🌊 Adoptez un kilomètre de plage

🌊 Adopt-a-Beach Mile

Les supporters "adoptent" une portion de littoral pour 25 à 100 dollars. Ils partagent des photos de nettoyage, suivent les déchets ramassés et envoient des mises à jour trimestrielles sur l'impact de leur adoption.

🗑️ Le défi de la transformation des déchets en argent

🗑️ Trash-to-Cash Challenge

Fixez un objectif (500 sacs collectés). Les donateurs s'engagent pour chaque sac retiré. Utiliser des compteurs en direct pour montrer les progrès et célébrer les étapes importantes avec la communauté de la plage.

🐢 Fonds Save-a-Sea-Life

🐢 Fonds Save-a-Sea-Life

Créez des paliers de dons : 15 $ pour sauver une tortue, 50 $ pour protéger les sites de nidification, 100 $ pour financer l'équipement de sauvetage. Montrez l'impact réel avec des photos de plage avant/après.

🏖️ Bingo pour le nettoyage des plages

🏖️ Bingo pour le nettoyage des plages

Créez une carte de bingo avec des objectifs de nettoyage (20 $ = 50 bouteilles, 50 $ = 100 canettes). Les sympathisants choisissent les cases, vous marquez les progrès avec des photos.

🌅 Parrainage du nettoyage de l'aube

🌅 Parrainage du nettoyage de l'aube

Les nettoyages matinaux sont parrainés à raison de 10 $/heure de bénévolat. Partagez les mises à jour en direct, les photos du lever du soleil et le nombre total d'heures nettoyées par votre équipe dévouée.

♻️ Campagne d'engagement en faveur de l'absence de plastique

♻️ Plastic-Free Pledge Drive

Les supporters s'engagent à ne pas utiliser de plastique pendant une semaine et font don de ce qu'ils dépenseraient pour des articles à usage unique. Suivi de l'impact collectif et du plastique évité.