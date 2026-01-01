‍Idea 1

🐱 Programme de parrainage d'un chat

Les sympathisants parrainent un chat pour 25 $/mois. Ils partagent des photos et des mises à jour sur le parcours de "leur" chat en sauvetage jusqu'à son adoption. Cela permet de créer un lien permanent et un soutien récurrent.

‍Idea 2

🧺 Remplir la liste de souhaits du refuge

Les donateurs financent les articles de la liste de souhaits (15 $ pour la litière, 30 $ pour la nourriture, 75 $ pour la visite chez le vétérinaire). Affichez la barre de progression en direct et laissez les supporters choisir ce qui compte le plus pour eux.

‍Idea 3

📱 Journée de l'adoption virtuelle

Organisez un événement d'adoption virtuel avec des caméras de chats en direct. Recueillez les frais d'adoption, les dons et vendez des produits de marque en un seul endroit grâce à l'enregistrement QR facile.

‍Idea 4

⏰ Acheter une heure de soins pour les chats

Les donateurs "achètent" des heures de soins aux chats à 10 dollars l'heure (alimentation, nettoyage, socialisation). Suivez les progrès en direct et partagez des mises à jour quotidiennes montrant les chats recevant les soins dont ils ont besoin.

‍Idea 5

🚨 Collecte de fonds d'urgence pour les vétérinaires

Les donateurs financent les frais vétérinaires d'urgence pour des chats spécifiques. Fixez des objectifs de collecte de fonds pour chaque chat, partagez leur histoire et informez les donateurs lorsqu'ils sont en bonne santé et prêts à être adoptés.

‍Idea 6

📅 Vente de calendriers de chats de sauvetage

Créez des calendriers de photos de chats à l'effigie de vos sauveteurs. Vendez-les à l'avance au prix de 20 $ chacun, recueillez les commandes par le biais de formulaires de don et livrez-les après impression. Les chats deviennent des célébrités locales.