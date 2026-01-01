Modèles pour les équipes de baseball dans le cadre du mardi de la générosité

Modèles de courriels pour le mardi de la générosité - Équipes de baseball

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

La plus grande saison de votre équipe commence mardi 🥎 Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - un jour où les communautés se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne visant à fournir de nouveaux équipements et à assurer l'entretien des terrains pour 25 équipes de jeunes joueurs de baseball de notre ligue. Chaque don précoce nous rapproche de terrains plus sûrs et d'un meilleur équipement pour nos enfants. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté à l'achat de battes, de gants et à l'amélioration des terrains - et non aux frais de carte de crédit ou de plateforme. Faites partie des 10 premiers donateurs pour lancer notre campagne → {{donation_link}} Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres familles que nous sommes déterminés à soutenir nos équipes. Merci de croire en nos enfants. Faisons en sorte que cette saison compte. - L'équipe de la Ligue
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — help our teams play ball ⚾ **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide new equipment and field maintenance for 25 youth baseball teams in our league. Every gift gets us closer to safer fields and better gear for our kids. Your donation can help provide: - **$35** — a new batting helmet for one player - **$85** — a complete set of bases for practice - **$200** — field maintenance for an entire season **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help our teams play ball →]({{donation_link}}) Together, we can give 25 teams the equipment and safe fields they deserve. – The League Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité ⚾ **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 3 200 $** 25 équipes de jeunes joueurs de baseball ont maintenant accès à du nouvel équipement et à des terrains plus sécuritaires - grâce à votre générosité. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 160 $ en frais** - assez pour financer 4 casques de frappeurs supplémentaires pour nos joueurs. *Un parent nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté de notre ligue peut être puissante". [Suivez-nous sur Facebook](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - l'entraînement de printemps commence dans quelques mois. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de la Ligue
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les équipes de baseball

modèle 1

C'est le mardi de la générosité ⚾ - et nos enfants ont besoin de votre aide. Nous collectons des fonds pour l'achat de nouveaux équipements et l'entretien des terrains pour 25 équipes de jeunes joueurs de baseball de notre ligue. Des terrains sûrs, un meilleur équipement, un avenir plus radieux. **[Insérer le lien de donation]** Votre don fait une réelle différence : **35$** = nouveau casque de frappeur pour un joueur **85 $** = jeu complet de bases pour l'entraînement **200$** = entretien du terrain pour une saison entière Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - votre **don intégral** finance la mission. 💙 Aidez-nous à donner à 25 équipes l'équipement et les terrains sûrs qu'elles méritent. **[Insérer le lien de don]** 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! ⚾ Notre équipe a besoin de nouveaux équipements et d'entretien des terrains pour que les enfants puissent continuer à pratiquer le sport qu'ils aiment cette saison. [Insérer le lien de don] 25 $ = Nouveaux gants de frappeur pour un joueur 50 $ = Balles d'entraînement pour l'équipe pendant un mois 100 $ = Entretien du terrain et équipement de sécurité Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - la totalité de votre don va directement aux enfants et au terrain. 💙 Chaque élan, chaque prise, chaque sourire commence par votre soutien. Aidez-nous à maintenir le baseball en vie dans notre communauté ! [Insérer le lien de don] Merci de croire en notre équipe ! ⚾💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et notre ligue de baseball pour les jeunes se mobilise pour les enfants qui en ont le plus besoin. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 3 000 dollars pour financer l'équipement et les frais de participation à la ligue de 15 enfants de la région dont les familles n'ont pas les moyens de payer le coût total de leur participation. Votre impact : - 50 $ = gant et casque pour un joueur - 200 $ = parrainage d'une saison complète pour un enfant Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar que vous donnez est directement utilisé pour permettre aux enfants d'aller sur le terrain - et non pour payer des frais de traitement. Le baseball enseigne le travail d'équipe, la discipline et la confiance en soi. Aucun enfant ne devrait en être privé pour des raisons de coût. Si vous croyez que chaque enfant mérite une chance de jouer, veuillez partager cet article ou faire un don ci-dessous. Notre communauté rend cela possible 🧢⚾⚾ #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les équipes de baseball

‍Idea 1

Campagne "Adoptez un joueur

Les supporters parrainent un joueur pour 25 à 100 dollars. Créez des cartes d'équipe sur lesquelles figurent chaque joueur "adopté" et son parrain. Les fonds servent à financer l'équipement, les déplacements ou les bourses d'études.

‍Idea 2

🏟️ Campagne de financement de la saison

Fixer des niveaux de dons : 15 $ (entraînement au bâton), 50 $ (jour du match), 150 $ (tournoi). Affichez un compteur en direct des "manches financées" au fur et à mesure que les dons arrivent.

‍Idea 3

🏆 Vente aux enchères du championnat

Mettez aux enchères des maillots usés par le jeu, des balles de baseball signées ou des expériences de "premier lancer". Fixez des prix d'achat immédiat pour des ventes rapides. Parfait pour les collectes de fonds de fin de saison.

‍Idea 4

⚾ Défi de l'achat d'un logement

Les supporters achètent des "manches" de 10 dollars chacune pour financer l'entretien ou l'équipement du terrain. Affichez un tableau d'affichage en direct montrant les progrès réalisés. Atteignez neuf manches pour "gagner" votre objectif de collecte de fonds.

‍Idea 5

📸 Collecte de fonds pour la photo d'équipe

Vendez des packs de photos d'équipe (15 $ pour un individu, 40 $ pour une équipe) avec des codes QR pour faciliter la commande. Les parents adorent les souvenirs ; les fonds permettent de financer les uniformes et les frais de déplacement.

‍Idea 6

🏆 Défi des compétences

Organisez un défi d'habileté avec des frais d'inscription (5 $ pour les enfants, 10 $ pour les adultes). Cage de frappe, précision du lancer, course sur les bases. Les gagnants reçoivent des prix ; tout le monde soutient l'équipe.

