Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar contribue à la protection de nos côtes, sans travail supplémentaire.
Idea 1
🌊 Adopt-a-Beach Mile
Les supporters "adoptent" une portion de littoral pour 25 à 100 dollars. Ils partagent des photos de nettoyage, suivent les déchets ramassés et envoient des mises à jour trimestrielles sur l'impact de leur adoption.
Idea 2
🗑️ Trash-to-Cash Challenge
Fixez un objectif (500 sacs collectés). Les donateurs s'engagent pour chaque sac retiré. Utiliser des compteurs en direct pour montrer les progrès et célébrer les étapes importantes avec la communauté de la plage.
Idea 3
🐢 Fonds Save-a-Sea-Life
Créez des paliers de dons : 15 $ pour sauver une tortue, 50 $ pour protéger les sites de nidification, 100 $ pour financer l'équipement de sauvetage. Montrez l'impact réel avec des photos de plage avant/après.
Idea 4
🏖️ Bingo pour le nettoyage des plages
Créez une carte de bingo avec des objectifs de nettoyage (20 $ = 50 bouteilles, 50 $ = 100 canettes). Les sympathisants choisissent les cases, vous marquez les progrès avec des photos.
Idea 5
🌅 Parrainage du nettoyage de l'aube
Les nettoyages matinaux sont parrainés à raison de 10 $/heure de bénévolat. Partagez les mises à jour en direct, les photos du lever du soleil et le nombre total d'heures nettoyées par votre équipe dévouée.
Idea 6
♻️ Plastic-Free Pledge Drive
Les supporters s'engagent à ne pas utiliser de plastique pendant une semaine et font don de ce qu'ils dépenseraient pour des articles à usage unique. Suivi de l'impact collectif et du plastique évité.
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour le nettoyage des plages
