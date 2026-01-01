Idée 1

🪶 Adoptez un oiseau de sauvetage

🪶 Adoptez un oiseau de sauvetage Les supporters "adoptent" un oiseau en voie de guérison pour un montant de 25 à 150 dollars. Partagez des photos, des mises à jour sur le rétablissement et des célébrations de libération. Chaque adoption permet de financer les soins médicaux tout en établissant des liens durables avec les donateurs.

Idée 2

🏥 Défi des ailes de la guérison

🏥 Le défi des ailes de la guérison Fixez-vous pour objectif de financer 50 sauvetages d'oiseaux (75 $ chacun). Utilisez un compteur en direct indiquant les progrès réalisés. Les donateurs voient exactement comment leur don sauve des vies, de l'accueil à la remise en liberté.

Idée 3

🎯 Collecte de fonds pour l'école de pilotage

🎯 Collecte de fonds pour l'école de vol Organisez une "remise de diplômes" virtuelle pour les oiseaux réhabilités. Vendez des billets à 20 $ pour assister à des lâchers en direct, partager des histoires de sauvetage et célébrer ensemble, en ligne, des rétablissements réussis.

Idée 4

🌿 Campagne de parrainage des nichoirs

🌿 Campagne de parrainage de nichoirs Les supporters parrainent des nichoirs pour 40 $ chacun afin d'aider les oiseaux à se reconstruire après la perte de leur habitat. Partagez des photos de l'installation et des mises à jour sur la nidification tout au long du printemps.

Idée 5

🍎 Campagne Feed-a-Flock

🍎 Campagne Feed-a-Flock Créer des stations de nourrissage sponsorisées à 15 $/mois. Les donateurs reçoivent des photos hebdomadaires de "leurs" oiseaux et des mises à jour sur la migration saisonnière à mesure que les troupeaux se rétablissent.

Idée 6

🏠 Défi "Construire un habitat

🏠 Défi "Construire un habitat Financer par le biais du crowdfunding des projets de restauration d'habitats (objectifs de 500 $). Montrez des photos avant/après lorsque les plantes indigènes poussent et que les oiseaux reviennent dans les espaces sanctuaires nouvellement restaurés.