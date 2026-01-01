Modèles de nettoyage des plages dans le cadre du mardi de la générosité

Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Nettoyage des plages

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce pourrait permettre de nettoyer 50 plages ce mardi 🌊 **Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité** - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent pour les causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour organiser 50 nettoyages de plages dans notre région, afin d'éliminer des milliers de kilos de plastique et de débris de nos côtes. **Chaque don précoce nous permet d'atteindre plus de plages et de protéger plus de vie marine. Et grâce à Zeffy, **100% de votre don va directement aux fournitures de nettoyage, à la coordination des bénévoles et à la restauration des plages** - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Soyez l'un des 10 premiers donateurs à lancer la campagne →
Votre don initial crée une dynamique et incite d'autres personnes à donner. Merci de vous soucier de nos océans. Ensemble, nous faisons des vagues.
- L'équipe de nettoyage des plages
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — help us clean 50 beaches 🌊 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to organize 50 beach cleanups across our region, removing thousands of pounds of plastic and debris from our coastlines. Your donation can help provide: - **$25** — cleanup supplies for one volunteer team - **$75** — equipment to clean an entire beach section - **$150** — coordination and supplies for a full beach cleanup day **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help us reach 50 beaches today →]({{donation_link}}) Together, we can protect our coastlines and the marine life that calls them home. – The Beach Clean-ups Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🌊 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous avez fait preuve d'une grande générosité. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds collectés : 3 200 $** **42 nettoyages de plages** sont maintenant entièrement financés dans notre région, ce qui permet d'éliminer environ 8 400 livres de plastique et de débris de nos côtes. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 160 $ en frais** - assez pour financer les fournitures de 6 équipes de nettoyage bénévoles supplémentaires. *Un bénévole nous a dit : "Voir des familles ramasser des déchets ensemble m'a rappelé pourquoi ce travail est si important". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces nettoyages en action - nous partagerons des photos et des mises à jour sur l'impact tout au long de la saison. Avec gratitude, **L'équipe des nettoyages de plages
Copier le contenu
COPIE !

Les légendes sociales du mardi de la générosité pour le nettoyage des plages

modèle 1

🌊 **C'est le mardi de la générosité** - et nos océans ont besoin de votre aide. Nous collectons des fonds pour organiser **50 nettoyages de plages** dans notre région, afin de retirer des milliers de kilos de plastique de nos côtes. [Insérer le lien de don] Votre don fait une réelle différence : **25$** = matériel de nettoyage pour une équipe de bénévoles **50 $** = équipement pour nettoyer une section entière de la plage **100$** = coordination d'une journée complète de nettoyage Parce que nous utilisons Zeffy, **100% de votre don va directement à la protection de nos plages** - aucun frais n'est prélevé, donc l'intégralité de votre don finance la mission. Ensemble, nous pouvons sauver la vie marine et restaurer nos côtes. 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 🌊 Nos océans ont plus que jamais besoin de nous. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour retirer 10 000 livres de plastique de nos plages locales - c'est assez de déchets pour remplir un bus scolaire. [Insérer le lien de don] 25 $ = 50 livres de plastique enlevées 🗑️ 50 $ = fournitures de nettoyage pour 10 bénévoles 100 $ = financement d'une journée complète de restauration de plage Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance des océans plus propres et une vie marine plus saine. Chaque déchet que nous enlevons permet de sauver une tortue de mer, de protéger notre littoral et de créer un avenir plus propre pour nos enfants. Prêt à faire des vagues ? 💙 [Insérer le lien de don] #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et nos plages ont plus que jamais besoin de nous. 🌊 [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 3 000 dollars pour financer des fournitures de nettoyage essentielles et des programmes d'éducation communautaire qui protègent nos littoraux tout au long de l'année. Votre impact : - 25 $ = fournitures de nettoyage pour 10 bénévoles - 75 $ = matériel pédagogique pour une visite d'école - 150 $ = équipement pour une journée complète de restauration de plage Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement à la conservation des océans - et non aux frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite mais puissante équipe qui a organisé 12 nettoyages cette année et retiré plus de 2 000 livres de débris. Si la protection de nos écosystèmes marins vous touche, partagez cet article, faites un don ou écrivez-nous un mot ci-dessous. 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Campagnes du mardi de la générosité Idées pour le nettoyage des plages

‍Idea 1

🌊 Adoptez un kilomètre de plage

🌊 Adopt-a-Beach Mile
Les supporters "adoptent" une portion de littoral pour 25 à 100 dollars. Ils partagent des photos de nettoyage, suivent les déchets ramassés et envoient des mises à jour trimestrielles sur l'impact de leur adoption.

‍Idea 2

🗑️ Le défi de la transformation des déchets en argent

🗑️ Trash-to-Cash Challenge
Fixez un objectif (500 sacs collectés). Les donateurs s'engagent pour chaque sac retiré. Utiliser des compteurs en direct pour montrer les progrès et célébrer les étapes importantes avec la communauté de la plage.

‍Idea 3

🐢 Fonds Save-a-Sea-Life

🐢 Fonds Save-a-Sea-Life
Créez des paliers de dons : 15 $ pour sauver une tortue, 50 $ pour protéger les sites de nidification, 100 $ pour financer l'équipement de sauvetage. Montrez l'impact réel avec des photos de plage avant/après.

‍Idea 4

🏖️ Bingo pour le nettoyage des plages

🏖️ Bingo pour le nettoyage des plages
Créez une carte de bingo avec des objectifs de nettoyage (20 $ = 50 bouteilles, 50 $ = 100 canettes). Les sympathisants choisissent les cases, vous marquez les progrès avec des photos.

‍Idea 5

🌅 Parrainage du nettoyage de l'aube

🌅 Parrainage du nettoyage de l'aube
Les nettoyages matinaux sont parrainés à raison de 10 $/heure de bénévolat. Partagez les mises à jour en direct, les photos du lever du soleil et le nombre total d'heures nettoyées par votre équipe dévouée.

‍Idea 6

♻️ Campagne d'engagement en faveur de l'absence de plastique

♻️ Plastic-Free Pledge Drive
Les supporters s'engagent à ne pas utiliser de plastique pendant une semaine et font don de ce qu'ils dépenseraient pour des articles à usage unique. Suivi de l'impact collectif et du plastique évité.

