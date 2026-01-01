Modèles du mardi de la générosité pour les sanctuaires d'oiseaux

Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus d'oiseaux, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines de refuges d'oiseaux, lui font confiance.

Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Sanctuaires d'oiseaux

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce permet à 50 oiseaux de prendre leur envol 🕊️ **Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité** - une journée mondiale où les gens se rassemblent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne visant à fournir des soins d'urgence à 50 oiseaux de proie blessés, depuis le sauvetage initial jusqu'à la réhabilitation complète. **Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Et grâce à Zeffy, **100% de votre don va directement au sauvetage et aux soins des oiseaux** - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Faites partie des 10 premiers donateurs pour lancer notre campagne →
Votre don initial crée une dynamique et incite d'autres personnes à donner. Merci de faire partie de cette campagne. Ces oiseaux comptent sur nous.
- L'équipe de [Nom de l'organisation].
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — help 50 birds take flight 🕊️ **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide emergency care for 50 injured birds of prey — covering everything from initial rescue to full rehabilitation. Your donation can help provide: - **$35** — emergency medical assessment for one injured bird - **$85** — a week of intensive care and rehabilitation - **$200** — complete recovery support from rescue to release **100% of your donation goes directly to bird rescue and care** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a bird of prey soar again →]({{donation_link}}) Together, we can give 50 injured birds their second chance at flight. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🕊️ **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes manifestés en grand nombre. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 4 250 $** **Grâce à votre générosité, 37 oiseaux de proie blessés ont désormais accès à des soins médicaux d'urgence et à une rééducation complète. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 213 $ en frais** - assez pour financer les évaluations d'urgence de 6 autres oiseaux blessés. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque les oiseaux ont le plus besoin de nous". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires de sauvetage se dérouler - nous partagerons des mises à jour au fur et à mesure que ces oiseaux guérissent et reprennent leur envol. Avec toute notre gratitude, **[Nom de l'organisation] Équipe**
Mardi de la générosité : des légendes sociales pour les refuges d'oiseaux

modèle 1

🦅 **C'est le mardi de la générosité** - et les oiseaux de proie blessés ont besoin de votre aide aujourd'hui. Nous collectons des fonds pour fournir des soins d'urgence à 50 rapaces blessés - du sauvetage à la réhabilitation complète et à la remise en liberté. [Insérer le lien de don] Votre don fait une différence immédiate : **35$** = évaluation médicale d'urgence pour un oiseau blessé **85 $** = une semaine de soins intensifs et de rééducation **200 $** = soutien complet à la récupération, du sauvetage à la remise en liberté Parce que nous utilisons Zeffy, **100% de votre don va directement au sauvetage des oiseaux** - nous ne perdons pas un centime en frais, de sorte que votre don entier finance la mission. Ces magnifiques oiseaux comptent sur nous. Aidez-nous à leur donner une seconde chance de voler. 💙 [Insérer le lien de don] #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 🐦 Nos amis à plumes ont besoin de votre aide aujourd'hui. Nous collectons des fonds pour fournir des soins médicaux d'urgence aux oiseaux blessés amenés dans notre sanctuaire. [Insérer le lien de don] 25 $ = Une semaine de médicaments pour un faucon en convalescence 50 $ = Matériel de chirurgie d'urgence pour un hibou blessé 100 $ = Soins de réadaptation complets pour un oiseau chanteur Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. 100 % de chaque don est directement affecté à la sauvegarde des oiseaux. Chaque dollar compte. Chaque oiseau compte. 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et chaque oiseau mérite un refuge sûr. 🕊️ [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 3 000 dollars pour développer notre programme de réhabilitation des rapaces et des oiseaux chanteurs blessés. Votre impact : - 25 $ = fournitures médicales d'urgence pour un sauvetage - 75 $ = une semaine de soins spécialisés pour un faucon blessé - 200 $ = réparation de cages d'envol pour aider les oiseaux à reprendre des forces Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, afin que chaque dollar aille directement aux oiseaux - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite équipe de bénévoles qui a sauvé plus de 340 oiseaux cette année. Si la protection de la faune vous touche, partagez, faites un don ou racontez-nous une rencontre avec un oiseau qui vous a ému 💙. #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les sanctuaires d'oiseaux

Idée 1

🪶 Adoptez un oiseau de sauvetage

🪶 Adoptez un oiseau de sauvetage Les supporters "adoptent" un oiseau en voie de guérison pour un montant de 25 à 150 dollars. Partagez des photos, des mises à jour sur le rétablissement et des célébrations de libération. Chaque adoption permet de financer les soins médicaux tout en établissant des liens durables avec les donateurs.

Idée 2

🏥 Défi des ailes de la guérison

🏥 Le défi des ailes de la guérison Fixez-vous pour objectif de financer 50 sauvetages d'oiseaux (75 $ chacun). Utilisez un compteur en direct indiquant les progrès réalisés. Les donateurs voient exactement comment leur don sauve des vies, de l'accueil à la remise en liberté.

Idée 3

🎯 Collecte de fonds pour l'école de pilotage

🎯 Collecte de fonds pour l'école de vol Organisez une "remise de diplômes" virtuelle pour les oiseaux réhabilités. Vendez des billets à 20 $ pour assister à des lâchers en direct, partager des histoires de sauvetage et célébrer ensemble, en ligne, des rétablissements réussis.

Idée 4

🌿 Campagne de parrainage des nichoirs

🌿 Campagne de parrainage de nichoirs Les supporters parrainent des nichoirs pour 40 $ chacun afin d'aider les oiseaux à se reconstruire après la perte de leur habitat. Partagez des photos de l'installation et des mises à jour sur la nidification tout au long du printemps.

Idée 5

🍎 Campagne Feed-a-Flock

🍎 Campagne Feed-a-Flock Créer des stations de nourrissage sponsorisées à 15 $/mois. Les donateurs reçoivent des photos hebdomadaires de "leurs" oiseaux et des mises à jour sur la migration saisonnière à mesure que les troupeaux se rétablissent.

Idée 6

🏠 Défi "Construire un habitat

🏠 Défi "Construire un habitat Financer par le biais du crowdfunding des projets de restauration d'habitats (objectifs de 500 $). Montrez des photos avant/après lorsque les plantes indigènes poussent et que les oiseaux reviennent dans les espaces sanctuaires nouvellement restaurés.

