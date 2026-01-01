Modèles de mardi de la générosité pour les équipes de basket-ball

Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide votre équipe, sans travail supplémentaire.

Modèles d'e-mails pour le Mardi de la Donation - Équipes de basket-ball

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Le match le plus important de votre équipe aura lieu mardi prochain 🏀 Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les communautés se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour fournir de nouveaux ballons de basket, du temps de jeu et un soutien à l'entraînement pour 25 jeunes athlètes qui n'ont pas les moyens de payer les frais de ligue. Chaque don précoce nous rapproche de la possibilité d'offrir à ces enfants une véritable chance. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté à l'équipement et aux programmes, et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Soyez l'un des 10 premiers donateurs à lancer notre campagne → Votre don précoce nous donne de l'élan et nous permet d'offrir à ces enfants une véritable chance. Votre don précoce crée une dynamique et montre à ces enfants que leur communauté croit en eux. Merci de faire partie de notre équipe de départ. - La famille [Nom de l'équipe
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Game time: Your Giving Tuesday gift scores big 🏀 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide new basketballs, court time, and coaching support for 25 young athletes who can't afford league fees. Your donation can help provide: - **$25** — a new basketball for one player - **$75** — three hours of court rental for team practice - **150** — full coaching support for one athlete for a month **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a young athlete reach their potential →]({{donation_link}}) Together, we can give 25 kids the chance to play, learn, and grow through basketball. – The [Team Name] Family
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🏀 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds collectés : 3 750 $** 25 jeunes athlètes ont maintenant accès à de nouveaux ballons de basket, à du temps de jeu et au soutien d'entraîneurs - grâce à votre générosité. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 188 $ en frais** - assez pour financer l'encadrement d'un athlète supplémentaire pendant un mois entier. *Un parent nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque les enfants ont le plus besoin de nous". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - la saison commence bientôt et ces enfants sont prêts. Avec gratitude, **La famille [Nom de l'équipe]**
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les équipes de basket-ball

modèle 1

🏀 **C'est le mardi de la générosité** - et aujourd'hui, votre soutien peut tout changer pour les jeunes athlètes de notre communauté. Nous collectons des fonds pour fournir de nouveaux ballons de basket, du temps de jeu et de l'aide à l'entraînement à 25 enfants qui n'ont pas les moyens de payer les frais de ligue. **[Insérer le lien de don]** Votre don fait une réelle différence : **25$** = un nouveau ballon de basket pour un joueur 🏀 **75$** = trois heures de location de terrain pour l'entraînement d'une équipe **150$** = soutien complet d'un entraîneur pour un athlète pendant un mois Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - votre **don intégral** finance la mission. Ensemble, nous pouvons donner à 25 enfants la chance de jouer, d'apprendre et de grandir grâce au basket-ball. **[Insérer le lien de donation]** 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 🏀 Notre équipe a besoin de nouveaux équipements et de temps de jeu pour permettre aux enfants de continuer à jouer le sport qu'ils aiment. [Insérer le lien de donation] 25 $ = Nouveau ballon de basket pour l'entraînement 50 $ = Location d'un terrain pour une semaine 100 $ = Uniforme complet pour un joueur Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don va directement aux enfants. 💙 Chaque don nous aide à former des champions sur le terrain et en dehors. Prêt à avoir un impact ? #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et nous collectons 3 000 dollars pour permettre aux enfants de rester sur le terrain et de ne pas tomber dans la rue. [Insérer le lien de don] Aujourd'hui, nous finançons des bourses d'études pour 20 jeunes de la région qui n'ont pas les moyens de payer les frais d'inscription à la ligue, mais qui méritent d'avoir une chance de développer leur confiance, leur esprit d'équipe et leur leadership grâce au basket-ball. Votre impact : - 50 $ = nouvelles chaussures de sport pour un joueur - 150 $ = inscription à une saison complète pour un enfant qui en a le plus besoin Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, de sorte que chaque dollar va directement aux bourses d'études - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de nos entraîneurs bénévoles qui rendent cela possible. Si le fait de garder les enfants actifs et engagés résonne avec vous - partagez, faites un don, ou laissez un message ci-dessous 🏀 #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les équipes de basket-ball

Idée 1

🏀 Défi "Shoot for Success" (Tirer pour réussir)

Les fans s'engagent pour chaque lancer franc effectué pendant la semaine d'entraînement. Fixez un objectif d'équipe (par exemple 500 lancers), suivez les progrès en direct et célébrez lorsque vous atteignez le montant de financement visé.

Idée 2

⭐ Parrainage d'un joueur

Laissez les supporters "adopter" un joueur pour la saison. 50 dollars couvrent l'équipement, 100 dollars ajoutent les frais de tournoi, 200 dollars incluent le camp. Partagez des mises à jour sur les joueurs et des vidéos de remerciement tout au long de l'année.

Idée 3

🎟️ Collecte de fonds pour le stage de compétences

Organisez un stage de basket-ball pour les jeunes avec votre équipe comme entraîneurs. Vendez des billets à différents niveaux (25 $ de base, 50 $ avec équipement, 100 $ VIP avec photos). Enregistrement facile grâce aux codes QR.

Idée 4

🏆 Tirage au sort du championnat

Vendez des billets de tombola pour des prix offerts (équipement, cartes-cadeaux, articles dédicacés). Fixez le prix des billets à 10, 25 ou 50 dollars, suivez les ventes en direct et tirez les gagnants au sort lors de votre prochain match.

Idée 5

📱 Collecte de dons le jour du match

Installez des codes QR lors des matchs pour des dons rapides. Les supporters scannent le code pour donner 5, 15 ou 25 dollars pendant qu'ils applaudissent. Suivez les totaux en direct sur votre tableau d'affichage ou dans vos annonces.

Idée 6

🎯 Engagement à relever le défi en trois points

Les membres de la communauté s'engagent pour chaque tir à trois points réalisé au cours de la saison. Fixez un plafond (par exemple 200 dollars maximum par donateur), suivez les tirs réalisés et célébrez ensemble les étapes importantes du financement.

