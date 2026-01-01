Idée 1

🏀 Défi "Shoot for Success" (Tirer pour réussir)

Les fans s'engagent pour chaque lancer franc effectué pendant la semaine d'entraînement. Fixez un objectif d'équipe (par exemple 500 lancers), suivez les progrès en direct et célébrez lorsque vous atteignez le montant de financement visé.

Idée 2

⭐ Parrainage d'un joueur

Laissez les supporters "adopter" un joueur pour la saison. 50 dollars couvrent l'équipement, 100 dollars ajoutent les frais de tournoi, 200 dollars incluent le camp. Partagez des mises à jour sur les joueurs et des vidéos de remerciement tout au long de l'année.

Idée 3

🎟️ Collecte de fonds pour le stage de compétences

Organisez un stage de basket-ball pour les jeunes avec votre équipe comme entraîneurs. Vendez des billets à différents niveaux (25 $ de base, 50 $ avec équipement, 100 $ VIP avec photos). Enregistrement facile grâce aux codes QR.

Idée 4

🏆 Tirage au sort du championnat

Vendez des billets de tombola pour des prix offerts (équipement, cartes-cadeaux, articles dédicacés). Fixez le prix des billets à 10, 25 ou 50 dollars, suivez les ventes en direct et tirez les gagnants au sort lors de votre prochain match.

Idée 5

📱 Collecte de dons le jour du match

Installez des codes QR lors des matchs pour des dons rapides. Les supporters scannent le code pour donner 5, 15 ou 25 dollars pendant qu'ils applaudissent. Suivez les totaux en direct sur votre tableau d'affichage ou dans vos annonces.

Idée 6

🎯 Engagement à relever le défi en trois points

Les membres de la communauté s'engagent pour chaque tir à trois points réalisé au cours de la saison. Fixez un plafond (par exemple 200 dollars maximum par donateur), suivez les tirs réalisés et célébrez ensemble les étapes importantes du financement.