It's Giving Tuesday — and we're showing up for the kids who need mentors most. [Insert Donation Link] We're raising $8,000 today to match 40 more at-risk youth with caring adult mentors in our community. - $50 = background checks for one new mentor - $200 = monthly activities for a Big/Little pair - $500 = a full year of mentorship support We use Zeffy, a 100% free fundraising platform, so every dollar goes directly to building these life-changing relationships — not processing fees. When a child has just one caring adult in their corner, everything changes. Research shows mentored youth are 46% less likely to use drugs and 27% less likely to drink. Proud of our small but mighty team for making these connections possible. If our mission resonates — share, donate, or drop a note below 💙 #GivingTuesday