des objectifs de collecte de fonds pour chaque chat, partagez leur histoire et informez les donateurs lorsqu'ils sont en bonne santé et prêts à être adoptés.

‍Idea 6

📅 Vente de calendriers de chats de sauvetage

Créez des calendriers de photos de chats à l'effigie de vos sauveteurs. Vendez-les à l'avance au prix de 20 $ chacun, recueillez les commandes par le biais de formulaires de don et livrez-les après impression. Les chats deviennent des célébrités locales.

