Giving Tuesday Templates for Boosters Clubs

Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide votre équipe, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Décoratif

Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines de Boosters Clubs, lui font confiance.

Giving Tuesday Email Templates for GivingTuesday - Boosters Clubs

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Your team's biggest game day is coming 🏆 Next Tuesday is Giving Tuesday — a global day when communities rally around causes that matter most. We're launching a campaign to fund new equipment and uniforms for 25 student-athletes who need support this season. Every early donation gets us closer to that goal. Thanks to Zeffy, 100% of your donation goes directly to our athletes — not to credit card fees or platforms. Be one of the first 10 donors to kick off our campaign → Your early gift builds momentum and shows other families what's possible. Thank you for believing in our team. Game time starts now. – The [Booster Club Name] Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Game time: Your donation powers our athletes today 🏆 **It's Giving Tuesday** — and today, your support can change everything for our student-athletes. We're raising funds to provide new equipment and uniforms for **25 student-athletes** who need support this season. Your donation can help provide: - **$35** — new practice gear for one athlete - **$75** — complete uniform set - **150** — full equipment package (helmet, pads, cleats) **100% of your donation goes directly to our athletes** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help gear up our team today →]({{donation_link}}) Together, we can make sure every player has what they need to succeed on and off the field. – The [Booster Club Name] Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Here's what you made possible this Giving Tuesday 🏆 **Thank you for being part of something incredible this Giving Tuesday.** You showed up in a big way. Here's what we accomplished together: **Total raised: $3,250** **18 student-athletes** now have the gear they need to compete with confidence — new uniforms, practice equipment, and safety gear that will last them all season. Here's what makes this even more powerful: **By using Zeffy, we saved $162 in fees** — enough to fund complete practice gear for 4 more athletes. *One parent told us:* "Seeing these kids suited up and ready to play — that's what community looks like." [Follow us on Instagram](https://yourlinkhere.com) to see our athletes in action this season — the best games are ahead. With gratitude, **The [Booster Club Name] Team**
Copier le contenu
COPIE !

Giving Tuesday Social Captions for Boosters Clubs

modèle 1

🏈 It's Giving Tuesday — and our student-athletes need your help! We're raising funds for **new equipment and uniforms** for 25 players who need support this season. [Insert Donation Link] Your gift makes a real difference: 💙 **$35** = practice gear for one athlete 💙 **$75** = complete uniform set 💙 **$150** = full equipment package Because we use Zeffy, **100% of your donation** goes directly to our athletes — no fees taken out. Your full gift funds the gear they need. Every player deserves to feel confident and safe on the field. Help us gear up our team today → [Insert Donation Link] Thank you for believing in our athletes! 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

It's Giving Tuesday! 🏆 Our team needs new equipment and uniforms to keep our athletes competing at their best this season. [Insert Donation Link] $25 = New practice jersey for one player $50 = Equipment bag for the team $100 = Tournament registration fees Because we use Zeffy, we don't lose a cent to fees — your full gift goes directly to our athletes. 💙 Every dollar you give today helps our kids play, learn, and grow. Thank you for believing in our team! [Insert Donation Link] #GivingTuesday 💙
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

It's Giving Tuesday — and we're raising funds to support our student-athletes with equipment, scholarships, and programs that build champions on and off the field. [Insert Donation Link] We're raising $3,000 today to fund gear, travel, and mentorship for our teams. - $25 = new practice jersey for one athlete - $100 = tournament registration fees - $250 = equipment bag for an entire team We use Zeffy, a 100% free fundraising platform, so every dollar goes directly to our athletes — not processing fees. Proud of our volunteer coaches and parent community for making this possible. If our mission resonates — share, donate, or drop a note below 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Giving Tuesday Campaigns Ideas for Boosters Clubs

‍Idea 1

🏆 Championship Fund Drive

🏆 Championship Fund Drive Set team goals ($500/$1000/$2500) for equipment, travel, or scholarships. Parents and fans pledge per win, touchdown, or season milestone. Track progress live on your campaign page.

‍Idea 2

🎟️ Game Day Experiences Auction

🎟️ Game Day Experiences Auction Auction VIP parking, sideline passes, or coach-for-a-day experiences. Set buy-it-now prices for quick wins. All proceeds fund team gear and travel expenses.

‍Idea 3

📱 Text-to-Give Team Spirit

📱 Text-to-Give Team Spirit Share QR codes at games for instant donations. Fans scan and give $10/$25/$50 on the spot. Perfect for concession stands and halftime fundraising.

‍Idea 4

🏅 Senior Night Tribute Fund

🏅 Senior Night Tribute Fund Honor graduating athletes with personalized tribute pages. Families and friends donate in their name ($25/$50/$100) to fund next year's equipment or scholarships.

‍Idea 5

🍕 Concession Stand Takeover

🍕 Concession Stand Takeover Parents sponsor game day concessions ($200 covers pizza, $100 covers drinks). Fans eat free, you keep 100% of sponsorship dollars for team needs.

‍Idea 6

🎯 Skills Challenge Sponsorship

🎯 Skills Challenge Sponsorship Set up fun challenges at halftime (free throws, field goals). Local businesses sponsor each attempt ($5-$20 per try) to fund travel expenses.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.