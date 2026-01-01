Giving Tuesday Templates for Big Brother Big Sister

Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus d'enfants, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Décoratif

Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines de Grands Frères et Grandes Sœurs, lui font confiance.

Giving Tuesday Email Templates for GivingTuesday - Big Brother Big Sister

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Your early gift could change everything for a kid 💙 Next Tuesday is Giving Tuesday — a global day when people rally around causes that matter most. We're launching a campaign to match 25 kids with caring adult mentors through our Big Brother Big Sister program. Every early donation gets us closer to creating these life-changing relationships. Thanks to Zeffy, 100% of your donation goes directly to mentor training, background checks, and program support — not to credit card fees or platforms. Be one of the first 10 donors to kick off our campaign → {{donation_link}} Your early gift builds momentum and shows other supporters that this community believes in our kids. Thank you for being part of this. Together, we're changing young lives. – The [Org Name] Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — help us match 25 kids with mentors 💙 **It's Giving Tuesday** — and today, your gift creates life-changing connections for kids in our community. We're raising funds to match 25 children with caring adult mentors through our Big Brother Big Sister program. Every donation brings us closer to these powerful relationships. Your gift today can provide: - **$35** — background check for one mentor - **$75** — training materials for a new Big/Little match - **$150** — three months of program support for one child **100% of your donation goes directly to our kids** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a child find their mentor today →]({{donation_link}}) Together, we're building the relationships that change young lives forever. – The [Org Name] Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Here's what you made possible this Giving Tuesday 💙 **Thank you for being part of something incredible this Giving Tuesday.** You showed up in a big way. Here's what we accomplished together: **Total raised: $3,750** **18 kids** now have caring adult mentors matched through our Big Brother Big Sister program — thanks to your generosity. Here's what makes this even more powerful: **By using Zeffy, we saved $188 in fees** — enough to fund background checks for 5 more mentors. *One supporter told us:* "Every message we got this week reminded us how powerful community can be when we rally around our kids." [Follow us on Instagram](https://yourlinkhere.com) to see these mentor relationships unfold — we'll be sharing the moments that matter most. With gratitude, **[Organization Name] Team**
Copier le contenu
COPIE !

Giving Tuesday Social Captions for Big Brother Big Sister

modèle 1

**It's Giving Tuesday** — and today, your gift creates life-changing mentorship for kids in our community. 💙 We're raising funds to match 25 children with caring adult mentors through our Big Brother Big Sister program. **[Insert Donation Link]** Your gift today provides: **$35** = background check for one mentor **$75** = training materials for a new match **$150** = three months of program support Because we use Zeffy, we don't lose a cent to fees — your full gift funds mentorship that changes young lives. Help a child find their mentor today 💙 **[Insert Donation Link]** #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

It's Giving Tuesday! 💙 Today we're raising funds to match 50 more kids with mentors who will change their lives forever. [Insert Donation Link] $25 = One month of activities for a Big-Little pair $50 = Background check for a new volunteer mentor $100 = Training materials for 5 new mentors Because we use Zeffy, we don't lose a cent to fees — your full gift funds mentorship that lasts a lifetime. Every child deserves someone who believes in them. Help us make more matches today 💙 [Insert Donation Link] #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

It's Giving Tuesday — and we're showing up for the kids who need mentors most. [Insert Donation Link] We're raising $8,000 today to match 40 more at-risk youth with caring adult mentors in our community. - $50 = background checks for one new mentor - $200 = monthly activities for a Big/Little pair - $500 = a full year of mentorship support We use Zeffy, a 100% free fundraising platform, so every dollar goes directly to building these life-changing relationships — not processing fees. When a child has just one caring adult in their corner, everything changes. Research shows mentored youth are 46% less likely to use drugs and 27% less likely to drink. Proud of our small but mighty team for making these connections possible. If our mission resonates — share, donate, or drop a note below 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Giving Tuesday Campaigns Ideas for Big Brother Big Sister

‍Idea 1

🤝 Sponsor-a-Match Drive

Supporters sponsor a Big/Little match for $50/month. Show live counter of matches funded. Host optional meetup to celebrate new partnerships formed.

‍Idea 2

🎯 Activity Kit Funding

Donors fund mentor activity kits ($25 bowling, $50 movies, $75 adventure day). Track live progress, let sponsors choose their kit type.

‍Idea 3

⏰ Hours of Hope Challenge

24-hour challenge where every $10 funds one hour of mentoring time. Real-time tracker shows hours unlocked, supporters see direct impact.

‍Idea 4

📚 Train-a-Mentor Fund

Donors fund mentor training sessions ($30 each). Show live progress toward training goal, let supporters choose session type (communication, activities, safety).

‍Idea 5

🏆 Mentor Appreciation Drive

Community members nominate local mentors for recognition. $15 donation per nomination funds program supplies while celebrating volunteer impact publicly.

‍Idea 6

🌟 Future Moments Campaign

Supporters buy "future moments" ($20 = movie night, $35 = museum trip, $50 = camping adventure). Track experiences unlocked in real-time.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.