‍Idea 1

Campagne "Adoptez un joueur

Les supporters parrainent un joueur pour 25 à 100 dollars. Créez des cartes d'équipe sur lesquelles figurent chaque joueur "adopté" et son parrain. Les fonds servent à financer l'équipement, les déplacements ou les bourses d'études.

‍Idea 2

🏟️ Campagne de financement de la saison

Fixer des niveaux de dons : 15 $ (entraînement au bâton), 50 $ (jour du match), 150 $ (tournoi). Affichez un compteur en direct des "manches financées" au fur et à mesure que les dons arrivent.

‍Idea 3

🏆 Vente aux enchères du championnat

Mettez aux enchères des maillots usés par le jeu, des balles de baseball signées ou des expériences de "premier lancer". Fixez des prix d'achat immédiat pour des ventes rapides. Parfait pour les collectes de fonds de fin de saison.

‍Idea 4

⚾ Défi de l'achat d'un logement

Les supporters achètent des "manches" de 10 dollars chacune pour financer l'entretien ou l'équipement du terrain. Affichez un tableau d'affichage en direct montrant les progrès réalisés. Atteignez neuf manches pour "gagner" votre objectif de collecte de fonds.

‍Idea 5

📸 Collecte de fonds pour la photo d'équipe

Vendez des packs de photos d'équipe (15 $ pour un individu, 40 $ pour une équipe) avec des codes QR pour faciliter la commande. Les parents adorent les souvenirs ; les fonds permettent de financer les uniformes et les frais de déplacement.

‍Idea 6

🏆 Défi des compétences

Organisez un défi d'habileté avec des frais d'inscription (5 $ pour les enfants, 10 $ pour les adultes). Cage de frappe, précision du lancer, course sur les bases. Les gagnants reçoivent des prix ; tout le monde soutient l'équipe.